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امرناتھ یاترا 2026: چھڑی مبارک کا سفر شروع، 2051 یاتری جموں سے بالتل روانہ، موسم کی وارننگ جاری
مہنت دیپیندرگری نے کہاکہ سوامی امرناتھ کی کرپا سے ہر سال کی طرح شیواور شکتی کی مقدس علامتوں کے ساتھ یہ سفرشروع کیا گیا ہے
Published : July 29, 2026 at 10:34 AM IST
جموں(محمد اشرف گنائی): امرناتھ یاترا 2026 مذہبی جوش و عقیدت کے ساتھ جاری ہے۔ بدھ کے روز بھگوتی نگر بیس کیمپ جموں سے یاتریوں کی 22ویں کھیپ بال تل محور کے راستے مقدس غار کی جانب روانہ ہوئی، جبکہ سری نگر میں بھگوان شیو کی مقدس علامت چھڑی مبارک نے بھی اپنے روایتی سفر کا آغاز کر دیا ہے، چھڑی مبارک کو سری نگر کے دشنامی اکھاڑہ میسومہ سے امرناتھ غار کی جانب روانہ کیا گیا۔
چھڑی مبارک کے سرپرست مہنت دیپیندر گری نے کہا کہ سوامی امرناتھ کی کرپا سے ہر سال کی طرح اس مرتبہ بھی شیو اور شکتی کی مقدس علامتوں کے ساتھ یہ سفر شروع کیا گیا ہے، انہوں نے کہا، ہم دشنامی اکھاڑہ سے پہلگام کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، جہاں پہنچ کر یاترا کے آغاز سے متعلق روایتی رسومات ادا کی جائیں گی۔ مقدس چھڑیوں کو مارتنڈ میں غسل اور پوجا کے عمل سے گزارا جائے گا، جس کے بعد شام کو واپسی ہوگی۔ مہنت دیپیندر گری نے کہا کہ ان کے مطابق اس سال تقریباً 4 لاکھ 25 ہزار یاتری مقدس غار کے درشن کر کے بحفاظت واپس لوٹ چکے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اب تک روزانہ اوسطاً 17 ہزار سے 18 ہزار یاتریوں نے درشن کئے ہیں اور شراون کے مقدس مہینے کے آغاز کے ساتھ یاتریوں کی تعداد میں مزید اضافہ متوقع ہے انہوں نے کہا کہ جب چھڑی مبارک کے ساتھ مرکزی یاترا روانہ ہوگی تو امن، خوشحالی اور ملک و جموں و کشمیر کی ترقی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی۔
وہیں جوائنٹ پولیس کنٹرول روم بھگوتی نگر جموں کے مطابق بدھ کو یاتریوں کی 22ویں کھیپ میں مجموعی طور پر 2051 یاتری بال تل محور کے لیے روانہ ہوئے۔اس کھیپ میں 1570 مرد، 369 خواتین، 2 بچے، 58 سادھو، 21 سادھویاں، ایک سادھو بچہ اور 30 غیر ملکی یاتری شامل ہیں۔ یاتریوں کو لے جانے کے لیے 82 گاڑیاں روانہ کی گئیں، جن میں 48 بسیں، 8 ایم ایم وی، 25 ایل ایم وی اور ایک دو پہیہ گاڑی شامل ہے۔
محکمہ موسمیات نے جموں ڈویژن کے لیے موسمی ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ 28 اور 29 جولائی کو کئی مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش یا گرج چمک کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے، جبکہ جموں ڈویژن کے کچھ مقامات پر شدید بارش کا امکان ہے۔ محکمہ کے مطابق 30 اور 31 جولائی کو زیادہ تر مقامات پر بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہیں، جبکہ جموں ڈویژن کے چند اضلاع میں موسلادھار بارش اور مختصر مدت کی شدید بارش ہو سکتی ہے۔انتظامیہ نے یاتریوں، سیاحوں، مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کو احتیاط برتنے اور سرکاری ہدایات پر عمل کرنے کی اپیل کی ہے تاکہ امرناتھ یاترا کو محفوظ طریقے سے جاری رکھا جا سکے۔
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ایڈوائزری میں خبردار کیا گیا ہے،کہ شدید بارش کے نتیجے میں فلیش فلڈ، لینڈ سلائیڈنگ اور مٹی کے تودے گرنے کے واقعات حساس علاقوں میں 28 جولائی سے یکم اگست تک پیش آ سکتے ہیں۔