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امرناتھ یاترا کے دوران پہلگام کے بجائے کوکرناگ بنا سیاحوں کی پہلی پسند، سیاح قدرتی حسن سے لطف اندوز ہورہے ہیں
سیاح، امرناتھ یاترا کے چلتے پہلگام کے بجائے کوکرناگ کا رخ کررہے ہیں اب تک ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد سیاح یہاں آچکے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 13, 2026 at 2:06 PM IST
اننت ناگ (دین عمران): جنوبی کشمیر کا خوبصورت سیاحتی مقام کوکرناگ اس وقت سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے۔ امرناتھ یاترا کے دوران جہاں بعض سیاح سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر پہلگام کے بجائے متبادل مقامات کا انتخاب کر رہے ہیں، وہیں کوکرناگ اپنی قدرتی خوبصورتی، پُرسکون ماحول اور دلکش مناظر کی وجہ سے سیاحوں کی پہلی پسند بنتا جا رہا ہے۔ کوکرناگ کے ساتھ ساتھ ڈکسم، دندی پورہ اور دیگر ملحقہ علاقوں میں بھی سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ رہے ہیں۔
کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر رؤف رحمان کے مطابق رواں سیاحتی سیزن کے دوران اب تک ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد سیاح کوکرناگ اور اس کے ملحقہ سیاحتی مقامات کا رخ کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ امرناتھ یاترا کے دوران بھی بڑی تعداد میں سیاح کوکرناگ کو ترجیح دے رہے ہیں، جہاں وہ قدرتی حسن، ٹھنڈے چشموں، سرسبز باغات، گھنے جنگلات اور پُرسکون ماحول سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔
رؤف رحمان نے کہا کہ کوکرناگ جنوبی کشمیر کے خوبصورت ترین سیاحتی مقامات میں شمار ہوتا ہے، جہاں آنے والے سیاح نہ صرف ذہنی سکون حاصل کرتے ہیں بلکہ فطرت کے حسین مناظر کے درمیان یادگار لمحات بھی گزارتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوکرناگ اپنے قدرتی چشموں، صاف و شفاف آب و ہوا، سرسبز وادیوں اور مہمان نواز ماحول کی وجہ سے ہر عمر کے سیاحوں کے لیے ایک مثالی مقام ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ کوکرناگ کے علاوہ ڈکسم، دندی پورہ اور دیگر قریبی سیاحتی مقامات بھی تیزی سے مقبول ہو رہے ہیں، جہاں روزانہ بڑی تعداد میں مقامی اور بیرونی سیاح پہنچ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ محکمہ سیاحت اور کوکرناگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے سیاحوں کو بہتر سہولیات فراہم کرنے کے لیے مسلسل اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ ہر آنے والا سیاح خوشگوار اور محفوظ ماحول میں اپنی تعطیلات سے لطف اندوز ہو سکے۔
چیف ایگزیکٹو آفیسر رؤف رحمان نے ملک بھر کے سیاحوں سے اپیل کی کہ وہ کوکرناگ آئیں اور یہاں کی بے مثال قدرتی خوبصورتی، پُرسکون فضا، ٹھنڈے چشموں اور دلکش مناظر سے لطف اندوز ہوں۔ انہوں نے کہا کہ کوکرناگ ایک ایسا مقام ہے جہاں ہر آنے والا سیاح فطرت کے قریب رہ کر تازگی، سکون اور خوشگوار یادیں اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں۔
قدرتی حسن، محفوظ ماحول اور بہتر سیاحتی سہولیات کے باعث کوکرناگ نہ صرف جنوبی کشمیر بلکہ پوری وادی کشمیر کے اہم ترین سیاحتی مراکز میں اپنی الگ شناخت قائم کر رہا ہے، اور سیاحوں کی بڑھتی ہوئی آمد اس کی مقبولیت کا واضح ثبوت ہے۔
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