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امرناتھ یاترا 2026: جموں میں ٹریفک ایڈوائزری جاری، متعدد راستوں پر پابندیاں اور ڈائیورژن نافذ
ٹریفک پولیس کے مطابق بالتال والے قافلے کی روانگی صبح چار بجے جب کہ پہلگام قافلے کی روانگی صبح 4 بج کر15 منٹ پر ہوگی۔
Published : June 30, 2026 at 11:07 AM IST
جموں(محمد اشرف گنائی) : امرناتھ جی یاترا 2026 کے پُرامن اور منظم انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک پولیس سٹی جموں نے جامع ٹریفک ایڈوائزری جاری کر دی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق یاترا 3 جولائی 2026 سے شروع ہو کر 28 اگست 2026 تک جاری رہے گی، جبکہ یاتریوں کا پہلا قافلہ 2 جولائی کو بھگوتی نگر یاتری نواس سے روانہ ہوگا۔
ٹریفک پولیس کے مطابق بلتال جانے والے قافلے کی روانگی صبح 4 بجے جبکہ پہلگام قافلے کی روانگی صبح 4 بج کر 15 منٹ پر ہوگی۔ یاترا کے دوران شہر میں ٹریفک کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے پیش نظر مختلف شاہراہوں اور اہم چوراہوں پر قافلوں کی آمد و رفت کے دوران عام ٹریفک پر عارضی پابندیاں عائد کی جائیں گی ایڈوائزری کے مطابق کنال ہیڈ، شری بندا بہادر چوک، بیلی چرنا آر اینڈ بی پل، چوتھا توی پل، ایشیا کراسنگ، بکرم چوک، ویئر ہاؤس، بی سی روڈ، اندرا چوک، مہیش پورہ چوک، شکنتلا کراسنگ، امپھالا اور جانی پور سمیت متعدد اہم راستوں پر قافلوں کی نقل و حرکت کے دوران عام گاڑیوں کی آمد و رفت محدود رہے گی۔
ٹریفک پولیس نے نیشنل ہائی وے-44 پر بھی کٹ آف پوائنٹس مقرر کیے ہیں۔ بھاری گاڑیوں (HMVs) کے لیے رات 10 بجے جبکہ ہلکی گاڑیوں (LMVs) کے لیے رات 12 بجے کے بعد نجوال، کنجوانی، بجالتہ کٹ، سدھرا کٹ، اٹل چوک اور ٹی سی پی نگروٹہ سے ہائی وے پر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ غیر قافلہ یاتریوں اور سیاحتی گاڑیوں کے لیے نگروٹہ میں دوپہر 12 بجے کٹ آف ٹائمنگ مقرر کی گئی ہے۔
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یاتریوں کی گاڑیوں کے لیے ڈی آر ڈی او گراؤنڈ، بھگوتی نگر بیس کیمپ، بپو آسا رام آشرم، ووشو اسٹیڈیم، گورنمنٹ ویمنز کالج کے سامنے، بابا بندا بہادر چوک اور رائٹ بینک توی ریور فرنٹ سمیت مختلف مقامات پر پارکنگ کی سہولت فراہم کی گئی ہےٹریفک پولیس نے بعض علاقوں کو نو پارکنگ زون بھی قرار دیا ہے، جن میں کنال ہیڈ سے یاتری نواس، چوتھا توی پل سے ایشیا کراسنگ اور کے سی کراسنگ سے منڈا تک کا علاقہ شامل ہے۔