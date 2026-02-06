ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وزیر داخلہ امت شاہ کو اپنا وعدہ پورا کرنا چاہیے: سریندر سنگھ چنی
امت شاہ تین روزہ جموں کشمیر کے دورہ پر ہیں۔ اسی دوران ان سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ریاستی درجہ بحال کیا جائے۔
Published : February 6, 2026 at 10:12 AM IST
ترال: (شبیر بٹ) وزیر داخلہ امت شاہ جو گزشتہ روز تین روزہ دورے پر جموں پہنچ گئے ہیں یہ دورہ جہاں حکومتی سطح پر اہم قرار دیا جارہا ہے وہیں، سیاسی جماعتوں نے بھی امت شاہ کے دورے پر بیان بازی شروع کردی ہے۔
جموں وکشمیر پردیش کانگریس کے سینیر رہنما اور نائب صدر سریندر سنگھ چنئ نے ترال میں نامہ نگاروں کو بتایا کہ امت شاہ اگردورے کے دوران ہی ریاستی درجہ کی بحالی کا وعدہ پورا کرتے ہیں تو کانگریس اسکا خیر مقدم کرے گی۔ کیونکہ موصوف نے پارلیمنٹ کے دوران کہا ہے کہ جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کیا جائے گا۔
سریندر سنگھ چنئ نے کہا کہ کانگریس نے ہمیشہ سے ہی سٹیٹ ہڈ کی بحالی کو لیکر کشمیر سے کنیا کماری تک اپنی بات سرکار اور عوام کے سامنے رکھی ہے اور ہمیشہ اس بات کی وکالت کی ہے کہ جموں کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنا وقت کا تقاضا بھی ہے۔ اسلیے اگر وزیر داخلہ امت شاہ اس دورے کے دوران ہی اپنا وعدہ پورا کرتے ہے تو یہ ایک اچھی پہل ہے۔
تاہم وہ ایک سرکاری دورے پر ہیں اور ان کا کیا منصوبہ ہے اس بارے میں وہی بہتر جانتے ہوں گے۔ واضح رہے کہ امت شاہ کل جموں پہنچ گئے جہاں ایل جی منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ہوائی اڈے پر انکا خیر مقدم کیا۔