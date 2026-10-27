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بے چارہ مبارک گل، وزیر کے بجائے جنرل سیکرٹری بنایا گیا، کارکن کہتے ہیں ہمیں تسلیم نہیں
مبارک گل نے کابینہ میں شامل نہیں کیے جانے پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کی نئی پیشکش پروہ فی الحال خاموش ہیں۔
Published : October 27, 2026 at 5:33 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 6:14 PM IST
سرینگر: نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے منگل کے روز سینئر لیڈر مبارک گل کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری مقرر کردیا تاکہ عمر عبد اللہ کی کابینہ میں شامل نہ کئے جانے کے ملال کا کچھ حد تک ازالہ کی جاسکے۔ حالانکہ مبارک گل کی جانب سے پارٹی صدر کی اس پیشکش پر کوئی ردعمل سامنے نہیں آیا۔ اس عہدے پر علی محمد ساگر براجمان تھے جنہیں خرابی صحت کے باوجود کابینہ وزیر بنایا گیا ہے۔ ساگر نے جیرل سیکرتری کے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے یا نہیں، اسکا ابھی تک پارٹی نے خلاصہ نہیں کیا ہے۔
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کی قیادت میں کابینہ میں توسیع کے فوراً بعد، فاروق عبداللہ اور دیگر سینئر لیڈر نیشنل کانفرنس کے ہیڈکوارٹر 'نوائے صبح کمپلیکس' پہنچے، جہاں مبارک گل کو پارٹی کا جنرل سیکرٹری نامزد کیا گیا۔ نیشنل کانفرنس کے ترجمان عمران نبی ڈار نے 'ایکس' (سابقہ ٹویٹر) پر لکھا، "پارٹی صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج سینئر لیڈر اور عیدگاہ کے رکن اسمبلی مبارک گل کو پارٹی کا نیا جنرل سیکرٹری نامزد کیا ہے۔ ان کے لیے نیک خواہشات۔"
چار نئے وزراء کی حلف برداری کی تقریب کے لیے لوک بھون روانہ ہونے سے قبل، مبارک گل نے نامہ نگاروں کو بتایا تھا کہ انہیں وزارت کے عہدے کے لیے منتخب نہیں کیا گیا ہے۔ مبارک گل نے کہا تھا، "میں مناسب وقت آنے پر بات کروں گا۔ میں اب تک ایسی تیس حلف برداری کی تقریبات میں شرکت کر چکا ہوں، اور ہر بار مجھے نظر انداز کیا گیا ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس بار بھی مجھے نظر انداز ہی کیا گیا ہے۔"
مبارک گل علی محمد ساگر کے ہمراہ اسوقت اسمبلی کے سینئر ترین ارکان میں شامل ہیں۔ انہوں نے 1987 سے مسلسل عیدگاہ حلقے سے کامیابی درج کی ہے لیکن ہر بار انہیں وزارت سے محروم رکھا گیا۔ اسکے برعکس علی محمد ساگر کو فاروق عبداللہ کی پہلی حکومت میں وزیر مملکت بنایا گیا اور ہر نئی حکومت میں انہیں نہ صرف کابینہ وزیر بنایا گیا بلکہ انہیں اہم ترین محکمے بھی سونپے گئے۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ساگر اور مبارک گل نے ایک ساتھ نیشنل کانفرنس کی یوتھ ونگ میں شمولیت اختیار کی تھی۔ 1970 کی دہائی میں وہ یوتھ کلب کے فعال رکن تھے جو کلچرل پروگرام منعقد کرتے تھے۔ کئی اسٹیج شوز میں ساگر اور مبارک گل نے ایک ساتھ ناچ گانے کے پروگرامز میں حصہ لیا ہے۔ مبارک گل کو ملال ہے کہ ساگر کے ہم پلہ ہونے کے باوجود انہیں مسلسل اور متواتر وزارتی عپدوں سے دور رکھا گیا ہے۔ عمر عبداللہ کی سابق حکومت میں تاہم مبارک گل کو پہلی بار اہمیت دی گئی تھی جب انہیں اسمبلی کا اسپیکر مقرر کیا گیا۔
