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امرناتھ یاترا خوشگوار طریقہ سے جاری، اب تک ساڑھے تین لاکھ سے زائد یاتریوں نے درشن کیا
آج بھگوتی نگر سے 3632 یاتریوں پر مشتمل 17 واں قافلہ روانہ ہوا۔ یاتری 148 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں سوار تھے۔
Published : July 18, 2026 at 10:08 AM IST
اننت ناگ (میر اشفاق): تین جولائی سے شروع ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا 2026 خوشگوار، عقیدت اور مذہبی جوش و جذبہ کے ساتھ جاری ہے۔سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ابھی تک 343882 یاتریوں نے پوتر گھپا کے درشن کئے،معمول کے مطابق بیس کیمپس میں رات بھر قیام کرنے کے بعد دونوں راستوں پہلگام کے چندن واڑی اور شمالی کشمیر کے بالتل سے آج صبح سویرے یاتریوں کے قافلے بابا برفانی کے درشن کے لیے روانہ ہوئے، وہیں جموں کے بھگوتی نگر سے 3632 یاتریوں پر مشتمل 17 واں قافلہ روانہ ہوا جو 148 چھوٹی بڑی گاڑیوں میں سوار تھے، جن میں مرد 2650 خواتین 858 بچے 1 سادھو 104 سادھوی 19 شامل ہیں۔
یاتریوں کا قافلہ سخت سکیورٹی کے درمیان قاضی گنڈ پہنچ کر حسب معمول دو راستوں سے روانہ ہونگے بالتل کے لئے 1008 یاتری جبکہ پہلگام کے لئے 2624 یاتری روانہ ہونگے ۔وہیں آج صبح دونوں ٹریکس سے 4640 یاتری گھپا کے لئے روانہ ہوئے ،جن میں بالتل سے 1626 جبکہ 3014 یاتری پہلگام سے بابا برفانی کے درشن کے لئے نکل گئے ۔ وہیں گزشتہ روز 15527 یاتریوں نے شیولنگم کا درشن کیا۔
ادھر چھڑی مبارک کے متولی( نگراں) مہنت دیپیندر گری جی نے امرناتھ چھڑی مبارک کے پروگرام کا اعلان بھی کیا ہے۔ ان کے مطابق قدیم روایات اور مذہبی رسم کے تحت یاترا کے آغاز سے متعلق بھومی پوجا، نوگرہ پوجا اور پرچم کشائی جیسی اہم مذہبی رسومات رواں برس 29 جولائی کو آشاڑھ پورنیما یعنی ویاس پورنیما کے مقدس موقع پر پہلگام میں ادا کی جائیں گی۔
پہلگام اور بالتل کے گرد و نواح اور یاترا راستے پر موسم خوشگوار اور سازگار ہے جبکہ آسمان پر ہلکے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ تاہم گھپا کے گردو نواح میں موسم خوشگوار ہے ۔وہیں محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ 20 سے 25 جولائی کے دوران جموں و کشمیر میں شدید بارشوں کا امکان ہے، جبکہ 20 سے 23 جولائی کے درمیان بارش کی شدت زیادہ رہ سکتی ہے۔
جنوبی کشمیر سمیت کئی علاقوں میں فلیش فلڈ، لینڈ سلائیڈنگ اور بعض مقامات پر بادل پھٹنے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ عوام کو احتیاط برتنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایسے میں انتظامیہ یاترا کے حوالہ سے کافی متحرک ہے، خدشہ ہے کہ ان عیام میں موسمی صورتحال کو دیکھ کر یاترا کو عارضی طور پر معطل کیا جاسکتا ہے تاکہ یاتریوں کی حفاظت کو ممکن بنایا جا سکے۔
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جموں سے مقدس گھپا تک سکیورٹی کے سخت ترین حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ جموں و کشمیر پولیس، مرکزی حفاظتی دستے اور دیگر سیکورٹی ایجنسیاں جدید آلات سے لیس چوبیس گھنٹے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ننون بیس کیمپ میں یاتریوں کے قیام کے لیے تقریباً چھ سو خیمے، تین بڑی ہٹس اور اٹھارہ چھوٹی ہٹس کا انتظام کیا گیا ہے، جبکہ تیرہ لنگر یاتریوں کی خدمت میں مصروف ہیں۔ اس کے علاوہ سو بستروں پر مشتمل ایک عارضی ہسپتال بھی قائم کیا گیا ہے۔ ننون بیس کیمپ میں ایک وقت میں دس ہزار سے زائد یاتری تمام بنیادی سہولیات کے ساتھ قیام کر سکتے ہیں۔