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این سی سے اختلافات کی قیاس آرائیوں بیچ مبارک گل کی پریس کانفرنس ملتوی، کہا 'میں لڑنے والا شخص ہوں اور جدوجہد جاری رہے گی'
نیشنل کانفرنس سے اختلافات کی قیاس آرائیوں کے بیچ سینئر رہنما مبارک گل نے 'احباب' کے مشورے پر اپنی پریس کانفرنس ملتوی کر دی۔
Published : November 4, 2026 at 4:58 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور حلقہ انتخاب عیدگاہ کے رکن اسمبلی حاجی مبارک گل نے بدھ کے روز ایک پریس کانفرنس بلائی تھی، جسے انہوں نے جموں و کشمیر کی موجودہ صورت حال اور اپنے دوستوں و کارکنوں سے مشاورت کے بعد ملتوی کرنے کا اعلان کر دیا۔
پریس کانفرنس کے التوا کا اعلان کرتے ہوئے صحافیوں سے بات چیت میں مبارک گل نے کہا کہ وہ اپنے ان کارکنوں کے جذبات اور احساسات کا احترام کرتے ہیں جو سال 1975 سے اب تک، یعنی تقریباً 50 برسوں سے ان کے ساتھ چٹان کی طرح جڑے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ”جموں و کشمیر کی موجودہ صورت حال، ماحول، اپنے ساتھیوں سے مشاورت اور اپنے کارکنوں کے جذبات کو مدنظر رکھتے ہوئے—جو سال 1975 سے لے کر آج تک میرے ساتھ ہیں—ان کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے میں اعلان کرتا ہوں کہ آج کی پریس کانفرنس ملتوی کی جاتی ہے اور آج میں کچھ نہیں کہوں گا۔“ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اس وقت اپنے ساتھیوں اور دوستوں کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس معاملے پر مزید بات کرنا نہیں چاہتے۔
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نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما نے مزید کہا کہ ”ان شاء اللہ، یہ سب اپنے مناسب وقت پر ہوگا۔ آج میں نے جو کچھ کہا ہے، بس وہی میری بات اور یہی میرا پیغام ہے۔ میں تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مجھے فی الحال کوئی وضاحت پیش نہیں کرنی ہے۔“ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کی رہنمائی کے مطابق ہی مستقبل کا لائحہ عمل طے کریں گے۔
اپنے سیاسی سفر اور ارادوں پر بات کرتے ہوئے حاجی مبارک گل نے کہا کہ ”میں ایک لڑنے والا شخص ہوں اور اپنی جدوجہد جاری رکھوں گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔“
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