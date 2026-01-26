ETV Bharat / jammu-and-kashmir
یوم جمہوریہ کی موقع پر جموں کشمیر حکومت نے ریاست کا درجہ دینے کے مطالبے کا اعادہ کیا، سیاحوں کو کشمیر آنے کی دعوت دی
سرینگر کے بخشی اسٹیڈیم میں نائب وزیراعلیٰ سریندر چودھری نے مارچ پاسٹ کی قیادت کی اور قومی پرچم لہرایا۔
Published : January 26, 2026 at 1:15 PM IST
سرینگر: سخت سیکورٹی کے درمیان، کشمیر میں آج 77 واں یوم جمہوریہ منایا گیا۔ مرکزی تقریب سرینگر کے بخشی اسٹیڈیم میں منعقد کی گئی۔ اس کے علاوہ قصبوں اور دیگر دفاتر میں عہدیداروں کی جانب سے چھوٹے پروگرام منعقد کیے گئے۔
جموں و کشمیر کے نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے سرینگر میں تقریب کی صدارت کی، مارچ پاسٹ کی قیادت کی اور قومی پرچم لہرایا۔
بخشی اسٹیڈیم کے اندر اور اطراف میں کثیر سطحی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے پنڈال کی طرف جانے والی تمام سڑکوں کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اسٹیڈیم میں تقریب میں شرکت کے خواہشمند عام لوگوں کے لیے انتظامیہ نے داخلہ کھلا رکھا تھا۔
اپنی تقریر میں، چودھری نے جموں و کشمیر کے لوگوں کو "بے حد تکالیف اور زخم" پہنچانے کے لیے پاکستان پر تنقید کی۔ سیکورٹی فورسز کی بہادری اور عزم کی تعریف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی قربانیوں نے پاکستان کی طرف سے دہشت گردی کے باوجود کشمیر میں امن کو یقینی بنایا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے بارہا جموں و کشمیر میں امن کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس (پاکستان) نے ہماری ترقی اور سیاحت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی لیکن ہماری سیکورٹی فورسز نے اس کے مذموم عزائم کو ناکام بنا دیا۔
نائب وزیر اعلیٰ نے منتخب حکومت کی طرف سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے تحت شروع کیے گئے ترقیاتی پروگراموں کو بھی گنوایا۔
سریندر چودھری نے ملک بھر کے سیاحوں کو کشمیر آنے کی دعوت دی۔ ان کی یہ اپیل گزشتہ سال پہلگام میں سیاحوں پر حملے کے بعد سیاحوں کی تعداد میں کمی کے پس منظر میں سامنے آئی ہے جس میں بیسرن میں 25 غیر مقامی سیاحوں اور ایک مقامی ٹٹو آپریٹر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔
بخشی اسٹیڈیم میں مارچ پاسٹ پریڈ میں شرکت کرنے سے پہلے، چودھری نے لال چوک کے پرتاپ پارک میں بلیدان ستمبھ میں شہیدوں کو گلہائے عقیدت پیش کیے۔ بلیدان ستمبھ کا سنگ بنیاد 24 جون 2023 کو مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے رکھا تھا۔
بلیدان ستمبھ میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے چودھری نے جموں و کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کرنے کے مطالبہ کو دہرایا۔ انہوں نے کہا کہ عمر عبداللہ کی قیادت والی حکومت توقع کرے گی کہ ہندوستان کے وزیر اعظم اور وزیر داخلہ پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ میں کیے گئے جموں و کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنے کا اپنا وعدہ پورا کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ انہیں امید ہے کہ پنڈت جواہر لعل نہرو اور شیخ محمد عبداللہ کے تصور کردہ جموں و کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال ہو جائے گی۔
یوم جمہوریہ کی دیگر تقریبات تمام قصبوں، میونسپلٹیوں، سرکاری اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں، ریونیو، بلاک اور صحت مراکز میں منعقد کی گئیں جہاں اداروں کے سربراہان نے قومی پرچم لہرایا۔ سرینگر کے لال چوک میں کچھ غیر مقامی زائرین نے قومی پرچم بھی لہرایا جہاں ایک بینڈ نے میوزیکل پروگرام بھی پیش کیا۔
جموں و کشمیر کی سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کی صدر محبوبہ مفتی کو بھی سرینگر میں یوم جمہوریہ کے موقع پر مدعو کیا گیا تھا۔
محبوبہ مفتی نے ایکس پر پوسٹ کرتے ہوئے لکھا، "یوم جمہوریہ پریڈ اور تقاریر سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ 15 اگست 1947 نے ہمیں نوآبادیاتی حکمرانی سے آزادی دلائی، لیکن 26 جنوری 1950 نے ہمیں آزادی کے ساتھ اس آزادی کو جینے کا آئینی حق دیا جس میں خیالات اور مذہب کی آزادی کی ضمانت دی گئی، اور سب سے بڑھ کر ووٹ ڈالنے کا اختیار۔ ہمارے آئین نے ان اقدار کے تحفظ کے لیے مضبوط ادارے بنائے۔ آج، ان میں سے بہت سے اداروں کو ہندوستان کے تصور کو کمزور کرنے کے لیے ہتھیار بنایا گیا ہے۔
یہ بھی پڑھیں: