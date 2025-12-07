ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیاسی کشمکش کے بیچ جموں وکشمیر پبلک سروس کمیشن امتحان کا انعقاد، ہزاروں نوجوان امتحانی مراکز پہنچے
سیاسی کشمکش کے درمیان عمر کی حد میں توسیع کے مطالبے پر بھوک ہڑتال کے باوجود جموں و کشمیر سول سروسز کے امتحانات منعقد ہوئے۔
Published : December 7, 2025 at 2:32 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): جموں و کشمیر پبلک سروس کمیشن (JKPSC) کی جانب سے اتوار کو منعقدہ امتحان میں ریاست بھر کے نامزد مراکز پر ہزاروں امیدواروں نے شرکت کی۔ یہ امتحان صبح 10 بجے طے شدہ وقت کے مطابق شروع ہوئے، حالانکہ حالیہ دنوں میں عمر کی حد میں رعایت کے مطالبے پر شدید کشمکش چلی اور امتحان کو ملتوی کرنے کی آوازیں بھی بلند ہوئیں۔
منتخب حکومت، مختلف سیاسی جماعتوں اور امیدواروں نے عمر کی حد بڑھانے اور امتحان مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا، تاہم لوک بھون نے امتحان ملتوی کرنے سے انکار کر دیا۔
حالانکہ وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے امتحان سے ایک روز قبل پبلک سروس کمیشن کے چیئرمین کو خط لکھ کر صورت حال کو 'غیر معمولی' قرار دیتے ہوئے کہا کہ پروازوں کی منسوخی کے باعث سفر میں شدید مشکلات کا سامنا ہے، جب کہ لوک بھون کی طرف سے عمر کی حد میں نرمی کی منظوری میں تاخیر نے غیر یقینی صورت حال میں مزید اضافہ کیا ہے۔
تاہم لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے اس دعوے کی تردید کی اور کہا کہ فائل دو دسمبر کو موصول ہونے کے اسی دن سوال کے ساتھ واپس بھیج دی گئی تھی کہ آیا اتنے مختصر وقت میں عمر کی حد میں تبدیلی کے ساتھ امتحان لینا ممکن ہے یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ’’چار دن گزرنے کے باوجود حکومت کی جانب سے کوئی جواب موصول نہیں ہوا۔
پہلے سے طے عمر کی بالائی حد اوپن میرٹ کے لیے 32 سال، ریزرو اور ان سروس امیدواروں کے لئے 34 سال اور معذور افراد کے لئے 35 سال تھی۔ حکومت نے اسے بڑھا کر بالترتیب 35، 37 اور 38 سال کرنے کی سفارش کی۔
جموں میں امتحانی مرکز کے باہر موجود امیدوار اشوک شرما نے کہا کہ یہ امتحان ہمارے لئے خواب ہے۔ ہم امید کر رہے تھے کہ عمر میں نرمی کی جائے گی۔ التوا سے کچھ امیدواروں کو فائدہ ہوتا، مگر جنہوں نے سخت محنت سے تیاری کی تھی، انہیں بڑا نقصان ہوتا۔
پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے ہفتہ کو کہا کہ وزیر اعلیٰ اور ایل جی کو مسئلہ فوری حل کرنا چاہیے تاکہ نوجوانوں کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ سی پی آئی (ایم) کے سینئر رہنما محمد یوسف تاریگامی نے کہا کہ اہم فیصلہ زیر التوا ہونے کے باوجود امتحان لینا امیدواروں کے ساتھ ناانصافی ہے، خاص طور پر جب بیرون ریاست سے آنے والے کئی امیدوار پروازوں کی منسوخی کے باعث پھنس گئے ہیں۔
