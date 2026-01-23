ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کشتواڑ کے چترو جنگلات میں برف باری کے درمیان سیکورٹی فورسز کی تلاشی مہم جاری
حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ برف باری شروع ہونے کے بعد سے تلاشی مہم کی رفتار سست پڑ گئی ہے۔
Published : January 23, 2026 at 5:16 PM IST
جموں:(عامر تانترے) ضلع کشتواڑ کے چترو جنگلات میں جمعرات کو سیکورٹی فورسز اور جنگجوؤں کے درمیان شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد علاقے میں کل رات سے ہونے والی شدید برف باری کے باعث تلاشی مہم میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ نامساعد موسم اور شدید برف باری کے باوجود، سیکورٹی فورسز اپنی گراؤنڈ کو سنبھالے ہوئے ہیں اور عسکریت پسندوں کو فرار ہونے سے روکنے کے لیے محاصرے کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔
حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ برف باری شروع ہونے کے بعد سے تلاشی مہم کی رفتار سست پڑ گئی ہے، لیکن سیکورٹی فورسز زمین پر موجود ہیں۔ محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں میں کوئی نرمی نہیں برتی گئی ہے اور بھارتی فوج اور جموں و کشمیر پولیس کے اہلکار چھپے ہوئے عسکریت پسندوں کی تلاش میں ہیں۔ بالائی علاقوں میں بھاری برفباری جمع ہونے کی وجہ سے، دہشت گرد نیچے اترنے کی کوشش کر سکتے ہیں، جس سے ان کے لیے زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک اہلکار نے بتایا کہ ان حالات میں، اس بات کا امکان ہے کہ دہشت گرد نیچے اترنے کے بعد علاقے سے باہر نکلنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
اتوار (18 جنوری) سے جب دہشت گردوں سے رابطہ قائم ہوا تو اسپیشل فورسز کا ایک جوان جاں بحق اور سات زخمی ہوئے۔ جمعرات کو دوبارہ رابطہ قائم ہوا اور دن بھر شدید تبادلے کا سلسلہ جاری رہا تاہم دن کے اختتام تک فائرنگ کا سلسلہ تقریباً تھم چکا تھا اور دہشت گرد ایک بار پھر سکیورٹی فورسز کے ہاتھوں فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ اب، موسم اپنا کردار ادا کر رہا ہے کیونکہ تلاشی آپریشن مکمل طور پر شروع نہیں کیا گیا ہے۔
چترو کا علاقہ گزشتہ دو سالوں سے دہشت گردوں کے نشانے پر ہے اور سیکورٹی فورسز نے کئی بار ان کے ساتھ ہاتھا پائی کی ہے اور بعض مواقع پر انہیں ختم کرنے میں بھی کامیابی حاصل کی ہے۔ تاہم، کچھ دہشت گرد اس علاقے میں سرگرم رہتے ہیں، جو گھنے جنگلات اور وسیع علاقے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیکورٹی فورسز کی پہنچ سے دور رہتے ہیں۔
موجودہ آپریشن کے دوران ایک ٹھکانا بھی پکڑا گیا جسے دہشت گرد خوراک کو ذخیرہ کرنے اور تیار کرنے کے لیے استعمال کر رہے تھے۔ اس ٹھکانے پر قبضہ سکیورٹی فورسز کے لیے ایک کامیابی اور دہشت گردوں کے لیے ایک دھچکا ہے، کیونکہ اب ان کا سخت موسم میں زندہ رہنا مشکل ہو جائے گا۔