امرناتھ یاترا، ساڑھے تین لاکھ سے زائد شردھالوؤں نے کی رجسٹریشن
رواں برس امرناتھ یاترا 3 جولائی سے شروع ہوگی اور 57دنوں تک جاری رہے گی۔
Published : May 21, 2026 at 8:29 PM IST
جموں (عامر تانترے): رواں برس امرناتھ یاترا 3 جولائی سے شروع ہو کر 28 اگست کو اختتام ہوگی، جبکہ یاترا کے لیے پیشگی رجسٹریشن کی تعداد پہلے ہی ساڑھے تین لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔ملک بھر سے شردھالو اس یاترا کے لیے رجسٹریشن کرا رہے ہیں، جو اس سال 57 دن تک جاری رہے گی۔
امرناتھ یاترا شروع ہونے میں ابھی 42 دن باقی ہیں، لیکن شردھالوؤں میں زبردست جوش و خروش دیکھنے کو مل رہا ہے اور رجسٹریشن کی تعداد 3.5 لاکھ تک پہنچ چکی ہے۔ رجسٹریشن ملک بھر میں جموں کشمیر بینک، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، پنجاب نیشنل بینک اور یس بینک کی نامزد 554 شاخوں میں کی جا رہی ہے۔
یاترا کے لیے رجسٹریشن 15 اپریل سے شروع ہوئی تھی اور شری امرناتھ شرائن بورڈ (SASB) نے پیشگی رجسٹریشن کے لیے تفصیلی ہدایات بھی جاری کی تھیں۔ ان ہدایات کے مطابق 13 سال سے کم اور 70 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو یاترا کی اجازت نہیں ہوگی۔
رجسٹریشن کے خواہشمند ہر یاتری کے لیے لازمی قرار دیا گیا ہے کہ وہ 8 اپریل کے بعد کسی ڈاکٹر سے حاصل کردہ کمپلسری ہیلتھ سرٹیفکیٹ (CHC) پیش کرے، جس میں اس کی صحت سے متعلق مکمل تفصیلات درج ہوں۔
یاترا کی تمام تیاریاں پہلے ہی شروع ہو چکی ہیں۔ جموں کے بھگوتی نگر میں واقع 'یاتری نواس' کو ملک بھر سے آنے والے یاتریوں کے استقبال کے لیے نئے انداز میں تیار کیا جا رہا ہے۔ انتظامیہ یاترا سے متعلق تمام انتظامات کو حتمی شکل دے رہی ہے اور مختلف افسران کو ذمہ داریاں سونپی جا رہی ہیں۔
اسی سلسلے میں جموں کے ڈویژنل کمشنر رمیش کمار نے یاترا سے متعلق ایک اجلاس منعقد کیا اور افسران کو ہدایت دی کہ یاترا کے پرامن اور بہتر انعقاد کے لیے انتظامات تیز کیے جائیں۔
اجلاس میں شریک ایک افسر نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ ایک ہفتے کے اندر تمام سرگرمیوں میں تیزی آئے گی اور ضروری انتظامات مکمل کر لیے جائیں گے۔
جموں امرناتھ یاترا کا پہلا بیس کیمپ ہے، جہاں سے 2 جولائی کو لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا یاترا کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ جموں سے روانگی کے بعد یاتریوں کو سخت سیکورٹی حصار میں قافلوں کی شکل میں آگے لے جایا جائے گا۔ راستے میں مختلف مقامات پر غیر سرکاری تنظیموں کی جانب سے لنگر قائم کیے جائیں گے، جہاں یاتریوں کو مفت کھانا فراہم کیا جائے گا۔
کشمیر وادی میں داخل ہونے کے بعد پہلگام-چندن واڑی راستہ اختیار کرنے والے یاتری اننت ناگ کے قریب دیگر یاتریوں سے الگ ہو کر نون وَن، بیس کیمپ، پہلگام کی طرف روانہ ہوں گے، جبکہ دیگر یاتری سرینگر کے پانتھہ چوک بیس کیمپ میں قیام کے بعد بال تل بیس کیمپ کے لیے سونہ مرگ جائیں گے۔
پہلگام-چندن واڑی راستہ 32 کلومیٹر طویل ہے، جبکہ بالتل سے پوتر گپھا تک کا راستہ 14 کلومیٹر ہے۔ نونہ وَن بیس کیمپ، اننت ناگ کے قریب قومی شاہراہ این ایچ 44 سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے، جبکہ بالتل سرینگر سے سڑک کے ذریعے تقریباً 95 کلومیٹر فاصلے پر واقع ہے۔
نونہ ون سے روانگی کے بعد یاتری چندن واڑی، پسو ٹاپ، شیش ناگ اور پنجترنی سے گزرتے ہوئے پوتر گپھا تک پہنچیں گے، جبکہ بالتل راستے سے جانے والے یاتری دومیل، براری مارگ اور وائی جنکشن عبور کر کے برفانی بابا کے درشن کریں گے۔
