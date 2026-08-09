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خراب موسم اور ٹریک کی مرمت کے باعث امرناتھ یاترا 9 اگست سے دونوں راستوں پر معطل
حکام کے مطابق حالیہ بارشوں کے باعث یاترا ٹریک کے متعدد مقامات پر مرمت اور بحالی کے کام کی ضرورت پیدا ہوئی ہے۔
Published : August 9, 2026 at 2:58 PM IST
سری نگر : سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کو خراب موسمی حالات کی پیش گوئی اور حالیہ بارشوں سے متاثرہ یاترا ٹریک کی مرمت و بحالی کے پیش نظر 9 اگست سے بالتل اور پہلگام، دونوں راستوں پر عارضی طور پر معطل رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکام کے مطابق یاتریوں کی حفاظت کو اولین ترجیح دیتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔
57 روزہ امرناتھ یاترا کا آغاز 3 جولائی کو ہوا تھا اور اس کا روایتی اختتام 28 اگست کو رکشا بندھن یعنی شراون پورنیما کے موقع پر چھڑی کی رسم کے ساتھ ہوگا۔ یاترا کے آغاز پر اننت ناگ ضلع کے چندن واڑی-پہلگام راستے اور گاندربل ضلع کے بالتل راستے سے بیک وقت یاتریوں کو گھپا کی جانب روانہ کیا گیا تھا۔
حکام کے مطابق حالیہ بارشوں کے باعث یاترا ٹریک کے متعدد مقامات پر مرمت اور بحالی کے کام کی ضرورت پیدا ہوئی ہے۔ ان حساس مقامات پر ضروری کام بارڈر روڈز آرگنائزیشن کی جانب سے انجام دیا جا رہا ہے۔ اس سے قبل 19 جولائی کو بھی خراب موسمی حالات کے باعث یاترا تقریباً چار روز تک معطل رہی تھی۔
موسم میں بہتری کے بعد یاتریوں کو دوبارہ جموں سے روانہ کیا گیا، تاہم پہلگام راستے پر یاترا بحال نہیں کی جا سکی اور بالتل راستے سے یاتریوں کو آگے جانے کی اجازت دی گئی۔ ڈویژنل کمشنر کشمیر انشل گرگ کے مطابق محکمہ موسمیات نے آئندہ چند روز کے دوران خراب موسم اور شدید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ اسی پیش گوئی اور ٹریک کی موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے دونوں روٹس سے یاترا روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق اب تک 4.8 لاکھ سے زائد یاتری غار میں حاضری دے کر بابا برفانی کے درشن کر چکے ہیں۔ یاترا کی معطلی کے باوجود روایتی مذہبی رسومات اپنے مقررہ شیڈول کے مطابق جاری رہیں گی۔ چھڑی روایتی پہلگام راستے سے غار کی جانب روانہ ہوگی اور 28 اگست کو اس کے ساتھ ہی شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا مذہبی طور پر اختتام ہوگا۔
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حکام نے یاتریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ موسمی حالات اور انتظامیہ کی ہدایات کو مدنظر رکھیں، غیر ضروری طور پر خطرناک علاقوں کا رخ نہ کریں اور آئندہ سفر کے حوالے سے سرکاری ایڈوائزری پر عمل کریں۔