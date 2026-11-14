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لداخ میں انتخابات کو لے کر سیاسی اختلافات، جعفر اخون نے انتخابی عمل میں شرکت پر زور دیا جبکہ سجاد کرگلی نے انتظامیہ پر جمہوری حقوق کو کمزور کرنے کا الزام لگایا
سجاد کرگلی نے یونین ٹیریٹری انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے اسے " افسر شاہی کا تسلط" قرار دیا۔
Published : November 14, 2026 at 4:38 PM IST
سرینگر: لداخ کے مستقبل، جمہوری نمائندگی اور آئندہ انتخابات کے وقت کے حوالے سے سیاسی اختلافات مزید گہرے ہو گئے ہیں۔ 'لیہہ ایپیکس باڈی' (ایل اے بی) نے اپنے احتجاج میں شدت پیدا کر دی ہے۔ کرگل ہل کونسل کے سابق سربراہ، محمد جعفر اخون نے انتخابی عمل کی حمایت کی ہے، جبکہ سینئر سیاسی کارکن سجاد کرگلی نے یونین ٹیریٹری انتظامیہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ افسر شاہی کنٹرول کے ذریعے جمہوریت کو کمزور کر رہی ہے۔
ہفتے کے روز، 'لیہہ ایپیکس باڈی' کا غیر معینہ مدت تک جاری رہنے والا دھرنا تیسرے روز میں داخل ہو گیا۔ دریں اثنا، جعفر اخون نے ووٹرز، بالخصوص نوجوانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ آئندہ پنچایت، میونسپل اور ہل کونسل کے انتخابات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ جعفر اخون نے حال ہی میں 'لداخ آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل-کرگل' (ایل اے ایچ ڈی سی- کے) کے چیف ایگزیکٹو کونسلر (سی ای سی) کے عہدے سے استعفیٰ دے کر بھارتیہ جنتا پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ جعفر اخون کا موقف ہے کہ عوامی شکایات کو اجاگر کرنے اور مقامی ترقی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے منتخب نمائندوں کا ہونا ناگزیر ہے۔ انتخابی عمل کی مخالفت کرنے والوں کی سیاسی منطق پر سوال اٹھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ لداخ کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ احتجاج میں ہی الجھے رہنا چاہتا ہے یا ترقی پر توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہے۔
یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب 'لیہہ ایپیکس باڈی' (جسے 'کرگل ڈیموکریٹک الائنس' یعنی کے ڈی اے کی حمایت بھی حاصل ہے) مسلسل احتجاج کر رہی ہے۔ یہ گروپ مرکزی حکومت پر زور دے رہا ہے کہ وہ آئینی تحفظات، سیاسی نمائندگی اور یونین ٹیریٹری کے لیے ایک منتخب حکومت کی تشکیل کے حوالے سے بات چیت دوبارہ شروع کرے۔ احتجاج کی قیادت کرنے والی تنظیموں کا براہِ راست نام لیے بغیر، جعفر اخون نے الزام لگایا کہ عام رہائشیوں کو ایسے مفادات کے زیرِ اثر لایا جا رہا ہے جو ضروری نہیں کہ وسیع تر عوامی مفاد سے ہم آہنگ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انتخابات اور جمہوری شرکت کو خطے کے اہم سیاسی مطالبات کی راہ میں رکاوٹ کے طور پر نہیں دیکھا جانا چاہیے۔
