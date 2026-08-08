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خراب موسم کی وجہ سے جموں سے امرناتھ یاترا معطل

محکمہ موسمیات نے جموں و کشمیر میں مزید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔

خراب موسم کی وجہ سے جموں سے امرناتھ یاترا معطل
خراب موسم کی وجہ سے جموں سے امرناتھ یاترا معطل (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 8, 2026 at 9:18 AM IST

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جموں (عامر تانترے): خراب موسم کی وجہ سے آج جموں سے سالانہ امرناتھ یاترا کو معطل کر دیا گیا۔ جموں میں آج صبح موسلا دھار بارش ہوئی اور جموں سے کوئی تازہ قافلہ روانہ نہیں ہوا۔

اب تک چار لاکھ 74 ہزار سے زیادہ یاتریوں نے امرناتھ یاترا کے دوران مقدس گپھا کے درشن کیے ہیں۔ جمعہ کو کل پانچ ہزار 95 یاتریوں نے درشن کیا۔ یاترا کا پہلگام روٹ بدستور بند ہے اور یاتریوں کو صرف بالتل روٹ سے جانے کی اجازت ہے۔

تفصیلات بتاتے ہوئے عہدیدار نے کہا کہ موسلا دھار بارش اور آئندہ چند دنوں تک مزید بارش کی پیش گوئی کے پیش نظر یاترا گاڑیوں کو نقل و حرکت کی اجازت دینے کا فیصلہ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد کیا جائے گا۔

سالانہ امرناتھ یاترا تین جولائی کو شروع ہوئی تھی اور 28 اگست کو رکھشا بندھن پر ختم ہوگی۔

دریں اثنا، ٹریفک پولیس نے لوگوں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے کہ وہ سرینگر، رامبن اور جموں کے ٹریفک چیکنگ یونٹس (ٹی یو سیز) سے سڑک کی حالت کی تصدیق کیے بغیر جموں سرینگر قومی شاہراہ پر سفر نہ کریں۔ اس کے علاوہ ٹریفک پولیس نے لوگوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ٹریفک پولیس کے ایکس اور فیس بک پیجز پر قومی شاہراہ سے متعلق اپ ڈیٹس حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔

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