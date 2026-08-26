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سخت سکیورٹی کے بیچ چھڑی مبارک پونچھ سے بڈھا امرناتھ منڈی کے لیے روانہ
پونچھ کے تاریخی اکھاڑہ مندر سے چھڑی مبارک روانہ ہوئی جس میں ہزاروں عقیدت مندوں نے شرکت کی۔
Published : August 26, 2026 at 2:47 PM IST
پونچھ: (بھوپیندر سنگھ) جموں و کشمیر کے پونچھ ضلع میں واقع قدیم اکھاڑہ مندر سے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان، پیٹھادھیشور راج گرو سوامی وشوآتمانند سرسوتی مہاراج کی قیادت میں سادھو سنتوں نے عقیدت و احترام کے ساتھ سالانہ 'چھڑی یاترا' نکالی، جو آج منڈی پہنچے گی۔
بدھ کی صبح ویدک منتروں کے ساتھ پوجا ارچنا کے بعد، یہ یاترا دشنامی اکھاڑہ مندر پونچھ سے ضلع کی منڈی تحصیل کے راج پورہ گاؤں میں واقع قدیم زیارت گاہ 'بڈھا امرناتھ' کے لیے روانہ کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں عقیدت مندوں نے حصہ لیا۔
بدھ کی صبح تقریباً چھ بجے ویدک منتروں کے ساتھ پوتر چھڑی کی پوجا ارچنا شروع کی گئی۔ پوجا کے بعد سات بجے عقیدت مندوں کو پوتر چھڑی کے درشن کرائے گئے، جس کے بعد اکھاڑہ احاطے میں ایک خصوصی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔
اس تقریب میں ضلع انتظامیہ کے افسران، فوج کے اعلیٰ حکام، پولیس کے سینئر افسران، سماجی و سیاسی کارکنان سمیت پونچھ ضلع کے تمام مذاہب کے لوگوں نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ انہوں نے پوتر چھڑی یاترا کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور پونچھ ضلع کے آپسی بھائی چارے کو اسی طرح فروغ دینے پر زور دیا۔
اس موقعے پر سوامی وشوآتمانند سرسوتی مہاراج نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ بعد ازاں، مذہبی روایت کے مطابق دشنامی اکھاڑہ مندر پونچھ کے مرکزی دروازے پر پولیس کی جانب سے سلامی دی گئی۔ اس کے بعد کڑی سیکیورٹی کے درمیان پوتر چھڑی یاترا بڈھا امرناتھ منڈی کے لیے روانہ کی گئی، جس میں راجوری اور پونچھ اضلاع کے علاوہ ملک کے دیگر حصوں سے آئے ہوئے عقیدت مندوں نے سنتوں اور مندر کمیٹی کے اراکین کی قیادت میں بڑی تعداد میں حصہ لیا۔
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