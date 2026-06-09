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ہوائی سفر میں خلل کے باوجود کشمیر میں سیاحوں کا رش، دہلی سے سرینگر راست ٹرین سروس کا مطالبہ
سرینگر ایئرپورٹ پر مرمتی کام کے باعث پروازیں متاثر ہیں۔ اس بیچ ٹورزم سے وابستہ افرادنے اضافی وندے بھارت ٹرین سروس کا مطالبہ کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 9, 2026 at 5:24 PM IST|
Updated : June 9, 2026 at 5:55 PM IST
سرینگر: سرینگر ہوائی اڈے پر رن وے کی مرمت کے باعث پروازوں میں خلل کے بیچ سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد نے وندے بھارت ٹرینوں کی تعداد بڑھانے اور دہلی سے سرینگر تک براہ راست ٹرین سروس شروع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، کیونکہ وادی میں سیاحوں کی آمد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
یہ مطالبہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب گزشتہ سال پہلگام میں سیاحوں پر ہوئے مہلک حملے کے بعد رواں سال سیاحت کے شعبے میں دوبارہ بہتری دیکھی جا رہی ہے۔ پہلگام کی بائیسرن چراگاہ میں ہوئے حملے میں 25 سیاحوں اور ایک مقامی گھوڑے بان کو ہلاک کیا گیا تھا۔
سیاحتی شعبے سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ "گزشتہ ایک ماہ کے دوران سیاحوں کی بکنگ میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ گلمرگ، سونہ مرگ اور حتیٰ کہ پہلگام جیسے مقامات پر بھی ہوٹل تقریباً مکمل طور پر بک ہیں اور روز بہ روز مانگ بڑھ رہی ہے۔"
جولائی، اگست اور ستمبر میں سرینگر ہوائی اڈے پر ہفتے میں دو دن پروازیں متاثر رہنے ، اور اکتوبر میں ہوائی اڈہ 15 دن کے لیے مکمل طور پر بند رکھنے کے حوالہ سے پیشگی سرکیولر جاری ہونے کے باوجود بکنگ ہو رہی ہیں۔
سرینگر سے تعلق رکھنے والے ایک ٹور آپریٹر اشفاق حسین بٹ نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ گلمرگ، سونہ مرگ، پہلگام، گریز اور دودھ پتھری سمیت مختلف سیاحتی مقامات پر سیاحوں کا غیر معمولی رش دیکھنے کو مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سونہ مرگ اور گلمرگ کے ہوٹل مکمل طور پر بُک ہو چکے ہیں، جبکہ گزشتہ سال اپریل کے حملے کے بعد بائسرن ویلی بند ہونے کے باوجود پہلگام میں ہوٹلوں کی اوسط بکنگ 80 فیصد تک پہنچ گئی ہے۔
بٹ کے مطابق ہریانہ، پنجاب اور دہلی سمیت شمالی ہند کی ریاستوں سے بڑی تعداد میں سیاح اپنی نجی گاڑیوں یا وندے بھارت ٹرین کے ذریعے کشمیر پہنچ رہے ہیں، اور موجودہ سیاحتی سیزن میں ان کا نمایاں حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرینگر-جموں قومی شاہراہ (NH-44) پر بہتر سفری سہولیات اور سرینگر تک وندے بھارت ٹرین کی دستیابی نے ہوائی اڈے کی رکاوٹوں کے اثرات کو کافی حد تک کم کر دیا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ جہاں شمالی ہند کے سیاح ٹرین اور اپنی گاڑیوں کو ترجیح دیتے ہیں، وہیں جنوبی ہند سے آنے والے دور دراز علاقوں کے سیاح عموماً فضائی سفر کو ہی ترجیح دیتے ہیں اور زیادہ تر سردیوں کے موسم میں کشمیر آتے ہیں۔
اگرچہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مئی تک پانچ لاکھ سے زائد سیاح کشمیر آ چکے ہیں، تاہم ٹور آپریٹرز گزشتہ سال کے مشکل حالات کے بعد اس آمد کو "اطمینان بخش"قرار دے رہے ہیں۔
ایڈونچر ٹور آپریٹرز ایسوسی ایشن آف کشمیر (ATOAK) کے صدر رؤف ترنبو نے کہا کہ پروازوں کی محدود دستیابی اور ایڈونچر ٹریکنگ مقامات کی بندش کے باوجود سیاحوں کی آمد حوصلہ افزا اور اطمینان بخش رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ پیر کے روز سیاحتی شعبے کے نمائندوں نے محکمہ سیاحت کے مالیاتی کمشنر اور ایڈیشنل چیف سیکریٹری ڈاکٹر آشیش چندرا ورما سے ملاقات کی۔
ترنبو کے مطابق: "ہم نے وندے بھارت ٹرینوں کی تعداد بڑھانے اور اس سال کے دوران دہلی سے سرینگر تک دو ٹرینیں چلانے کا مطالبہ کیا ہے، تاکہ ہوائی اڈہ مکمل طور پر فعال ہونے تک سیاحوں کو بہتر سفری سہولت میسر آ سکے۔ اگر یہ اقدامات کیے گئے تو گزشتہ دو ماہ سے بڑھتی ہوئی سیاحوں کی آمد میں مزید اضافہ ہوگا۔"
اس وقت جموں سے سرینگر اور سرینگر سے واپس جموں کے درمیان روزانہ چار وندے بھارت ٹرینیں چل رہی ہیں اور ان میں مسافروں کا خاصا رش رہتا ہے۔ سروس کے پہلے 22 دنوں میں ایک لاکھ سے زیادہ مسافروں نے ان ٹرینوں میں سفر کیا، جو ٹرین سفر کے بڑھتے رجحان کو ظاہر کرتا ہے۔
ترنبو نے کہا کہ ایڈیشنل چیف سیکریٹری ٹورزم نے اس تجویز میں گہری دلچسپی ظاہر کی اور یقین دہانی کرائی کہ اس معاملے کو حکومت کے سامنے اٹھایا جائے گا۔
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