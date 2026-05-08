لوہرسنزی کوکرناگ میں تجاوزات کے خلاف بڑے پیمانے پر مہم کے درمیان عوامی راستہ بحال کیا گیا
کسانوں نے انتظامیہ کو بتایا کہ ان کےکھیتوں تک نہ صرف راستہ تنگ ہو چکا تھا بلکہ آبپاشی نظام بھی کافی متاثر ہو رہا تھا
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : May 8, 2026 at 1:04 PM IST
کوکرناگ (عمران دین): جموں وکشمیر کے ضلع کوکرناگ میں آبپاشی نہر اور رابطہ سڑک پر ناجائز قبضوں کے خلاف آج صبح ایک بڑے پیمانے پر انسدادِ تجاوزات مہم چلائی گئی۔ مذکورہ کارروائی عوامی شکایات موصول ہونے کے بعد عمل میں لائی گئی، جس میں مقامی کسانوں نے الزام عائد کیا تھا کہ چند افراد نے آبپاشی نہر اور کھیتوں تک جانے والے راستے پر قبضہ جما رکھا ہے، جس کے باعث کسانوں کو اپنے کھیتوں تک پہنچنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔
ذرائع کے مطابق کسانوں نے انتظامیہ کو بتایا کہ ان کے کھیتوں تک نہ صرف راستہ تنگ ہو چکا تھا بلکہ آبپاشی نظام بھی کافی متاثر ہو رہا تھا، جس سے زرعی سرگرمیوں پر منفی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ پیدا ہوگیا تھا۔ عوامی مفاد کو مدنظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے فوری نوٹس لیتے ہوئے مشترکہ کارروائی کا فیصلہ کیا۔
اسی اثنا میں آج صبح تحصیلدار کوکرناگ کی قیادت میں ایک مشترکہ ٹیم نے کارروائی انجام دی، جس میں پولیس اسٹیشن کوکرناگ کے اہلکار بھی شامل تھے۔ ٹیم نے موقع پر پہنچ کر ناجائز تعمیرات اور تجاوزات کو ہٹایا اور آبپاشی نہر کے اطراف موجود رکاوٹوں کو صاف کیا۔ اس کارروائی کے دوران عوامی راستہ مکمل طور پر بحال کر دیا گیا، جس پر مقامی لوگوں اور کسانوں نے اطمینان کا اظہار کیا۔
انتظامیہ نے واضح کیا کہ سرکاری زمین، رابطہ سڑکیں اور آبپاشی نہروں پر کسی بھی قسم کی تجاوزات ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی۔ کارروائی کے دوران تجاوزات میں ملوث افراد پر جرمانے بھی عائد کیے گئے اور انہیں سختی سے متنبہ کیا گیا کہ اگر ان کی جانب سے دوبارہ قبضے کی کوشش کی گئی تو ان کے خلاف مزید سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
مقامی باشندوں نے انتظامیہ کی بروقت کارروائی کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں بھی ایسے اقدامات جاری رہیں گے تاکہ کسانوں کو درپیش مسائل کا مستقل حل ممکن بنایا جا سکے۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ دیہی علاقوں میں آبپاشی نہروں، کھیتوں کے راستوں اور سرکاری اراضی کو تجاوزات سے محفوظ رکھنے کے لیے مستقل نگرانی کا نظام قائم کیا جائے۔