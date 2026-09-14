ETV Bharat / jammu-and-kashmir

ترال کے امیر آباد میں پانی کی قلت پر عوامی احتجاج، شاہراہ بلاک کرنے کی دھمکی

مقامی لوگوں نے کہا علاقے میں پانی کی سپلائی کو فوری طور پر بہتر بنایا جائے۔ عوام کو درپیش سنگین مشکل کا ازالہ کیا جائے۔

Amirabad Residents up in Arms against Jal shakti, Urdu News
امیر آباد ترال کی آبادی جل شکتی کے خلاف احتجاج (Photo Credit: ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 14, 2026 at 10:30 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

پلوامہ، جموں و کشمیر (شبیر بھٹ): پینے کے پانی کی قلت کا مسئلہ ان دنوں وادی کے شمال و جنوب میں شدت اختیار کر چکا ہے، جس سے مقامی آبادی شدید پریشان ہے۔ اسی دوران محکمۂ جل شکتی نے عوام کو اعتماد میں لیے بغیر امیر آباد، ترال میں ایک واٹر اسکیم سے دوسرے گاؤں کو پانی سپلائی فراہم کرنے کا پروگرام بنا لیا ہے، جس پر گاؤں والوں نے سخت اعتراضات کیے ہیں۔

اس فیصلے کے خلاف امیر آباد ترال کے لوگوں نے محکمۂ جل شکتی کی جانب سے مقامی واٹر سپلائی ٹینکی سے نزدیکی گاؤں ہردومیر کے پیر محلہ کو پانی منتقل کرنے پر خاموش احتجاج کیا۔ مظاہرین کا کہنا ہے کہ وہ خود پینے کے صاف پانی کے حصول میں شدید مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں اور متعلقہ حکام کی جانب سے ان کے اپنے مسئلے کے مستقل حل کے لیے کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے جا رہے۔

ترال کے امیر آباد میں پانی کی قلت پر عوامی احتجاج (ETV BHARAT)

دوسرے گاؤں منتقلی کی کسی قیمت اجازت نہیں

علاقہ مکینوں نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مقامی سطح پر پانی کی پہلے ہی شدید کمی ہے اور اب جو کچھ بچا کچا پانی ہے اسے بھی دوسرے گاؤں کو منتقل کیا جا رہا ہے جس کی وہ کسی قیمت پر اجازت نہیں دیں گے۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ان کے اپنے علاقے میں پانی کی سپلائی کو فوری طور پر بہتر بنایا جائے اور عوام کو درپیش اس سنگین مشکل کا ازالہ کیا جائے۔

Amirabad Residents up in Arms against Jal shakti, Urdu News
ترال کے امیر آباد کی خوبصورت مسجد (Photo Credit: ETV BHARAT)
Amirabad Residents up in Arms against Jal shakti, Urdu News
احتجاجیوں نے کہا کہ عوام کو درپیش سنگین مشکل کا ازالہ کیا جائے (Photo Credit: ETV BHARAT)

قومی شاہراہ کو بند کر کے دھرنا دیں گے

انہوں نے انتظامیہ اور محکمۂ جل شکتی کے اعلیٰ حکام سے معاملے کا فوری نوٹس لے کر ضروری اقدامات کرنے کی اپیل کی ہے۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر ان کے اس اہم مطالبے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا تو وہ قومی شاہراہ کو بند کر کے دھرنا دیں گے، جس کی تمام تر ذمہ داری انتظامیہ پر ہوگی۔ واضح رہے کہ فی الوقت امیر آباد کی اس اسکیم سے پورے گاؤں کو پانی سپلائی کیا جاتا ہے، تاہم اس کے باوجود کئی محلوں میں پینے کے پانی کی قلت عوام کے لیے سوہانِ روح بنی ہوئی ہے۔

Amirabad Residents up in Arms against Jal shakti, Urdu News
امیر آباد ترال کی آبادی جل شکتی کے خلاف احتجاج (Photo Credit: ETV BHARAT)

یہ بھی پڑھیں:

زیرِ التوا جے جے ایم بلوں کی ادائیگی کے مطالبے پر قاضی گنڈ میں جل شکتی ڈویژن دفتر مقفل

جل جیون مشن ہر گھر نل ہر گھر جل ایک ادھورا خواب، عوام صاف پانی کے منتظر

آری گام ترال میں پینے کے پانی کا دیرینہ مسئلہ حل ہو رہا ہے: ممبر اسمبلی ترال

جل جیون مشن میں مبینہ بے ضابطگیاں، ہاؤس کمیٹی نے کیا ادھمپور کا دورہ

گجر بستی سیموہ کی آبادی پینے کے پانی سے محروم کیوں؟، جل جیون مشن

TAGGED:

JAL SHAKTI IN JK
JAL SHAKTI IN TRAL
JAL SHAKTI IN PULWAMA
ترال کا محکمۂ جل شکتی
JAL SHAKTI IN AMIRABAD

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.