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امرناتھ یاتریوں کے پہلے جتھے کا کشمیر میں داخل ہونے پر کیا گیا والہانہ استقبال
پہلے جتھے کو منوج سنہا نے آج جموں سے کشمیر کی جانب روانہ کیا، جو آئندہ کل امرناتھ گپھا میں لنگم کے درشن کریں گے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 2, 2026 at 2:16 PM IST
اننت ناگ (میر اشفاق) : امرناتھ یاترا 2026 کے سلسلے میں شردھالوؤں کے پہلے قافلہ کا وادی کشمیر میں داخل ہوتے ہی والہانہ استقبال کیا گیا۔ جموں سے آج صبح یاتریوں کے پہلے جتھے کو روانہ کیے جانے کے بعد سے ہی کشمیر کی نو یوگ ٹنل کے پاس گہماگہمی کا ماحول تھا، جہاں پر سیاسی سماجی اور مختلف مذاہب سے جڑے افراد یاتریوں کا والہانہ استقبال کرنے کے لئے اکٹھا ہوئے تھے۔
واضح رہے کہ 4822 سے زاید یاتریوں پر مشتمل پہلے جتھے کو جموں کے بھگوتی نگر، بیس کیمپ سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جمعرات کی صبح جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جو تقریبا 259 گاڑہوں میں سوار ہیں اور قاضی گنڈ سے یاترا کو دو راستوں - پہلگام اور بالتل - کے لئے روانہ کیا جائے گا۔ پہلگام سے 2510 جبکہ 2312 بالتل راستے سے وارد ہونگے۔
استقبال کرنے والے افراد کا کہنا ہے کہ امرناتھ یاتریوں کی خدمت مہمان نوازی اور ان کا والہانہ استقبال کرنا یہاں کی روایت رہی یے ،آج بھی اسی طرح ہم مذہبی اور آپسی بھائی چارہ کو اجاگر کر رہے ہیں اور یہ پیغام دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ کشمیر لوگ امن پسند ہیں۔
واضح رہے کہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے آغاز سے قبل جموں و کشمیر بھر میں سکیورٹی، انتظامی اور ہنگامی ردعمل سے متعلق تیاریوں کو حتمی شکل دے دی گئی ہے۔ یاترا کے پُرامن، محفوظ اور ہموار انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جموں و کشمیر پولیس، سیکورٹی فورسز، سول انتظامیہ اور دیگر متعلقہ ایجنسیز نے کثیر سطحی حفاظتی اور انتظامی اقدامات عمل میں لائے ہیں، جبکہ مختلف مقامات پر فرضی مشقیں (موک ڈرلز) بھی منعقد کی گئی ہیں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے مؤثر انداز میں نمٹا جا سکے۔
حکام کے مطابق یاترا کے دوران استعمال ہونے والے تمام ٹرانزٹ روٹس، بیس کیمپوں، رہائشی مراکز، ریلوے تنصیبات، پلوں، قومی شاہراہوں اور دیگر حساس تنصیبات پر مشتمل ایک جامع سیکورٹی گرڈ کو فعال کر دیا گیا ہے۔ یاترا کے دوران حفاظتی انتظامات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے 670 کمپنیوں پر مشتمل سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز (سی اے ایس ایف ) کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔
روایتی پہلگام یاترا روٹ پر واقع ضلع اننت ناگ میں حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ کھنہ بل سے لے کر پہلگام تک حساس مقامات، پارکنگ ایریاز، رہائشی مراکز اور دیگر اہم تنصیبات پر خصوصی ٹیمیں اینٹی سبوتاژ چیکنگ، ایریا ڈومینیشن اور سینیٹائزیشن مہمات انجام دے رہی ہیں۔ ان کارروائیوں میں بم ناکارہ بنانے والے دستے، سنفر ڈاگ اسکواڈز اور تکنیکی نگرانی کی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔ سکیورٹی اہلکار لاوارث اور غیر استعمال شدہ گاڑیوں سمیت تمام مشتبہ گاڑیوں کی باریک بینی سے تلاشی لے رہے ہیں جبکہ جنگلاتی علاقوں اور یاترا روٹ کے اہم حصوں میں نگرانی مزید بڑھا دی گئی ہے۔ وہیں انتظامیہ کی جانب سے یاترا روٹس پر فضائی پابندی (ایئریل رسٹرکشنز ) عائد کر دی گئیں ہیں جبکہ رواں برس ہیلی کاپٹر سروس کو بھی معطل رکھا گیا ہے ۔
