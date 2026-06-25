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امرناتھ یاترا 2026: پنزگام ریلوے اسٹیشن پر پولیس اور سیکورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ موک ڈرل، حفاظتی تیاریوں کا جائزہ
موک ڈرل کا بنیادی مقصد ہنگامی حالات میں ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے وضع کردہ معیاری آپریٹنگ طریقۂ کار کی جانچ کرنا تھا۔
Published : June 25, 2026 at 6:31 PM IST
ترال : اونتی پورہ : آئندہ منعقد ہونے والی شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے پیش نظر سیکورٹی اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کی تیاریوں کے سلسلے میں پنزگام ریلوے اسٹیشن پر ایک مشترکہ موک ڈرل کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشق کا اہتمام پولیس ضلع اونتی پورہ نے ریلوے پروٹیکشن فورس (آر پی ایف)، گورنمنٹ ریلوے پولیس (جی آر پی)، 55 راشٹریہ رائفلز (آر آر 55) اور فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کے اشتراک سے کیا۔
موک ڈرل کا بنیادی مقصد ہنگامی حالات میں مختلف سیکورٹی اور امدادی اداروں کی ردِعمل کی صلاحیت کا جائزہ لینا، باہمی ہم آہنگی کو مزید مؤثر بنانا اور کسی بھی ممکنہ بحران سے نمٹنے کے لیے وضع کردہ معیاری آپریٹنگ طریقۂ کار کی جانچ کرنا تھا۔ اس دوران مختلف فرضی ہنگامی صورتحال پیدا کی گئیں، جن میں شریک اداروں نے مشترکہ طور پر فوری کارروائی کرتے ہوئے اپنی پیشہ ورانہ مہارت اور باہمی رابطے کا عملی مظاہرہ کیا۔ مشق کے دوران تمام متعلقہ اداروں نے بھرپور حصہ لیا، جس سے ان کی آپریشنل تیاری اور مؤثر کوآرڈینیشن نمایاں طور پر سامنے آئی۔
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اس موقع پر حکام نے کہا کہ شری امرناتھ یاترا جیسے بڑے مذہبی اجتماع کے دوران یاتریوں، مسافروں اور عوام کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اس نوعیت کی مشقیں انتہائی اہم ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ پولیس اونتی پورہ تمام سیکورٹی اداروں کے باہمی تعاون سے مضبوط حفاظتی انتظامات برقرار رکھتے ہوئے یاترا کے دوران محفوظ اور پُرامن ماحول فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات جاری رکھے گی۔