جعفر اخون نے موسم سرما کے دوران انتخابات کرانے پر اٹھائے گئے اعتراضات کو بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ماضی میں بھی لداخ میں نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں اسمبلی انتخابات منعقد ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی ادارے سخت سردی کے موسم میں بھی کام کرتے رہتے ہیں، اور انہوں نے اس خدشے کو بھی رد کر دیا کہ طلباء کی بڑی تعداد خطے سے باہر چلی جائے گی جس سے ووٹ ڈالنے والوں کی شرح متاثر ہوگی۔ انہوں نے مزید وضاحت کی کہ انتخابات کا شیڈول یونین ٹیریٹری انتظامیہ یا مرکزی حکومت طے نہیں کرتی، بلکہ اس کا تعین ریاستی الیکشن کمیشن کرتا ہے۔ لداخ کے سیاسی مطالبات پر حکومت کے موقف کے حوالے سے بات کرتے ہوئے، اخون نے بتایا کہ 15 اکتوبر تک وزارتِ داخلہ کے ساتھ ہونے والی بات چیت میں نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ اخون ان نمائندوں میں شامل ہیں جو لداخ کے لیے آئینی تحفظات اور مجوزہ سیاسی ڈھانچے کے بارے میں مرکزی حکومت کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ مذاکرات کافی آگے بڑھ چکے ہیں اور اب صرف چند معاملات پر اختلافات باقی ہیں۔ ان میں منتخب ادارے کا مجوزہ نام اور وہ اتھارٹی شامل ہے جو لداخ کے چیف سیکرٹری کی 'سالانہ کارکردگی رپورٹ' تیار کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ اخون کے مطابق، مرکزی حکومت اصولی طور پر اس بات پر راضی ہو گئی ہے کہ آرٹیکل 371 کے تحت لداخ کے لیے ایک خصوصی آئینی انتظام پر غور کیا جائے۔ اس کے علاوہ، ایک ایسا منتخب علاقائی ادارہ قائم کرنے پر بھی اتفاق پایا گیا ہے جسے زمین اور روزگار جیسے اہم معاملات پر قانون سازی کا اختیار حاصل ہو۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ مرکزی حکومت پارلیمنٹ کے سرمائی اجلاس کے دوران اس سلسلے میں قانون سازی متعارف کرانے پر غور کر رہی ہے۔
تاہم، 'لیہہ ایپیکس باڈی' اور 'کرگل ڈیموکریٹک الائنس' کا موقف ہے کہ مرکزی حکومت کو ٹھوس فیصلوں کے ذریعے اپنے عزم کا عملی ثبوت دینا چاہیے۔ وہ آئینی تحفظات اور جمہوری نمائندگی کے لیے ایک واضح ڈھانچے کی ضرورت پر بھی زور دے رہے ہیں۔ جہاں ایک طرف اخون نے ووٹروں سے انتخابات میں حصہ لینے کی اپیل کی ہے، وہیں سینئر سیاسی کارکن اور کے ڈی اے کے رہنما سجاد کرگلی نے بالکل مختلف موقف اختیار کیا ہے۔ انہوں نے یونین ٹیریٹری انتظامیہ پر تنقید کرتے ہوئے اسے " افسر شاہی کا تسلط" (بیوروکریٹک آمریت) قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ لداخ میں جمہوری حقوق کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ کرگلی کا استدلال ہے کہ اصل مسئلہ صرف انتخابات کروانا نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ آیا عوام کو ان اداروں پر حقیقی اختیار حاصل ہے یا نہیں جو ان کی زندگیوں کو چلاتے ہیں۔
انہوں نے انتظامیہ پر الزام لگایا ہے کہ وہ منتخب نمائندوں، سیاسی تنظیموں یا سول سوسائٹی کے گروہوں کے ساتھ بامعنی مشاورت کیے بغیر یکطرفہ احکامات اور نوٹیفکیشن جاری کرتی ہے۔ ان کے مطابق، یونین ٹیریٹری کی سطح پر منتخب حکومت کی عدم موجودگی کے باعث احتساب کا فقدان ہے، جس کی وجہ سے مقامی باشندوں کے پاس اہم پالیسی فیصلوں پر اثر انداز ہونے کے بہت محدود مواقع رہ گئے ہیں۔ کرگلی نے بارہا اس بات پر زور دیا ہے کہ لداخ میں اس وقت تک بامعنی جمہوریت قائم نہیں ہو سکتی جب تک کہ خطے کی زمین، روزگار، وسائل اور سیاسی مستقبل سے متعلق اہم فیصلے ایسی انتظامیہ کے ہاتھ میں رہیں جسے عوام نے منتخب نہ کیا ہو۔