جنوبی کشمیر کے اضلاع اننت ناگ اور کولگام میں بھی سیکورٹی کو مزید سخت کیا گیا ہے۔ اضلاع کے داخلی و خارجی راستوں، خصوصاً سرینگر - جموں قومی شاہراہ اور دیگر اہم مقامات پر خصوصی ناکے قائم کیے گئے ہیں جہاں گاڑیوں اور مسافروں کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔ پولیس، نیم فوجی دستے اور دیگر سیکورٹی ایجنسیز مشترکہ طور پر گشت، ناکہ بندی اور تلاشی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں تاکہ یاترا کے دوران امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔
یاترا سے وابستہ سروس فراہم کرنے والوں، بشمول گھوڑے بانوں، پٹھوؤں اور دیگر کارکنان کی شناخت اور نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کیو آر کوڈ پر مبنی تصدیقی نظام بھی متعارف کرایا گیا ہے۔
انتظامی سطح پر یاترا کے بہتر انعقاد اور مختلف محکموں کے درمیان تال میل کو یقینی بنانے کے لیے جموں و کشمیر حکومت نے دو سینئر آئی اے ایس افسران کو نوڈل افسر مقرر کیا ہے۔ شاہد اقبال چودھری کو پہلگام روٹ جبکہ راہل یادو کو بالتل روٹ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف محکموں کے 63 افسران کو کیمپ ڈائریکٹرز اور ایڈیشنل کیمپ ڈائریکٹرز کے طور پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ یاترا کے دوران لاجسٹکس، یاتری سہولیات اور دیگر انتظامی امور کو مؤثر انداز میں چلایا جا سکے۔
یاتریوں کی سلامتی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اننت ناگ پولیس نے "پروجیکٹ ہاک آئی" کے نام سے ایک جدید اور جامع نگرانی و سیکورٹی منصوبہ متعارف کرایا ہے۔ اس منصوبے کے تحت فضائی نگرانی، جدید فیشل ریکگنیشن سسٹم، اسنائپر ٹیموں اور سی سی ٹی وی کیمروں پر مشتمل ایک مضبوط سیکورٹی نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے۔
پروجیکٹ ہاک آئی کے تحت اہم مقامات پر پانچ ڈرون ڈیٹیچمنٹس تعینات کیے گئے ہیں، جو حقیقی وقت میں نگرانی انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ حساس مقامات پر 28 مورچے قائم کیے گئے ہیں جبکہ 22 خصوصی تربیت یافتہ اسنائپر ٹیمیں بھی مختلف اہم مقامات پر تعینات کی گئی ہیں۔ یاترا روٹ پر 416 ہائی ریزولوشن سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور فیشل ریکگنیشن سسٹم (ایف آر ایس ) کو بھی فعال کیا گیا ہے، جس کے ذریعے مشتبہ نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی بروقت نشاندہی ممکن ہو سکے گی۔
جموں و کشمیر پولیس کی سیکورٹی ونگ نے بھی یاترا کیمپوں میں جدید ترین حفاظتی آلات نصب کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان میں پورٹیبل آر سی آئی ای ڈی جیمرز، ڈیپ سرچ میٹل ڈیٹیکٹرز، دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے والے آلات، نان لائنر جنکشن ڈیٹیکٹرز، ملٹی ٹائپ سی سی ٹی وی سسٹمز، ایکس رے بیگیج انسپیکشن سسٹمز (ایکس بی آئی ایس )، ڈور فریم میٹل ڈیٹیکٹرز، ہینڈ ہیلڈ میٹل ڈیٹیکٹرز اور دیگر جدید آلات شامل ہیں، جن کا مقصد رسائی پر کنٹرول، نگرانی، اسکریننگ اور اینٹی سبوتاژ اقدامات کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
