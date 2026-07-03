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امرناتھ یاترا 2026: محکمہ اطلاعات و تعلقاتِ عامہ جموں و کشمیر کی جانب سے یاتریوں کے لیے اہم ہدایات جاری
یاتریوں سے مقررہ ضابطہ کار پر مکمل عمل کرنے کی اپیل کی گئی ہے تاکہ یاترا محفوظ، منظم اورخوش اسلوبی سے انجام دی جا سکے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 3, 2026 at 11:04 AM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): محکمہ اطلاعات و تعلقاتِ عامہ جموں و کشمیر کی جانب سے جاری ایک پریس بیان میں شری امرناتھ جی یاترا 2026 پر روانہ ہونے والے یاتریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ انتظامیہ کی جانب سے مقررہ ضابطہ کار پر مکمل عمل کریں تاکہ یاترا محفوظ، منظم اور خوش اسلوبی سے انجام دی جا سکے۔
سرکاری پریس بیان کے مطابق سپریم کورٹ کی ہدایات کے تحت یاترا کے راستے پر روزانہ سفر کرنے والے یاتریوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد مقرر کی گئی ہے جس پر عمل درآمد یاتریوں کی سلامتی اور یاترا کے منظم انعقاد کے لیے لازمی ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ یاتریوں کی سہولت کے لیے ملک بھر میں مختلف بینک شاخوں اور آن لائن ذرائع کے ذریعے پیشگی رجسٹریشن کی سہولت پہلے ہی فراہم کی جا چکی تھی، جس سے بڑی تعداد میں عقیدت مند استفادہ کر چکے ہیں۔ اسی لیے تتکال (آن دی اسپاٹ) رجسٹریشن کی گنجائش انتہائی محدود ہے اور تمام یاتریوں سے درخواست کی گئی ہے کہ وہ پیشگی رجسٹریشن مکمل کرنے کے بعد ہی جموں و کشمیر کا سفر کریں۔
محکمہ اطلاعات کے مطابق بغیر رجسٹریشن جموں و کشمیر پہنچنے والے ہزاروں یاتریوں کو تتکال سہولت کے تحت فوری طور پر رجسٹر کرنا ممکن نہیں، لہٰذا ایسے یاتری اپنی باری کا انتظار کریں اور صرف انتظامیہ کی جانب سے مقررہ تاریخ پر ہی یاترا کے لیے روانہ ہوں۔ پریس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بعض رجسٹرڈ یاتری اپنی مقررہ سفری تاریخ سے پہلے جموں و کشمیر پہنچ رہے ہیں، تاہم کسی بھی یاتری کو اس کی رجسٹرڈ تاریخ سے قبل یاترا کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یاتریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ صرف اپنی رجسٹرڈ تاریخ پر ہی سفر کریں۔
محکمہ اطلاعات نے یقین دہانی کرائی ہے کہ ہر عقیدت مند کو شری امرناتھ جی یاترا کا موقع فراہم کیا جائے گا، تاہم یہ عمل مقررہ طریقہ کار اور دستیاب گنجائش کے مطابق ہی ممکن ہوگا۔ بیان کے اختتام پر تمام یاتریوں سے نظم و ضبط برقرار رکھنے اور انتظامیہ کے ساتھ سے مکمل تعاون کرنے کی اپیل کی گئی ہے تاکہ سب کی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکے۔
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