کے ڈی اے لیڈر نے موسم سرما میں مجوزہ انتخابات پر بھی تنقید کی ہے۔ ان کے مطابق، دسمبر میں ’ہل کونسل‘ کے انتخابات کروانے سے ووٹرز کا ایک بڑا حصہ حقِ رائے دہی سے محروم رہ سکتا ہے، کیونکہ لداخ کے بہت سے رہائشی شدید سردی کے مہینوں میں خطے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ ایک احتجاجی مظاہرے سے خطاب کرتے ہوئے، کرگلی نے اندازہ لگایا کہ لداخ کی 20 سے 25 فیصد آبادی اس وقت خطے سے باہر ہے، جن میں خاص طور پر طلباء، بزرگ، خواتین اور وہ لوگ شامل ہیں جو روزگار یا دیگر ضروریات کے لیے کہیں اور منتقل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے دلیل دی کہ ایسے حالات میں ہونے والے انتخابات عوام کی سیاسی خواہشات کی درست عکاسی نہیں کر سکتے۔
کرگلی نے انتظامیہ پر الزام لگایا کہ وہ بات چیت میں تاخیر کر رہی ہے، حالانکہ وہ مسلسل ایسے فیصلے کر رہی ہے جن کا براہِ راست اثر خطے پر پڑتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لداخ کے عوام سے یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ انتظامی فیصلوں کو بغیر کسی موثر رائے یا شمولیت کے بس قبول کر لیں۔ ان کا ماننا ہے کہ ریاست کا درجہ، آئینی تحفظات اور منتخب حکومت کے مطالبات آپس میں گہرائی سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک، یہ الگ الگ سیاسی مسائل نہیں ہیں، بلکہ خطے کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے بنیادی تقاضے ہیں۔
کرگلی نے 24 ستمبر 2025 کو لیہہ میں ہونے والے تشدد کے دوران جان گنوانے والوں کے لیے انصاف کا مطالبہ بھی کیا ہے۔ اس وقت مظاہرین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں میں چار افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ انہوں نے ان ہلاکتوں کے ذمہ داروں کے احتساب، عدالتی تحقیقاتی رپورٹ کو منظر عام پر لانے، اور اس تحریک کے سلسلے میں گرفتار افراد کے خلاف درج مقدمات کو واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کے ڈی اے لیڈر نے اس بات پر زور دیا ہے کہ لیہہ اور کرگل کے واقعات کو مذہبی یا علاقائی تقسیم کی نظر سے نہیں دیکھا جانا چاہیے۔ انہوں نے لداخ کے دونوں حصوں کے درمیان مزید تعاون کی اپیل کی اور کہا کہ پورے خطے کے عوام اپنی زمین کے تحفظ، روزگار، سیاسی نمائندگی اور اپنی شناخت کو برقرار رکھنے کے حوالے سے مشترکہ خدشات رکھتے ہیں۔
کے ڈی اے کے نمائندے کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو ان خدشات کا حل پابندیاں عائد کرنے یا یکطرفہ فیصلے کرنے کے بجائے، بات چیت اور جمہوری عمل کے ذریعے تلاش کرنا چاہیے۔ وہیں، ’ایل اے بی‘ نے لیہہ کے نوانگ دورجے اسٹوبدان میموریل پارک میں جاری اپنے غیر معینہ مدت کے دھرنے کو مزید تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ’ایل اے بی‘ کے شریک چیئرپرسن سیرنگ دورجے لاکروک نے بتایا کہ تحریک کے اگلے مرحلے کی قیادت مذہبی رہنما کریں گے، جس میں بھوک ہڑتال بھی شامل ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان اقدامات میں شرکت مکمل طور پر رضاکارانہ ہوگی۔ تنظیم کا موقف ہے کہ اس احتجاج کا منصوبہ انتخابی شیڈول سے قطع نظر تیار کیا گیا تھا۔ اس کا بنیادی مقصد مرکزی حکومت کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ لداخ کے آئینی اور سیاسی مطالبات پر دوبارہ بات چیت شروع کرے۔ لاکروک نے وضاحت کی کہ تحریک کو تیز کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا گیا کیونکہ مرکزی حکومت اور لداخ کے نمائندوں کے درمیان 22 اکتوبر کو ہونے والی مجوزہ ملاقات منعقد نہیں ہو سکی۔ ’ایل اے بی‘ نے مزید کہا کہ وہ ’کے ڈی اے‘ کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے تاکہ اس تحریک کو لیہہ اور کرگل دونوں علاقوں تک پھیلایا جا سکے۔
