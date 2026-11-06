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ڈیفالٹرز کیلیے جموں کشمیر بینک کی 'راحت اسکیم'، پانچ کروڑ تک کے قرضوں کا ہوگا تصفیہ
تاجر انجمنوں نے اسکیم کا خیر مقدم کرتے ہوئے 5 کروڑ کی حد کو بڑھا کر 50کروڑ روپے کیے جانے کا مطالبہ کیا ہے۔
Published : November 6, 2026 at 8:42 PM IST
سرینگر: قرضوں کی عدم ادائیگی کے باعث نان پرفارمنگ اثاثوں (این پی اے) میں اضافے اور رہن رکھی گئی جائیدادوں کی نیلامی پر تنقید کا سامنا کرنے کے بعد جموں کشمیر بینک (JK Bank)نے قرض واپس نہ کرنے والے صارفین سے رقم واپس حاصل کرنے کے لیے ’راحت‘ اسکیم شروع کی ہے۔ اس اسکیم کے تحت این پی اے سے متعلق قرضوں کا ایک مرتبہ تصفیہ (ون ٹائم سیٹلمنٹ one time settlement ) کیا جا سکے گا۔
یہ اسکیم رواں سال 5 نومبر (جمعرات) سے نافذ العمل ہوئی ہے اور اس کا فائدہ ان قرض داروں کو مل سکے گا جن پر 25 لاکھ روپے سے لے کر 5 کروڑ روپے تک کی رقم واجب الادا ہے۔ اسکیم سے متعلق بینک کے آفیشل دستاویز کے مطابق: "یہ جامع اسکیم قرض داروں کو دو بڑے مالیاتی زمروں میں اپنے واجبات کا تصفیہ کرکے قرض سے نکلنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔"
دستاویز میں کہا گیا ہے کہ تصفیے کے لیے موصول ہونے والی تمام درخواستوں کا جائزہ مقررہ معیاری طریقہ کار (ایس او پی)، اہلیت کے طے شدہ معیار، تصفیے کی رقم کے حساب کے طریقہ کار، منظوری کے اختیارات اور اسکیم کے ساتھ منسلک دیگر ضروری دستاویزات کے مطابق لیا جائے گا۔
دستاویز میں مزید کہا گیا ہے کہ منظور شدہ اصولوں اور تفویض کردہ اختیارات سے باہر کسی قسم کی رعایت یا تصفیے کی منظوری نہیں دی جائے گی۔ یہ اسکیم 5 نومبر 2026 سے شروع ہوئی ہے اور اس کے تحت درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ 4 فروری 2027 کو کاروباری اوقات ختم ہونے تک مقرر کی گئی ہے۔
بینک عہدیداروں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ اس اسکیم کا نام ’راحت‘ رکھا گیا ہے، جس کا مطلب آسانی یا سکون ہے۔ ان کے مطابق یہ اسکیم قرض واپس نہ کرنے والوں (ڈیفالٹرز)کے لیے بڑی راحت ثابت ہوگی کیونکہ اس میں 25 لاکھ سے 5 کروڑ روپے تک کے واجبات رکھنے والے قرض داروں کو شامل کیا گیا ہے اور اس طرح بینک کے تقریباً 90 فیصد این پی اے کا احاطہ ہونے کی توقع ہے۔
یہ اسکیم ایک ایسے وقت میں شروع کی گئی ہے جب بینک کے این پی اے میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اس صورت حال کے باعث بینک کو قرض داروں کی رہن رکھی گئی جائیدادوں کی نیلامی کرنا پڑی، خاص طور پر تاجروں کی جائیدادیں نیلامی کے لیے پیش کی گئیں۔ ان تاجروں کا کہنا تھا کہ جموں و کشمیر میں مختلف معاشی مسائل اور غیر مستحکم سیاسی حالات کے باعث ان کا کاروبار خسارے سے جوجھ رہا ہے۔
