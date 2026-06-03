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امرناتھ یاترا 2026 کے تمام راستوں کو 'نو فلائی زون' قرار دے دیا گیا، ہیلی کاپٹر سروس بھی معطل
حکام کے مطابق یہ فیصلہ سکیورٹی جائزہ اجلاسوں اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر لیا گیا تاکہ فضائی نگرانی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے.
Published : June 3, 2026 at 4:46 PM IST
اننت ناگ (اشفاق میر): امرناتھ جی یاترا 2026 کے لئے فُول پروف سکیورٹی کو عمل میں لانے کے لئے حکومت کی جانب سے ایک حکمنامہ جاری کیا گیا ہے جس کے تحت یاترا سے وابستہ تمام راستوں کو یکم جولائی سے یاترا کے اختتام تک "نُو فلائی زون" قرار دیا گیا ہے جبکہ یاتریوں کے لیے دستیاب ہیلی کاپٹر خدمات بھی مکمل طور پر معطل کر دی گئی ہے۔
حکام کے مطابق یہ فیصلہ حالیہ سکیورٹی جائزہ اجلاسوں اور ممکنہ خطرات کے پیش نظر لیا گیا ہے تاکہ یاترا کے دوران فضائی نگرانی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے اور کسی بھی غیر مجاز فضائی سرگرمی کو روکا جا سکے۔ نو فلائی زون کا اطلاق جنوبی کشمیر کے روایتی چندن واڑی پہلگام روٹ اور وسطی کشمیر کے گاندربل ضلع میں واقع بالتل ٹریک سمیت تمام یاترا راستوں پر ہوگا۔
اس فیصلے کے نتیجے میں رواں برس یاتری ہیلی کاپٹر کے ذریعے امرناتھ گپھا تک سفر نہیں کر سکیں گے۔ شری امرناتھ جی شرائن بورڈ نے عقیدت مندوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پیدل سفر کریں یا روایتی ذرائع جیسے گھوڑے، خچر اور پالکی خدمات کا استعمال کریں۔
ذرائع کے مطابق یاترا کے دوران سکیورٹی کے غیر معمولی انتظامات کیے جارہے ہیں۔جموں و کشمیر پولیس، سینٹرل ریزرو پولیس فورس، سی اے پی ایف کی تعیناتی عمل میں لائی جارہی ہے جبکہ یاترا کے دوران سکیورٹی کے لئے فوج کی بھی مدد طلب کی جائے گی
سکیورٹی کو مزید موثر بنانے کے لئے جدید سی سی ٹی وی نگرانی،فیس ڈی ٹیکٹر سسٹم ،اینٹی ڈرون سسٹم، کوئیک رسپانس ٹیمیں، بم ناکارہ بنانے والے دستے اور ہنگامی طبی یونٹس بھی یاترا راستوں پر تعینات رہیں گے۔
انتظامیہ کی جانب سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، ٹریفک کنٹرول، مواصلاتی نظام اور طبی سہولیات کو بھی مزید بہتر بنانے پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ دونوں یاترا راستوں پر حساس مقامات کی نشاندہی کر کے خصوصی نگرانی کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے جبکہ بیس کیمپوں اور ٹرانزٹ مراکز کا سکیورٹی آڈٹ بھی جاری ہے۔ واضح رہے کہ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 3 جولائی سے شروع ہو کر 28 اگست کو شراون پورنیما اور رکشا بندھن کے موقع پر اختتام پذیر ہوگی۔
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