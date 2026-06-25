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امرناتھ یاترا 2026: جموں کشمیر سخت سیکورٹی گرڈ کے ساتھ تیار، فیس ریکگنیشن کیمروں کا استعمال، کئی مقامات پر موک ڈرلز
یاترا کے راستوں کے ساتھ اہم مقامات پر چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی (فیس ریکگنیشن) اور جدید CCTV کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں۔
Published : June 25, 2026 at 9:46 AM IST
سرینگر: سالانہ امرناتھ یاترا کا آغاز تین جولائی سے ہوگا۔ ایسے میں جموں و کشمیر کو 57 روزہ امرناتھ یاترا سے قبل ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ حکام نے ملک کی سب سے بڑی مذہبی یاتراؤں میں سے ایک کے ہموار اور محفوظ انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ایک وسیع حفاظتی، نگرانی اور ٹریفک مینجمنٹ منصوبہ تیار کیا ہے۔
جنوبی کشمیر کے پہلگام میں 3,880 میٹر کی بلندی پر واقع امرناتھ غار کی سالانہ یاترا 28 اگست کو اختتام پذیر ہوگی۔ اس سال کی یاترا گزشتہ سال کی یاترا کے مقابلے کافی لمبی ہوگی، جو تقریباً 38 دن تک جاری رہی تھی۔
عہدیداروں نے کہا کہ سیکورٹی ایجنسیوں نے ہزاروں یاتریوں کی آمد کے پیش نظر مرکز کے زیر انتظام علاقے میں تیاریاں تیز کر دی ہیں۔ یاتری ضلع اننت ناگ میں روایتی پہلگام روٹ اور گاندربل ضلع کے چھوٹے بالتل راستے سے سفر کریں گے۔
یاتریوں کے راستوں، بیس کیمپوں اور ٹرانزٹ پوائنٹس کے ساتھ ملٹی لیئر سیکورٹی کا انتظام کیا گیا ہے۔ حکام نے خصوصی سیکورٹی ٹیمیں تعینات کی ہیں اور ہوٹلوں، لاجز اور یاتریوں کے لیے مخصوص گیسٹ ہاؤسز میں فائر سیفٹی آڈٹ کرائے ہیں۔
نگرانی اور تصدیق کو بہتر بنانے کے مقصد کے تحت، انتظامیہ نے یاترا سے منسلک خدمات فراہم کرنے والوں کے لیے کیو آر کوڈ پر مبنی ڈیجیٹل شناختی کارڈز متعارف کرائے ہیں۔
عہدیداروں نے بتایا کہ یاترا کے راستوں کے ساتھ اہم مقامات پر چہرے کی شناخت کی ٹیکنالوجی (فیس ریکگنیشن) اور جدید نگرانی کے نظام سے لیس اضافی سی سی ٹی وی کیمروں کی تنصیب کے ساتھ نگرانی کے بنیادی ڈھانچے کو بھی اپ گریڈ کیا گیا ہے۔
تیاری کے اقدامات کے ایک حصے کے طور پر، سیکورٹی اور ایمرجنسی رسپانس ایجنسیوں نے جوابی میکانزم کو جانچنے اور محکموں کے درمیان تال میل کو مضبوط کرنے کے لیے جموں و کشمیر بھر میں فرضی مشقیں (موک ڈرلز) کی ہیں۔
بانہال ریلوے اسٹیشن پر، ہندوستانی فوج، جموں و کشمیر پولیس، گورنمنٹ ریلوے پولیس فورس، ریلوے پروٹیکشن فورس، سینٹرل ریزرو پولیس فورس، اسٹیٹ ڈیزاسٹر ریسپانس فورس اور محکمہ صحت کے اہلکاروں نے یاترا کے دوران کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے مشترکہ موک ڈرل میں حصہ لیا۔
ایک اور موک ڈرل جموں میں یاتریوں کے مرکزی بیس کیمپ بھگوتی نگر میں کی گئی، جہاں نیشنل سیکیورٹی گارڈ کے کمانڈوز اور اسپیشل آپریشن گروپ کے اہلکاروں نے ہنگامی ردعمل کے طریقہ کار کی مشق کی۔