ابھی تک واضح نہیں ہے کہ مبارک گل جنرل سیکرٹری کے عہدے کو وزارت نہ ملنے کا نعم البدل تسلیم کریں گے یا نہیں تاہم انکے کارکنوں نے کہا ہے کہ اگر انکے ساتھ انصاف نہیں کیا گیا تو وہ پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ کریں گے۔ ماضی میں نیشنل کانفرنس میں جنرل سیکرٹری کا عہدہ کافی اہم تصور کیا جاتا تھا۔ اس عہدے پر ایک طویل عرصے تک فاروق عبداللہ کے چچا زاد بھائی شیخ نزیر احمد فائز رہے۔ پارٹی کے سینئر رہنماؤں کے مطابق شیخ نزیر کا پارٹی میں سکہ چلتا تھا اور انکی مہر تصدیق کے بغیر کسی کو پارٹی کی رکنیت، عہدہ یا انتخابات میں منڈیٹ نہیں ملتا تھا۔ شیخ نزیر کی وفات کے بعد اب پارٹی کے سبھی معاملات فاروق عبداللہ اور عمر عبداللہ کے ہاتھوں میں ہیں۔
پارٹی کے ایک اور سینئر رہنما، عبدالمجید بٹ لارمی نے بھی وزیر نہ بنائے جانے پر کھلے عام اپنی مایوسی کا اظہار کیا، اگرچہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ پارٹی قیادت کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔ جنوبی کشمیر کے شانگس حلقے سے منتخب لارمی کا کہنا تھا کہ انہوں نے پارٹی کیلئے اپنا کاروبار بھی تیاگ دیا لیکن انہیں اسکا کوئی صلہ نہیں ملا۔
لارمی نے اس بات پر زور دیا کہ کسی کے بھی پارٹی چھوڑنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے مزید کہا، "پارٹی نے جو بھی بہتر سمجھا، ہم نے اسے قبول کر لیا ہے۔ ہم پارٹی کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ کسی کو بھی جلد بازی میں کوئی نتیجہ اخذ نہیں کرنا چاہیے یا یہ فرض نہیں کر لینا چاہیے کہ 'یہ لوگ ناراض ہیں، اس لیے شاید کل ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔'" ایسا نہیں ہونے والا۔ اس طرح کے عمل تو ہوتے رہتے ہیں۔ شاید یہی اللہ کی مرضی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ آگے اس سے بھی کچھ بہتر ہو۔"
جب لارمی سے پوچھا گیا کہ کیا سینئر رہنماؤں کو نظر انداز کیے جانے پر کوئی رنج یا ناراضگی ہے، تو لارمی نے جواب دیا، "یہ تو فطری بات ہے۔ آخر ہم انسان ہی تو ہیں۔ ظاہر ہے، انسان کو دکھ تو ہوتا ہی ہے۔۔۔اس میں کوئی شک نہیں۔ میں اس وقت آپ سے بات تو کر رہا ہوں، لیکن اندر ہی اندر میرا دل جل رہا ہے۔ یہی حقیقت ہے۔" لارمی نے تقریباً روتے ہوئے نامہ نگاروں کو بتایا کہ وزیر نہ بنائے جانے پر وہ اور انکی فیملی کافی غمزدہ ہیں۔
نئے وزراء کو رات گئے نیشنل کانفرنس کی قیادت کی جانب سے فون موصول ہوئے تھے۔ کپواڑہ سے چار بار رکن اسمبلی منتخب ہونے والے میر سیف اللہ نے کابینہ میں شامل کیے جانے پر نیشنل کانفرنس کے صدر کا شکریہ ادا کیا۔ میر سیف اللہ ماضی میں بھی عمر عبداللہ کی کابینہ میں اسوقت شامل تھے جب جموں و کشمیر ایک ریاست تھی اور اسکی نیم خودمختارانہ حیثیت بحال تھی۔
جموں و کشمیر پر لاگو ’ری آرگنائزیشن ایکٹ‘ (تنظیم نو ایکٹ) کے تحت، وزراء کی تعداد 90 رکنی قانون ساز اسمبلی کی کل نشستوں کے 10 فیصد تک محدود ہے۔ اس کے نتیجے میں، وزیر اعلیٰ کے علاوہ، حکومت میں زیادہ سے زیادہ آٹھ وزراء ہو سکتے ہیں۔
(پی ٹی آئی کے مشمولات کے ساتھ)
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