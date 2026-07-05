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امرناتھ یاترا: بھگوتی نگر بیس کیمپ کے قریب سانپ کے ڈسنے سے اتر پردیش کے یاتری کی موت
متوفی کی شناخت 42 سالہ امت کمار ولد گیا پرساد کے طور پر ہوئی ہے، جو کانپور نگر، اتر پردیش کے رہائشی تھے۔
Published : July 5, 2026 at 10:18 PM IST
جموں: سالانہ امرناتھ یاترا کے دوران ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے ایک یاتری کی جموں میں بھگوتی نگر یاتری نواس کے قریب سانپ کے ڈسنے سے موت ہو گئی۔ یاتری کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم ڈاکٹروں کی کوششوں کے باوجود ان کی جان نہ بچائی جا سکی۔
سرکاری ذرائع کے مطابق متوفی کی شناخت 42 سالہ امت کمار ولد گیا پرساد کے طور پر ہوئی ہے، جو رام کرشن نگر، کانپور نگر، اتر پردیش کے رہائشی تھے۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں پہنچے تھے۔ حکام کے مطابق ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب تقریباً 2:30 بجے امت کمار بھگوتی نگر یاتری نواس کے مرکزی دروازے کے قریب فٹ پاتھ پر سو رہے تھے کہ اسی دوران ایک سانپ نے انہیں ڈس لیا۔
ساتھی یاتریوں نے فوری طور پر انہیں گورنمنٹ میڈیکل کالج اینڈ اسپتال (جی ایم سی ایچ) جموں منتقل کیا، جہاں ڈاکٹروں نے ہنگامی بنیادوں پر علاج شروع کیا، لیکن زہر جسم میں پھیل جانے کے باعث ان کی حالت مسلسل بگڑتی گئی اور علاج کے دوران وہ دم توڑ گئے۔ جی ایم سی ایچ جموں کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ اسپتال میں اتوار کی صبح سانپ کے ڈسنے کا مریض لایا گیا تھا۔ طبی عملے نے انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کی، تاہم وہ جانبر نہ ہو سکے۔
انہوں نے مزید بتایا کہ پوسٹ مارٹم اور دیگر قانونی کارروائیاں مکمل کرنے کے بعد شام تقریباً 5 بجے متوفی کی میت ان کے ساتھ آئے ہوئے ساتھی یاتریوں کے حوالے کر دی گئی تاکہ اسے آبائی وطن منتقل کیا جا سکے۔ امت کمار کے قریبی ساتھی راجیش شکلا علاج کے دوران مسلسل اسپتال میں ان کے ساتھ موجود رہے۔ واقعے کے بعد دیگر یاتری بھی غمزدہ دکھائی دیے۔
اس افسوسناک خبر نے امرناتھ یاترا کے شرکاء میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ مقامی انتظامیہ اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ یاتری نواس اور اس کے اطراف کے علاقوں میں صفائی، روشنی اور زہریلے جانوروں سے تحفظ کے لیے مزید مؤثر اقدامات کیے جائیں تاکہ مستقبل میں اس طرح کے المناک واقعات سے بچا جا سکے۔
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حکام نے یاتریوں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ کھلے مقامات یا فٹ پاتھ پر سونے سے گریز کریں اور صرف انتظامیہ کی جانب سے مختص محفوظ مقامات پر ہی قیام کریں، تاکہ کسی بھی ممکنہ خطرے سے محفوظ رہا جا سکے۔