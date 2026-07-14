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کشمیر میں 30 برس کی کم عمر لڑکیوں میں' اے ایم ایچ 'کی کمی باعث تشویشناک، ڈاکٹر ارم شفیع
ڈاکٹر ارم کہتی ہیں کہ اے ایم ایچ کی کمی ہونے کےبھی کئی وجوہات ہیں۔جس میں طرز زندگی اور کھانے پینے میں تبدیلی شامل ہیں۔
Published : July 14, 2026 at 9:20 PM IST
سرینگر (پرویز الدین): جموں وکشمیر میں خواتین میں قوت افزائش یا فرٹیلٹی میں تیزی کمی ہورہی ہے۔جس کے نتیجے میں مجموعی طور پر بچوں کی پیدائش کی شرح میں نمایاں کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اگر چہ اس کے کئی سماجی، معاشی اور طرزِ زندگی میں تبدیلیاں اس رجحان کی بنیادی وجوہات ہیں لیکن ماہرین خبردار کررہے ہیں کہ جموں وکشمیر میں مطابق 30 برس کی کم عمر کی لڑکیوں میں اینٹی مولیرین ہارمون( اے ایم ایچ) میں کمی بھی واقع ہورہی ہے جوکہ بعد میں قوت افزائش میں کمی کا باعث بن رہی ہے۔
30 برس کی کم عمر کی خواتین میں اے ایم ایچ کی کمی کیوں ہورہی ہے۔اس کے وجوہات کیا ہیں اور اس خطرناک رجحان کیسا بچا جاسکے۔ اس پر ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے بات کی خواتین کی ڈاکٹر اور آئی وی ایف ماہر ڈاکٹر ارم شفیع آخون سے ۔
انہوں نے کہا کہ دراصل اینٹی مولیرین ہارمون ایک ہارمون ہے جو بیضہ دانی کے چھوٹے فالیسلز سے تیار ہوتا ہے۔ یہ ہارمون بیضہ دانی کے ذریعے تیار ہوتا ہے اور خون کے بہاؤ میں جاری ہوتا ہے۔ لہذا رحم کے ذخائر کو خون کے ٹیسٹ سے ماپا جا سکتا ہے ۔یہ دوسرے ہارمونز کی طرح ماہواری کے دنوں سے متعلق نہیں ہیں کسی بھی دن ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ اینٹی مولیرین ہارمون بچی کی پیدائش سے بڑھتا ہے اور 25 سال کی عمر میں زیادہ سے زیادہ پہنچ جاتا ہے۔ عمومی یا قدرتی طور پر جب ایک عورت کی عمر ہوتی ہے۔ تو عام طور پر اینٹی مولیرین ہارمون کی سطح نیچے آتی ہے اور مینوپاز سن یاس سے چند سال پہلے تقریباً 0.2 یا اس سے کم تک پہنچ جاتی ہے۔یہ بھی بالواسطہ ثبوت ہے کہ عورت مینوپاز تک پہنچ رہی ہے۔انہوں نے کہا کہ کشمیر میں 30 برس کی کم۔عمر لڑکیوں میں کم اے ایم ایچ دیکھنے کو مل رہا ہے ۔ہارمون میں یہ کمی آگے جاکر قوت افزائش پر اثرا انداز ہونے کا خدشہ ظاہر کرتا ہے۔ ایسے میں جموں وکشمیر میں قوت افزائش کمی کے دیگر عوامل کے علاوہ اے ایم ایچ کی کمی بھی ایک اہم وجہ بنا رہا ہے۔
ڈاکٹر ارم شفیع کہتی ہیں کہ اس ہارمون کی کمی ہونے کے بھی کئی وجوہات ہیں۔جس میں طرز زندگی اور کھانے پینے میں تبدیلی، رات دیر تک جاگنے ،موبائل کا زیادہ استعمال اور ذہنی تناؤ اس کے اہم وجوہات میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ میک اپ پڑوڈکس میں بھی ایسی کئی ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں جس کی وجہ سے خواتین خاص کر نوجوان لڑکیوں میں اے ایم ایچ کی کمی واقع ہورہی ہے ۔انہوں نے کہا کہ کچھ پیچیدہ امراض کی سرجریز بھی اے ایم ایچ کی کمی کا باعث بن سکتی ہیں۔
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ روزانہ کی او پی ڈی میں بھی ہم ایسی کئی نوجوان لڑکیاں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ اے ایم ایچ کی کمی سے جوجھ رہی ہوتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ اگرچہ 35 برس کی عمر کے بعد اس ہارمون میں قدرتی طور کمی آنا شروع ہوجاتا ہے لیکن 30 سے 35 برس تک خواتین میں اینٹی مولیرین ہارمون کم ہونا باعث تشویش ہے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوان لڑکیوں میں کم اے ایم ایچ ایک خطرے کی گھنٹی ہے جو کو مستقبل میں خواتین میں قوت افزائش یا بچوں کی پیدائیشی صلاحیت پر منفی اثرات مرتب کر سکتی ہے۔شادی شدہ خواتین کو ماں بننے میں نہ صرف دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بلکہ وہ ای وی ایف طریقہ کار کے لیے اہل بھی نہیں رہتی ہے۔
کم اینٹی مولیرین ہارمون کی ابتدائی علامات پر بات کرتے ہوئےڈاکٹر ارم شفیع نے کہ کہا کہ چونکہ خواتین میں کم اے اہم ایچ ہونے سے خاص علامات ظاہر نہیں ہوتے ہیں تاہم ماہواری کا خون کم ہونا، ہے،ماہواری کی بے ضابطگیاں اور ماہواری مستقل طور پر رک جاتی ہے جیسی علامات شامل ہیں ۔انہوں نے کہا کہ اینٹی مولیرین ہارمون ٹیسٹ خون میں اینٹی مولیرین ہارمون کی سطح کا پتہ لگا سکتا ہے۔ اس ٹیسٹ کا استعمال عورت کی حمل کے لیے فرٹیلائزڈ انڈے پیدا کرنے کی صلاحیت کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔
واضح رپے کہ جموں و کشمیر میں مجموعی فرٹیلٹی کی شرح کم ہو کر تقریباً 1.4 بچوں فی خاتون تک پہنچ گئی ہے جو کہ متبادل 2.1 فیصد سے کہیں کم ہے۔حالیہ ایک رپورٹ میں یہ بھی انکشاف کیا گیا ہے کہ اگرچہ گزشتہ برسوں کے دوران ملک کی اکثر ریاستوں میں قوت افزائشن یعنی فرٹیلیٹی میں کمی ہوئی ہے۔ تاہم ملک کی باقی ریاستوں اور یونین ٹریٹریز میں قوت افزائش میں کمی کے زمرے میں جموں وکشمیر کا نام پہلے نمبر پر ہے۔ ماہرین نے خبردار کررہے ہیں کہ اگر یہی رجحان رہا تو آئندہ برسوں میں آبادی کی رفتار سست ہونے کے ساتھ ساتھ افرادی قوت میں کمی، عمر رسیدہ آبادی میں اضافہ اور معیشت پر دباؤ جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔
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