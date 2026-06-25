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امرناتھ یاترا 2026: رامبن میں لنگر اور سہولت کیمپ مکمل طور پر تیار، انتظامات آخری مرحلے میں
غیر ریاستی لنگروں کے منتظمین کے مطابق وہ ضلع رامبن میں پچھلے دس سے پندرہ برسوں سے یاترویوں کے لیے لنگر لگا رہے ہیں۔
Published : June 25, 2026 at 9:05 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیرِ انتظام جموں و کشمیر میں رواں سال تین جولائی سے شروع ہونے والی امرناتھ یاترا کے پیشِ نظر ضلع رامبن میں یاترا نواس چندرکوٹ، یاترا لنگر سائٹ کرول اور جموں-سرینگر قومی شاہراہ نمبر 44 کے لامبر اور بانہال علاقوں میں یاتریوں کی خدمت کے لیے متعدد لنگر (کمیونٹی کچن) اور یاتری سہولت کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔
غیر ریاستی لنگروں کے منتظمین کے مطابق وہ ضلع رامبن میں پچھلے دس سے پندرہ برسوں سے یاترویوں کے لیے لنگر لگا رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ رامبن نے جموں-سرینگر قومی شاہراہ پر یاتریوں کی سہولت کے لیے بیشتر ضروری انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ ان انتظامات میں پینے کے صاف پانی کی فراہمی، صفائی ستھرائی، طبی امداد، رہائش اور دیگر بنیادی سہولیات شامل ہیں۔
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اس موقعے پر مشترکہ سکیورٹی اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ موک ڈرل کا بھی انعقاد کیا گیا تاکہ تیاریوں کا جائزہ لیا جا سکے اور کسی بھی ممکنہ خطرے یا ہنگامی صورت حال سے نمٹنے کے لیے ردِ عمل کے نظام کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔
لنگر ایسوسی ایشن کے ضلع صدر عاشیش شرما نے کہا کہ انتظامیہ کی جانب سے لنگروں میں معقول اور تسلی بخش انتظامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اس سال امرناتھ یاترا میں عقیدت مندوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا۔ اس کے پیشِ نظر ضلع انتظامیہ اور لنگر کمیٹیوں کے منتظمین نے پیشگی تیاریاں مکمل کر رکھی ہیں۔
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