قدرتی آفات اور خراب موسمی حالات سے نمٹنے کے لیے موسمی نگرانی کے نظام کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔ سرینگر، بانہال ٹاپ، جموں اور لیہہ میں ڈوپلر ویدر ریڈارز کو فعال کر دیا گیا ہے، جو بالتل اور پہلگام دونوں راستوں کے علاوہ سرینگر - جموں قومی شاہراہ پر موسمی صورتحال کی مسلسل اور حقیقی وقت میں نگرانی کریں گے۔
یہ ریڈارز بادل پھٹنے، شدید بارش، گرج چمک، ژالہ باری اور تیز ہواؤں جیسے موسمی خطرات کی بروقت نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے انتظامیہ کو فوری الرٹ جاری کرنے اور ضرورت پڑنے پر یاتریوں کی نقل و حرکت کو منظم کرنے میں مدد ملے گی۔
انتظامیہ نے یاترا کے مختلف راستوں پر 25 اہم مقامات پر 45 خصوصی ماؤنٹین ریسکیو ٹیمیں بھی تعینات کی ہیں، جنہیں فلیش فلڈ، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیت اور جدید ریسکیو آلات فراہم کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف، جموں و کشمیر پولیس اور نیم فوجی دستوں کے اہلکاروں کو بھی مختلف حساس مقامات پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری امدادی اور بچاؤ کارروائیاں انجام دی جا سکیں۔
ٹریفک ایڈوائزری
یاترا کے پُرامن انعقاد اور ٹریفک نظام کو ہموار بنانے کے لیے جموں و کشمیر پولیس نے ایک جامع ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق یاترا کے دوران کشمیر سے جموں جانے والی عام گاڑیوں کو ہر روز صبح 11:30 بجے سے قبل نویوگ ٹنل عبور کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ جموں سے کشمیر آنے والی گاڑیوں کو سہ پہر 3:00 بجے کے بعد نویوگ ٹنل عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے وادی کشمیر کے مختلف مقامات پر مخصوص کٹ آف اوقات بھی مقرر کیے گئے ہیں۔ میر بازار سے سرینگر اور اننت ناگ کی طرف جانے والی گاڑیوں کے لیے شام 4:00 بجے تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے، جبکہ نویوگ ٹنل کی جانب جانے والی گاڑیوں کو شام 5:00 بجے سے قبل گزرنا ہوگا۔
اسی طرح سرینگر کے پانتھہ چوک سے گاندربل اور بارہمولہ کی جانب جانے والی گاڑیوں کو سہ پہر 3:00 بجے سے قبل گزرنا ہوگا، جبکہ اننت ناگ کی طرف روانہ ہونے والی گاڑیوں کے لیے بھی یہی کٹ آف وقت مقرر کیا گیا ہے۔
سمبل کے شادی پورہ علاقے میں منی گام اور شمالی کشمیر کی جانب جانے والی گاڑیوں کو سہ پہر 3:30 بجے سے قبل گزرنا ہوگا، جبکہ مانی گام سے سرینگر کی جانب آنے والی ٹریفک کے لیے دوپہر 1:00 بجے تک کا وقت مقرر کیا گیا ہے۔ منی گام سے بالتل کی طرف جانے والی گاڑیوں کو شام 5:00 بجے تک اجازت ہوگی، جبکہ سرینگر اور شمالی کشمیر کی جانب جانے والی گاڑیوں کو دوپہر 12:00 بجے سے قبل گزرنا ہوگا۔
پولیس اور سول انتطامیہ نے یاتریوں، سیاحوں اور عام لوگوں سے ایڈوائزریز پر عمل کرنے کی تاکید کی ہے تاکہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے محفوظ، پُرامن اور کامیاب انعقاد کو یقینی بنایا جا سکے۔
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