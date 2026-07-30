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امرناتھ یاترا 2026: بارش کی پیش گوئی کے درمیان 1,795 یاتریوں کا نیا قافلہ جموں سے روانہ
امرناتھ یاتر کیلئے اب تک کل 1,34,201 یاتری سالانہ یاترا کے لیے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے روانہ ہو چکے ہیں۔
Published : July 30, 2026 at 10:36 AM IST
جموں/سری نگر (محمد اشرف گنائی/میر اشفاق): جموں کے بھگوتی نگر یاتری نواس سے 1,795 یاتریوں کا ایک قافلہ جمعرات کو صبح سویرے امرناتھ غار کی عبادت گاہ کے لیے روانہ ہوا، جموں و کشمیر کے کچھ حصوں پر بارش جاری ہے۔
زونل پولیس کنٹرول روم جموں کے مطابق 23 واں قافلہ صبح 2:44 بجے بالتل بیس کیمپ کے لیے روانہ ہوا۔ اس بیچ میں 1406 مرد اور 389 خواتین شامل تھیں۔ کل 83 گاڑیاں جن میں 41 بسیں، 11 میڈیم موٹر گاڑیاں، 30 ہلکی موٹر گاڑیاں اور ایک دو پہیہ گاڑیاں شامل تھیںقافلے کی روانگی کے ساتھ ہی اب تک کل 1,34,201 یاتری سالانہ یاترا کے لیے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے روانہ ہو چکے ہیں۔ دریں اثنا 3 جولائی کو سالانہ یاترا کے آغاز کے بعد سے اب تک 4,41,577 یاتریوں نے غار میں پوجا کی ہے، کل 6,165 عقیدت مندوں نے مقدس غار کے مزار پر پوجا کی۔
یاتریوں کی نقل و حرکت اس وقت ہوئی جب ہندوستان کے محکمہ موسمیات نے جموں اور کشمیر میں جاری مرطوب موسم کی پیش گوئی کی ہے۔سرینگر میں موسمیاتی مرکز نے کہا کہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی توقع ہے۔ اگلے دو دنوں کے دوران بھی اسی طرح کے موسمی حالات جاری رہنے کا امکان ہے۔
محکمہ موسمیات نے اگلے سات دنوں کے دوران کشمیر ڈویژن میں 30 سے 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کی وارننگ بھی جاری کی ہے۔ جموں ڈویژن کے لیے انہوں نے گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارشوں، بجلی گرنے، تیز ہواؤں اور لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے، سیلاب، پتھراؤ اور خطرناک مقامات پر پانی جمع ہونے کے امکانات کو خبردار کیا ہے۔
جمعرات کے لیے آئی ایم ڈی نے سرینگر میں ہلکی بارش یا گرج چمک کے ساتھ جزوی طور پر ابر آلود آسمان کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ جموں میں ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کے ساتھ بارش ہونے کی توقع ہے۔ دن کا درجہ حرارت سری نگر میں 30 ڈگری سیلسیس اور جموں میں 32 ڈگری سیلسیس کے آس پاس رہنے کا امکان ہے۔موجودہ موسم کے پیش نظر ٹریفک پولیس ہیڈ کوارٹر نے جموں سری نگر قومی شاہراہ کا استعمال کرنے والے یاتریوں اور دیگر مسافروں کے لیے ایک تفصیلی ایڈوائزری جاری کی۔
حکام نے بتایا کہ شاہراہ نگروٹہ اور نویوگ ٹنل کے درمیان یک طرفہ ٹریفک کے لیے کھلی رہی، جب کہ سری نگر اور سونمرگ کے درمیان ایس ایس جی روڈ باقاعدہ مقامی ٹریفک کے لیے کھلی تھی۔ تاہم مسافروں کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے سڑک کی تازہ ترین صورتحال کی جانچ کریں۔
عہدیداروں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ صرف دن کے وقت سفر کریں، رامبن اور بانہال کے درمیان غیر ضروری رکنے سے گریز کریں اور لینڈ سلائیڈنگ کے شکار علاقوں کے قریب رکنے سے گریز کریں۔ خراب ہونے والی اشیا لے جانے والی بھاری گاڑیوں کو لوڈنگ اور پارکنگ کی مخصوص ہدایات پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، جب کہ وادی کے پھل کاشتکاروں کو بھی ٹریفک کے لیے مخصوص رہنما خطوط جاری کیے گئے ہیں۔
ٹریفک حکام نے کہا کہ جموں سری نگر ہائی وے پر نقل و حرکت سڑک اور موسم کی صورتحال پر منحصر رہے گی۔ مسافر گاڑیوں کو ریگولیٹڈ اوقات میں چلنے کی اجازت ہوگی، جبکہ بھاری موٹر گاڑیاں سڑک کی دیکھ بھال کرنے والی ایجنسیوں سے کلیئرنس کے بعد طے شدہ ٹریفک پلان کے مطابق چلیں گی۔
ایڈوائزری میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ شاہراہ کے مختلف مقامات پر کٹ آف کے اوقات موسمی حالات، سڑک کی مرمت اور امرناتھ یاترا کے لیے قافلے کی نقل و حرکت کے لحاظ سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔
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حکام نے یاتریوں اور دیگر مسافروں سے اپیل کی ہے کہ وہ سرکاری ہدایات پر عمل کریں اور اپنا سفر شروع کرنے سے پہلے سڑک کی تازہ ترین صورتحال کی تصدیق کریں، کیونکہ وقفے وقفے سے بارش قومی شاہراہ کے کمزور حصوں میں ٹریفک کی نقل و حرکت کو متاثر کر سکتی ہے۔