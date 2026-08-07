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29 واں قافلہ امرناتھ یاترا کے لیے جموں سے روانہ، 926 یاتری بالتل روانہ
تفصیلات کے مطابق بالتل روٹ کے لیے روانہ ہونے والے یاتریوں میں 693 مرد، 178 خواتین، 34 سادھو اور 21 سادھوی شامل ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 7, 2026 at 10:03 AM IST
جموں: امرناتھ جی یاترا 2026 کے سلسلے میں 29واں قافلہ جمع کو سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان بھگوتی نگر بیس کیمپ جموں سے بالتل ایکسس کے لیے روانہ ہوا۔ جوائنٹ پولیس کنٹرول روم، بیس کیمپ بھگوتی نگر کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق اس قافلے میں مجموعی طور پر 926 یاتری شامل ہیں۔تفصیلات کے مطابق بالتل روٹ کے لیے روانہ ہونے والے یاتریوں میں 693 مرد، 178 خواتین، 34 سادھو اور 21 سادھوی شامل ہیں۔ پہلگام روٹ کے لیے اس قافلے میں کوئی یاتری روانہ نہیں ہوا۔
قافلے میں یاتریوں کی نقل و حمل کے لیے 42 گاڑیاں شامل رہیں، جن میں 21 بسیں، 3 ایم ایم وی، 17 ایل ایم وی اور ایک دو پہیہ گاڑی شامل ہے،حفاظتی نقطۂ نظر سے قافلے کے آگے اور پیچھے پولیس و نیم فوجی دستوں کی اسکارٹ تعینات کی گئی۔ حکام کے مطابق یاترا کے آغاز سے اب تک 1,44,439 یاتری شری امرناتھ جی کے درشن کر چکے ہیں۔
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امرناتھ یاترا 3 جولائی کو شروع ہوئی تھی اور یہ 28 اگست کو رکشا بندھن کے موقع پر اختتام پذیر ہوگی۔ پہلگام کا روایتی راستہ دیکھ بھال کے کام کی وجہ سے پہلے ہی بند کر دیا گیا ہے، اور بالتل روٹ یاتریوں کے لیے واحد آپریشنل ٹریک رہ گیا ہے۔