پونچھ ضلع میں، ایس ڈی آر ایف، سول ڈیفنس، سی آر پی ایف، فوج اور ضلعی پولیس کی ٹیموں نے دریائے پونچھ کے کنارے بچاؤ اور ردعمل کے لیے موک ڈرل کی۔ اس موک ڈرل میں مانسون کے موسم اور شری بدھا امرناتھ یاترا کے دوران پیدا ہونے والی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کی گئی۔
سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس اننت ناگ، امود اشوک ناگپورے نے زونل اور سیکٹر افسران کے لیے ایک بریفنگ کی صدارت کی جنھیں یاترا کے فرائض تفویض کیے گئے تھے اور انہیں ہدایت دی کہ وہ تمام متعلقہ محکموں کے ساتھ قریبی تال میل برقرار رکھتے ہوئے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار پر سختی سے عمل کریں۔
سانبہ ضلع میں بھی سیکورٹی جائزہ میٹنگیں منعقد کی گئیں، جبکہ جموں میونسپل کارپوریشن کمشنر دیونش یادو نے جموں شہر میں پرانی منڈی میں شہری سہولیات اور انتظامات کا معائنہ کیا۔
حکام نے جموں میں کرایہ داروں کی تصدیق کی مہم شروع کر دی ہے اور جموں بس اسٹینڈ پر حفاظتی اقدامات کو مضبوط کیا گیا ہے، جو خطے میں آنے والے زائرین کے لیے ایک اہم ٹرانزٹ پوائنٹ ہے۔
دریں اثنا، ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر نے یاترا کے دوران یاترا کے قافلوں اور شہری گاڑیوں کی نقل و حرکت کو منظم کرنے کے لیے ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کی ہے۔
ایڈوائزری کے مطابق جموں سے بالتل کی طرف جانے والے قافلے صبح چار بجے روانہ ہوں گے، صبح دس بجے تک بانہال کو عبور کریں گے اور گاندربل سے شام پانچ بجے بالتل کی طرف بڑھیں گے۔ پہلگام جانے والے قافلے صبح چار بجکر 15 منٹ پر جموں سے روانہ ہوں گے اور صبح دس بجکر 45 منٹ پر بانہال کو عبور کریں گے۔
واپسی کے سفر کے لیے بالتل سے قافلے صبح چھ بجے سے جموں کی طرف روانہ ہوں گے، جبکہ پہلگام سے گاڑیاں صبح چھ بجے اور ساڑھے چھ بجے اپنا سفر شروع کریں گی۔
یاتریوں کے قافلوں کی محفوظ نقل و حرکت کو آسان بنانے کے لیے، حکام نے سرینگر جموں قومی شاہراہ اور وادی کی طرف جانے والے دیگر راستوں کے ساتھ کئی مقامات پر دیگر ٹریفک کے لیے کٹ آف ٹائمنگ نافذ کر دیے ہیں۔
نویوگ ٹنل کے ذریعے جموں سے کشمیر کی طرف دیگر گاڑیوں کو سہ پہر تین بجے تک اجازت دی جائے گی، جبکہ میر بازار سے اننت ناگ کی طرف ٹریفک کو شام چار بجے کے بعد روک دیا جائے گا۔ اسی طرح کی پابندیاں پانتھا چوک، سنبل، وائل، نربل اور دیگر اسٹریٹجک جنکشن پر نافذ رہیں گی۔
جموں سے وادی کی طرف جانے والی گاڑیوں کے لیے نگروٹہ میں دوپہر کے وقت، ادھم پور کے جکھینی میں دوپہر ایک بجے، چندر کوٹ میں دوپہر دو بجے اور بانہال میں دوپہر تین بجے کٹ آف کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔
عہدیداروں نے بتایا کہ پابندیوں کا مقصد یاترا کے قافلوں کی بلا تعطل نقل و حرکت کو یقینی بنانا اور قومی شاہراہ اور یاترا کے راستوں پر بھیڑ کو کم کرنا ہے۔ انہوں نے مسافروں سے اپیل کی کہ وہ ٹریفک ایڈوائزری پر عمل کریں اور یاترا کے دوران سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ تعاون کریں۔
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