ان تنظیموں نے چھ اہم مطالبات پیش کیے ہیں جن میں۔۔۔۔
1- پنچایتوں، بلدیاتی اداروں اور ’ہل کونسل‘ کے انتخابات کو ملتوی کرنا
2- وزارت داخلہ کی ذیلی کمیٹی کا ہنگامی اجلاس بلانا
3- چوبیس ستمبر کو ہونے والے تشدد کے واقعات کی عدالتی تحقیقاتی رپورٹ جاری کرنا
4- افراد کے خلاف درج مقدمات کو غیر مشروط طور پر واپس لینا
5- حلقہ بندیوں کے لیے ایک آزاد کمیشن کا قیام
6- شراب سے متعلق نئی پالیسی کو منسوخ کرنا شامل ہیں۔
ہل کونسل کے انتخابات چار دسمبر کو، جبکہ پنچایت اور بلدیاتی اداروں کے انتخابات اکیس نومبر کو طے شدہ ہیں۔
رپورٹس کے مطابق، مرکزی حکومت نے لداخ کے رہنماؤں کے ساتھ دوبارہ بات چیت شروع کر دی ہے اور اشارہ دیا ہے کہ دسمبر میں ایک ’اعلیٰ اختیاراتی کمیٹی‘ کا اجلاس منعقد ہو سکتا ہے۔ مرکزی حکومت نے لیڈروں کو یہ یقین دہانی بھی کرائی ہے کہ عدالتی تحقیقاتی رپورٹ کی جلد اشاعت کے عمل کو تیز کیا جائے گا۔ تاہم، ہل کونسل کے انتخابات کو ملتوی کرنے کا معاملہ تاحال حل طلب ہے۔
اس سیاسی اختلاف کے درمیان، لوک سبھا کے سابق رکن پارلیمنٹ اور لداخ کے سینئر رہنما تھوپستان چھِوانگ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ہل کونسل کے آئندہ انتخابات میں حصہ لیں۔ ایل اے بی کے بانی رکن، چھِوانگ نے ان انتخابات کو نچلی سطح پر جمہوریت کو مضبوط بنانے اور حکمرانی و انتظام امور میں مقامی برادریوں کے کردار کو بڑھانے کے ایک موقع کے طور پر بیان کیا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر خواتین کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی اور کہا کہ ان کے لیے ایک تہائی نشستیں مختص ہونا عوامی زندگی میں داخل ہونے اور قیادت کے عہدوں تک پہنچنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ چھِوانگ نے بی جے پی اور کانگریس کے انتخابات میں حصہ لینے کے فیصلوں کا خیرمقدم کیا اور امید ظاہر کی کہ دیگر سیاسی گروہ بھی انتخابی عمل کا حصہ بنیں گے۔
چھِوانگ نے کہا کہ لداخ نے اپنے سیاسی سفر میں نمایاں پیش رفت کی ہے، جس میں 1995 میں ’آٹونومس ہل ڈیولپمنٹ کونسل‘ (خود مختار پہاڑی ترقیاتی کونسل) کا قیام اور 2019 میں اس کا ’مرکز کے زیر انتظام علاقہ‘ میں تبدیل ہونا شامل ہے۔ انہوں نے علاقے کے باشندوں پر زور دیا کہ وہ خطے کی جمہوری کامیابیوں کو کمزور نہ ہونے دیں۔
دوسری جانب، ماحولیاتی کارکن سونم وانگچک نے اپنی نقل و حرکت پر عائد پابندیوں پر سوال اٹھایا ہے اور الزام لگایا ہے کہ انہیں درحقیقت ’نظر بند‘ کر دیا گیا ہے۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں، وانگچک نے ذکر کیا کہ اس بارے میں کچھ ابہام ہے کہ آیا انہیں باضابطہ طور پر 60 دنوں کے لیے ’نظر بند‘ کیا گیا ہے، یا محض انہیں گھر پر رہنے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ جب انہوں نے اپنی رہائش گاہ سے باہر نکلنے کی کوشش کی تو پولیس اہلکاروں نے انہیں روک دیا، جسے انہوں نے اس بات کا ثبوت قرار دیا کہ انہیں نقل و حرکت کی آزادی حاصل نہیں ہے۔
لداخ کے ڈائریکٹر جنرل آف پولیس (ڈی جی پی) آنند جین کے مطابق، انتظامیہ کا موقف ہے کہ موجودہ پابندی کے احکامات کے پیش نظر وانگچک کو گھر پر رہنے کا مشورہ دیا گیا تھا۔
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