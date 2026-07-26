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امرناتھ یاترا نے چار لاکھ یاتریوں کی تعداد کو عبور کیا، ایل جی منوج سنہا

جموں و کشمیر میں مسلسل بارش کی وجہ سے 19 سے 24 جولائی تک یاترا کو معطل کر دیا گیا تھا۔

امرناتھ یاترا نے چار لاکھ یاتریوں کی تعداد کو عبور کیا، ایل جی منوج سنہا
امرناتھ یاترا نے چار لاکھ یاتریوں کی تعداد کو عبور کیا، ایل جی منوج سنہا (Image: ETV Bharat)
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By Mir Farhat Maqbool

Published : July 26, 2026 at 10:48 PM IST

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سری نگر: جموں و کشمیر میں سالانہ امرناتھ یاترا 2 جولائی کو شروع ہونے کے بعد سے 24 دنوں میں چار لاکھ کا ہندسہ عبور کر گئی ہے۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا کہ جاری شری امرناتھ جی یاترا نے آج ایک اہم سنگ میل حاصل کیا کیونکہ یاتریوں کی کل تعداد چار لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔

سنہا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا بھگوان شیو کے آشیرواد سے شری امرناتھ جی یاترا نے ایک اہم سنگ میل عبور کیا ہے اور 400,000 سے زیادہ یاتریوں نے سفر کو مکمل کیا ہے۔ اب تک 4.14 لاکھ عقیدت مندوں نے درشن کیا ہے۔ میں اس آشیرواد کے لیے بابا امرناتھ کو نمن کرتا ہوں اور ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس یاترا کو کامیاب بنانے کے لئے مدد کی۔

جموں و کشمیر میں مسلسل بارش کی وجہ سے 19 سے 24 جولائی تک یاترا کو معطل کر دیا گیا۔ بارش نے معمول کی زندگی کو درہم برہم کر دیا، سیلابی صورتحال پیدا ہو گئی اور لینڈ سلائیڈنگ اور چٹانیں گرنے سے سری نگر جموں قومی شاہراہ کو بند کرنا پڑا۔

یاترا ہفتہ (25 جولائی) کو دوبارہ شروع کی گئی تھی، لیکن اسے صرف بالتل روٹ (گاندربل) پر ہی اجازت دی جارہی ہے کیونکہ چاندنواری سے گپھا تک اونچائی والے راستے کو نقصان پہنچنے کی وجہ سے پہلگام کا راستہ بند کردیا گیا ہے۔

کشمیر کے ڈویژنل کمشنر انشول گرگ نے ہفتہ کی شام پہلگام روٹ کو بند کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ راستے کی مرمت اور دیکھ بھال کی ضرورت ہے۔

اس یاترا کا آغاز سنہا نے 2 جولائی کو جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے کیا تھا، جس میں 4500 سے زیادہ یاتری سفر پر نکلے تھے۔ یہ یاترا 28 اگست کو رکھشا بندھن کے تہوار پر اختتام پذیر ہوگی۔

TAGGED:

YATRA SURPASSES FOUR LAKH PILGRIM
JAMMU KASHMIR LG MANOJ SINHA
امرناتھ یاترا
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا
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