بینک کی ویب سائٹ کے مطابق اپریل 2025 سے رواں سال 3 نومبر تک بینک نے 302 رہن رکھی گئی جائیدادوں کی نیلامی کے لیے عوامی نوٹس جاری کیے ہیں۔ بینک حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ برسوں میں جاری کیے گئے ایسے نوٹس کی تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔
نیلامی کے لیے پیش کی جانے والی جائیدادوں میں رہائشی، تجارتی اور صنعتی املاک شامل ہیں، جنہیں بینک نے قرضوں کی ضمانت کے طور پر اپنے پاس رکھا تھا۔ یہ کارروائی ان قرض داروں کی جانب سے واجب الادا رقم ادا نہ کرنے کے بعد سیکیورٹائزیشن اینڈ ری کنسٹرکشن آف فنانشل ایسیٹس اینڈ انفورسمنٹ آف سیکیورٹی انٹرسٹ (SARFAESI ) ایکٹ کے تحت کی جا رہی ہے۔
جموں و کشمیر کا سب سے پرانا بینک ہونے کے ساتھ ساتھ جے اینڈ کے بینک اس مرکز کے زیر انتظام علاقے میں عوام کو قرض فراہم کرنے والے سب سے بڑے مالیاتی اداروں میں شامل ہے۔
ایک طرف جہاں بینک اپنے کاروبار میں منافع ظاہر کر رہا ہے، وہیں دوسری جانب تاجروں کا دعویٰ ہے کہ گزشتہ تین دہائیوں سے جموں و کشمیر کی معاشی اور سیاسی صورت حال کے باعث ان کے کاروبار تباہی کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔
تاجر انجمنوں نے کیا خیر مقدم
تاجروں نے اس اسکیم کے آغاز کا خیرمقدم کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اسکیم سے ان کاروباری افراد کو بڑی حتک تک راحت ملے گی جن کے صنعتی یونٹ مالی مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں یا بند پڑے ہیں۔
کشمیر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر جاوید ٹینگا نے کہا کہ تجارتی تنظیم اس راحت اسکیم کا خیرمقدم کرتی ہے، تاہم اس کا مطالبہ ہے کہ قرض کی حد 5 کروڑ روپے تک محدود نہ رکھی جائے۔
جاوید ٹینگا نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "بینک کی جانب سے یہ ایک خوش آئند قدم ہے کیونکہ اس سے بڑی تعداد میں قرض داروں کو راحت ملے گی۔ تاہم ہمارا مطالبہ ہے کہ بینک 5 کروڑ روپے کی حد ختم کرے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بینک 2020 میں ایس بی آئی کی ون ٹائم سیٹلمنٹ اسکیم جیسی اسکیم لائے، جس میں 20 لاکھ سے لے کر 50 کروڑ روپے تک کے قرضوں پر راحت دی گئی تھی۔"
بہتری کی گنجائش
کشمیر ٹریڈرز اینڈ مینوفیکچررز فیڈریشن (کے ٹی ایم ایف) کے ترجمان قاضی توصیف نے کہا کہ یہ اسکیم ایک اچھی شروعات ہے، لیکن اس میں کئی شرائط شامل ہیں، اس لیے اسے مزید بہتر بنایا جا سکتا تھا۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "چھوٹے تاجروں کے لیے یہ اسکیم اچھی ہے، لیکن بڑے این پی اے والے قرض داروں کے لیے اس میں بہت زیادہ شرائط رکھی گئی ہیں۔ ان شرائط کے باعث صرف 10 فیصد قرض دار ہی اس اسکیم کے اہل قرار پائیں گے۔"
تاجروں نے یہ مطالبہ بھی کیا ہے کہ اسکیم کے تحت درخواستیں جمع کرانے اور قرضوں کے تصفیے کے لیے دی گئی تین ماہ کی مدت بڑھا کر چھ ماہ کی جائے، کیونکہ قرض داروں کو رقم کا انتظام کرنے اور اپنے کھاتے صاف کرنے کے لیے جائیدادیں فروخت کرنے میں وقت لگ سکتا ہے۔
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