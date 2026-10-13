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امرناتھ گپھا تک پہنچنا ہوگا مزید آسان؛ پہلگام، سونہ مرگ سے گپھا تک روپ وے بنانے کی تجویز
مرکزی حکومت نے امرناتھ گپھا سمیت جموں و کشمیر کے سات روپ وے منصوبوں کی تفصیلی رپورٹ تیار کرنے کے لیے تجاویز طلب کی ہیں۔
Published : October 13, 2026 at 8:52 PM IST
سرینگر: کشمیر کے فلک بوس پہاڑوں میں واقع پوتر امرناتھ گپھا تک پہنچنے کا سفر شردھالوؤں کے لیے آنے والے وقت میں مزید آسان ہونے کی امید ہے۔ حکام نے اس مذہبی مقام تک جانے والے دونوں راستوں - پہلگام اور سونہ مرگ - پر روپ وے (کیبل کار) بنانے کے لیے تجاویز طلب کی ہیں۔ ہر سال لاکھوں ہندو شردھالو پہلگام کے نونہ ون بیس کیمپ اور سونہ مرگ کے بالتل بیس کیمپس سے گپھا تک پیدل سفر کرتے ہیں۔
حکام نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ہمالیہ کے پہاڑوں میں مجموعی طور پر 64 کلومیٹر سے زیادہ طویل سات روپ وے منصوبوں پر کام شروع کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مرکزی حکومت نے ان منصوبوں کی تفصیلی رپورٹ (ڈی پی آر) تیار کرنے کے لیے مشیروں سے تجاویز طلب کی ہیں۔
روڈ ٹرانسپورٹ اینڈ ہائی ویز کی مرکزی وزارت کے تحت کام کرنے والے ادارے "نیشنل ہائی ویز لاجسٹکس مینجمنٹ لمیٹڈ" (این ایچ ایل ایم ایل) کو ملک بھر میں ’پروت مالا پریوجنا‘ (قومی روپ وے ترقیاتی پروگرام) کے تحت روپ وے منصوبے تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔
جموں و کشمیر میں اس منصوبے کے تحت امرناتھ گپھا کے آس پاس اونچے اور دشوار گزار پہاڑی راستوں میں مجموعی طور پر 48 کلومیٹر طویل تین کیبل کار منصوبے شامل ہیں۔ یہ روپ وے پہلگام اور سونہ مرگ کی جانب سے گپھا تک پہنچنے والے دونوں راستوں پر بنائے جانے کی تجویز ہے۔
حکام نے جنوبی کشمیر کے پہلگام میں امرناتھ کے بیس کیمپ سے چندن واڑی تک 14 کلومیٹر طویل کیبل کار بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس کے بعد چندن واڑی سے پوتر گپھا تک 23 کلومیٹر طویل روپ وے کی تجویز ہے۔ اسی طرح وسطی کشمیر کے سونہ مرگ کی جانب سے بالتل کے راستے پر بھی روپ وے بنانے کا منصوبہ ہے، جس کی مجوزہ لمبائی 11.6 کلومیٹر ہوگی۔
بھگوان شیو سے منسوب امرناتھ گپھا ہندوؤں کے مقدس ترین مذہبی مقامات میں شمار ہوتی ہے۔ ملک بھر سے شردھالو ہر سال یہاں شیو لنگم کا درشن کرنے آتے ہیں۔ یہ گپھا سطح سمندر سے 3,888 میٹر کی بلندی پر ہمالیہ کے پہاڑوں کے اندر واقع ہے اور سال کے بیشتر حصے میں برف سے ڈھکی رہتی ہے۔
پہلگام قصبے سے گپھا تک کا فاصلہ 48 کلومیٹر ہے، لیکن چٹانوں اور تنگ راستوں سے گزرنے کی وجہ سے یہ سفر پیدل، ٹٹو یا خچر پر سوار ہوکر ہی طے کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب، سرینگر-لیہہ شاہراہ کے قریب سونہ مرگ سے بالتل والے راستے کے ذریعے گپھا تک پہنچنے کا فاصلہ تقریباً 14 کلومیٹر ہے، جسے پیدل طے کرنے میں پورا دن لگ سکتا ہے۔
