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سرینگر جموں ہائی وے پر حادثہ، 18امرناتھ یاتری زخمی
یہ حادثہ ضلع رام بن کے چندرکوٹ علاقے میں پیش آیا اور یاتری معمولی زخمی بتائے جا رہے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 13, 2026 at 2:35 PM IST|
Updated : July 13, 2026 at 3:19 PM IST
رام بن: پیر کی صبح صوبہ جموں کے رام بن ضلع میں امرناتھ یاتریوں کو لے جانے والی دو بسوں کے درمیان تصادم میں 18 شردھالو معمولی زخمی ہوگئے۔ حکام نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ یہ حادثہ ضلع کے چندرکوٹ، لنگر پوائنٹ پر سرینگر جموں قومی شاہراہ پر پیش آیا۔
حکام کے مطابق یہ حادثہ صبح تقریباً 7:21 بجے اُس وقت پیش آیا جب ایک بس زیر رجسٹریشن نمبر کے بریک مبینہ طور پر فیل ہو گئے اور آگے چل ایک اور بس زیر رجسٹریشن نمبر JK01Y/1052 نمبر کے ساتھ جا ٹکرائی جس کے نتیچے میں ڈیڑھ درجن یاتریوں کو معمولی چوٹیں آئیں۔ حکام یہ بھی کہنا ہے کہ تصادم کی وجہ سے آگے کھڑی JK21K/8115 نمبر رجسٹریشن والی ایک اور گاڑی کو بھی نقصان پہنچا۔
حکام نے بتایا کہ زخمی ہوئے سبھی یاتریوں کو معمولی چوٹیں آئی ہیں، جبکہ JK01Y/1044 کے ڈرائیور کو نسبتاً زیادہ چوٹ آئی ہے۔ تاہم حادثے میں کوئی بھی شخص شدید زخمی نہیں ہوا۔
ڈرائیور سمیت سبھی زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے ضلع اسپتال رام بن منتقل کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر رام بن محمد الیاس خان نے بتایا کہ 18 زخمیوں کو اسپتال پہنچایا گیا، جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد انہیں رخصت کر دیا گیا۔انہوں نے بھی تصدیق کی کہ کسی بھی یاتری کو سنگین چوٹیں نہیں آئی تھیں۔
ادھر، چندرکوٹ پولیس اسٹیشن نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مزید تحقیقات شروع کر دی ہیں۔
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