امرناتھ یاترا 2026: حفاظتی انتظامات۔۔ ڈرونز، ڈاگ اسکواڈز، اور 670 آرمی کمپنیاں نظر رکھیں گی
مرکزی حکومت گزشتہ سال پہلگام میں ہوئے دہشت گردانہ حملوں کے مدنظر چوکس ہے۔ تفصیلات کے لیے مکمل خبر پڑھیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 2, 2026 at 12:02 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی): مرکزی حکومت نے آئندہ امرناتھ یاترا 2026 کے لیے حفاظتی انتظامات شروع کر دیے ہیں۔ تازہ ترین معلومات کے مطابق، کل 670 کمپنیاں اس بار سکیورٹی ڈیوٹی کے لیے تعینات کی جائیں گی۔ جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں سینٹرل پولیس فورس کے اہلکار تعینات ہوں گے۔ یہ اقدام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے کہ یاترا کے پورے دورانیے میں کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش نہ آئے۔
غور طلب ہے کہ اس سال 57 دن طویل امرناتھ یاترا 2026 دو الگ الگ راستوں سے تین جولائی کو شروع ہونے والی ہے۔ پہلا 48 کلومیٹر کا ننوان-پہلگام روایتی ٹریک ہے جو اننت ناگ ضلع میں واقع ہے، جب کہ دوسرا چھوٹا لیکن زیادہ تیز 14 کلومیٹر کا بالتل راستہ ہے جو گاندربل ضلع میں واقع ہے۔ یہ یاترا 28 اگست کو رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ یاترا کے آغاز میں صرف ایک مہینہ باقی ہے، مرکزی حکومت نے امرناتھ یاتریوں کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنے کو یقینی بنانے کے لیے سخت انتظامات کو نافذ کرنے کی اپنی کوششیں تیز کردی ہیں۔
حکام نے اطلاع دی کہ جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار اور پولیس کے انسپکٹر جنرل (آئی جی پی) بھیم سین ٹوٹی نے بھگوتی نگر بیس کیمپ کا دورہ کیا۔ اپنے دورے کے دوران، انہوں نے تیاریوں کا جائزہ لیا، بشمول رجسٹریشن کاؤنٹرز، آر ایف آئی ڈی مراکز، رہائش کی سہولیات، صفائی، صحت کی دیکھ بھال کی خدمات، اور حفاظتی انتظامات۔ رمیش کمار نے کہا کہ فی الحال بھگوتی نگر میں تمام ضروری انتظامات کئے جا رہے ہیں، جو اس سالانہ یاترا کو کرنے والے یاتریوں کے لیے بنیادی بیس کیمپ کے طور پر کام کرتا ہے۔
وزارت داخلہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے، امرناتھ یاترا کی سیکورٹی کو یقینی بنانے کے لیے سینٹرل آرمڈ پولیس فورس کی تقریباً 670 کمپنیوں کو تعینات کیا جانا ہے۔ ان میں سے کچھ دستے پہلے ہی مقام پر پہنچنا شروع کر چکے ہیں۔ حکومت گزشتہ سال پہلگام میں ہونے والے دہشت گردانہ حملوں کی روشنی میں بھی چوکنا ہے۔ اس بار وہ کسی قسم کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں۔
آئندہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے پرامن، محفوظ اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ڈپٹی انسپکٹر جنرل (ڈی آئی جی) ادھم پور-ریاسی رینج شیو کمار شرما نے رینج پولیس ہیڈکوارٹر ادھم پور میں ایک جامع مشترکہ سکیورٹی جائزہ اور رابطہ اجلاس منعقد کیا۔ اجلاس میں پولیس، فوج، سی آر پی ایف، بی ایس ایف، آئی ٹی بی پی، این ڈی آر ایف، انٹیلی جنس ایجنسیوں، ٹریفک پولیس، سی آئی ڈی، ایس ڈی آر ایف، این ایچ اے آئی اور دیگر متعلقہ محکموں کے اعلیٰ افسران نے شرکت کی۔
اجلاس کے دوران ایس ایس پی ادھم پور امرت پال سنگھ نے یاترا کے لیے کیے گئے سکیورٹی انتظامات، نگرانی کے نظام، قافلوں کے انتظام، فوری ردعمل ٹیموں کی تعیناتی اور ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے منصوبوں پر تفصیلی پریزنٹیشن پیش کی ڈی آئی جی شیو کمار شرما نے افسران کو ہدایت دی کہ یاترا کے دوران زیادہ سے زیادہ چوکس رہیں، سکیورٹی ضوابط پر سختی سے عمل کریں اور یاتریوں کے ساتھ خوش اخلاقی اور تعاون کا رویہ اختیار کریں۔
انہوں نے ایس ایس پی ادھم پور کو ہدایت دی کہ لنگر مقامات، قیام گاہوں اور یاترا سے متعلق دیگر سہولیات کا باقاعدہ معائنہ کیا جائے جبکہ مشتبہ سرگرمیوں اور ملک دشمن عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے۔ اجلاس میں موجود افسران کو انٹیلی جنس معلومات کے حصول میں مزید تیزی لانے، بروقت معلومات کا تبادلہ کرنے اور مختلف ایجنسیوں کے درمیان قریبی رابطہ برقرار رکھنے کی ہدایت دی گئی۔
ڈی آئی جی نے ڈرون نگرانی کو مزید مؤثر بنانے، اہم مقامات اور یاترا روٹس پر اینٹی سبوتاژ چیکنگ کے لیے ڈاگ اسکواڈز کی تعیناتی اور فوری ردعمل ٹیموں کی مکمل آپریشنل تیاری پر زور دیا۔ انہوں نے پولیس، نیم فوجی دستوں، سول انتظامیہ، محکمہ صحت، ٹریفک پولیس اور دیگر اداروں کے درمیان مربوط تعاون اور بروقت معلومات کے تبادلے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
میٹنگ میں قومی شاہراہ اور یاترا راستوں کی چوبیس گھنٹے نگرانی، ناکہ چیکنگ اور گشت کو مزید مضبوط بنانے پر خصوصی توجہ دی گئی۔ این ایچ اے آئی کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کو ہدایت دی گئی کہ قومی شاہراہ کی مناسب دیکھ بھال یقینی بنائی جائے اور حساس مقامات پر مشینری، عملہ اور ہنگامی بحالی کا سازوسامان دستیاب رکھا جائے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ٹریفک کی جلد بحالی ممکن ہو سکے۔
(ایجنسیوں کے مشمولات کے ساتھ)