روپ وے کی تعمیر سے شردھالوؤں کے لیے گپھا تک پہنچنا آسان ہو سکتا ہے۔ خاص طور پر بزرگوں کو اس سے بڑی راحت ملنے کی امید ہے، کیونکہ عمر رسیدہ افراد کو مختلف طبی مسائل کے باعث دشوار گزار پہاڑی راستوں پر سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
شری امرناتھ جی شرائن بورڈ نے حفاظتی وجوہات کی بنا پر گزشتہ دو برس سے گپھا تک ہیلی کاپٹر سروس بھی بند کر رکھی ہے، جس کے باعث شردھالوؤں کو گپھا تک پہنچنے کے لیے اس سہولت سے فائدہ نہیں مل رہا ہے۔
سیاحتی مقامات پر روپ وے
امرناتھ گپھا کے علاوہ دیگر سیاحتی مقامات پر بھی روپ وے بنانے کی تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ ان میں سونہ مرگ سے کافی بلندی پر واقع 'تھاجیواس گلیشیئر' تک 2.13 کلومیٹر طویل روپ وے منصوبہ شامل ہے۔
دیگر مجوزہ منصوبوں میں ناشری ٹنل سے سناسر تک 2.97 کلومیٹر طویل روپ وے، بھدرواہ سے سیوج دھار تک 8.8 کلومیٹر طویل کیبل کار اور دودھ پتھری میں پریہاس سے ڈسکھل تک دو کلومیٹر طویل روپ وے منصوبہ شامل ہے۔
یہ منصوبے پہاڑی ریاستوں میں روپ وے کا بنیادی ڈھانچہ تیار کرنے کے مرکزی حکومت کے منصوبے کا حصہ ہیں۔ ان کا مقصد آمدورفت کو آسان بنانے کے ساتھ سیاحت کو بھی فروغ دینا ہے۔
منصوبوں کی تفصیلی رپورٹ کیسے تیار ہوگی؟
ڈی پی آر تیار کرنے کے دوران دنیا کے مختلف حصوں میں موجود روپ وے نظاموں کا مطالعہ اور ان کا موازنہ بھی کیا جائے گا۔ اس میں پہاڑی علاقے کی ساخت، روپ وے کی لمبائی اور دیگر اہم پہلوؤں کو مدنظر رکھا جائے گا۔ تکنیکی مطالعے کے تحت زمین کی ساخت، زیر زمین حالات اور جغرافیائی پیمائشوں کے سروے کیے جائیں گے۔ جہاں ضرورت ہوگی، وہاں برفانی تودے گرنے کے خطرے سے متعلق سروے بھی کیے جائیں گے۔
مشیر روپ وے کے راستوں کی تفصیلی منصوبہ بندی کریں گے، اسٹیشنوں کے مقامات کی نشاندہی کریں گے اور ضروری بنیادی ڈھانچے اور تعمیراتی انتظامات کا جائزہ لیں گے۔ اس کے علاوہ، ڈی پی آر کے مسودے میں ہر حصے کی تعمیر، ڈیزائن، انجینئرنگ، معاشی اور مالی تجزیے اور ماحولیاتی جائزے سمیت دیگر ضروری تفصیلات شامل ہوں گی۔
ایشیا کا سب سے اونچا کیبل کار منصوبہ
فی الحال جموں و کشمیر میں ایشیا کا سب سے اونچا کیبل کار منصوبہ گلمرگ میں موجود ہے۔ یہ سہولت 1998 میں قائم کی گئی تھی اور دو مرحلوں میں چلتی ہے۔ پہلے مرحلے میں گلمرگ سے کانگڈوری باؤل تک کیبل کار چلتی ہے، جو سطح سمندر سے 8,600 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ دوسرے مرحلے میں کانگڈوری سے افروٹ چوٹی تک رسائی حاصل کی جاتی ہے، جو 13,700 فٹ سے زیادہ بلندی پر واقع ہے۔
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