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امرناتھ یاترا 2026 کا آغاز، ہزاروں یاتریوں پر مشتمل پہلا جتھا مقدس گھپا کی جانب روانہ
آج سے امرناتھ یاترا 2026 کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے۔ سخت سیکیورٹی کے درمیان پہلا یاتریوں کا پہلا جتھا گپھا کی جانب روانہ ہوا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 3, 2026 at 7:37 AM IST
پہلگام (میر اشفاق): ہلکی بارش کے باوجود ہزاروں امرناتھ یاتری سخت ترین حفاظتی انتظامات کے بیچ جمعرات کو پہلگام کے ننون بیس کیمپ سے چندن واڑی راستہ اور شمالی کشمیر کے بالتل ٹریک سے مقدس امرناتھ گھپا کی جانب روانہ ہوئے، جس کے ساتھ ہی سالانہ شری امرناتھ جی یاترا 2026 کا باقاعدہ آغاز ہوگیا۔
ننون بیس کیمپ پہلگام میں "ہر ہر مہادیو" کے نعروں کی گونج کے ساتھ مرد، خواتین، بزرگ ،سادھو یاتری بھرپور جوش و جذبے کے ساتھ اپنے روحانی سفر پر روانہ ہوئے۔ پہلگام کے راستے سے دو ہزار 510 جبکہ بالتل ٹریک سے دو ہزار 312 یاتری مقدس گھپا کے درشن کے لئے روانہ ہوئے۔
یاتریوں کا کہنا تھا کہ مسلسل بارش اور دشوار موسم ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتا بلکہ ان کے عقیدے اور عزم میں مزید اضافہ ہوا ہے، اور وہ بھگوان شیو کے درشن کو اپنی خوش نصیبی تصور کرتے ہیں۔ انہوں نے امید جتائی کی ان کا یہ سفر کامیابی کے ساتھ اختتام ہوگا اور وہ خوش اسلوبی سے اپنی یاتری مکمل کریں گے ۔
یاتریوں نے ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ محکموں کی جانب سے کیے گئے وسیع انتظامات کو سراہتے ہوئے کہا کہ سکیورٹی، طبی سہولیات، صفائی، رہائش، لنگر اور دیگر بنیادی سہولیات کا بہترین انتظام کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے خراب موسمی حالات کے باوجود یاترا خوش اسلوبی سے شروع ہوئی۔
پہلے قافلے کو ڈپٹی کمشنر اننت ناگ ڈاکٹر بلال محی الدین بھٹ اور ایس ایس پی اننت ناگ امود اشوک ناگپورے نے سینئر سول اور پولیس افسران کی موجودگی میں باضابطہ طور پر روانہ کیا۔
یاترا کے آغاز پر عقیدت مندوں نے اپنے اہلِ خانہ کی خوشحالی کے ساتھ ساتھ ملک میں امن، بھائی چارے اور ترقی کے لیے بھی دعائیں کیں۔ سالانہ امرناتھ یاترا کو ملک کی اہم ترین مذہبی زیارتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جس میں ہر سال ملک بھر سے لاکھوں عقیدت مند شرکت کرتے ہیں۔
واضح رہے کہ 4822 یاتریوں پر مشتمل پہلے جتھے کو جموں کے بھگوتی نگر سے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے جھنڈی دکھا کر روانہ کیا جو تقریبا 259 گاڑہوں میں سوار تھے۔
یاترا کے پُرامن، محفوظ اور ہموار انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے جموں و کشمیر پولیس، سیکورٹی فورسز، سول انتظامیہ اور دیگر متعلقہ ایجنسیوں نے کثیر سطحی حفاظتی اور انتظامی اقدامات عمل میں لائے ہیں۔
حکام کے مطابق یاترا کے دوران استعمال ہونے والے تمام ٹرانزٹ روٹس، بیس کیمپوں، رہائشی مراکز، ریلوے تنصیبات، پلوں، قومی شاہراہوں اور دیگر حساس تنصیبات پر مشتمل ایک جامع سیکورٹی گرڈ کو فعال کر دیا گیا ہے۔ یاترا کے دوران حفاظتی انتظامات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے حکومت کی جانب سے 670 کمپنیوں پر مشتمل سینٹرل آرمڈ پولیس فورسز (سی اے ایس ایف ) کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔
روایتی پہلگام یاترا روٹ پر واقع ضلع اننت ناگ میں حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے۔ کھنہ بل سے لے کر پہلگام تک حساس مقامات، پارکنگ ایریاز، رہائشی مراکز اور دیگر اہم تنصیبات پر خصوصی ٹیمیں اینٹی سبوتاژ چیکنگ، ایریا ڈومینیشن اور سینیٹائزیشن مہمات انجام دے رہی ہیں۔ ان کارروائیوں میں بم ناکارہ بنانے والے دستے، سنفر ڈاگ اسکواڈز اور تکنیکی نگرانی کی ٹیمیں بھی شامل ہیں۔
سکیورٹی اہلکار لاوارث اور غیر استعمال شدہ گاڑیوں سمیت تمام مشتبہ گاڑیوں کی باریک بینی سے تلاشی لے رہے ہیں جبکہ جنگلاتی علاقوں اور یاترا روٹ کے اہم حصوں میں نگرانی مزید بڑھا دی گئی ہے۔ وہیں انتظامیہ کی جانب سے یاترا روٹس پر فضائی پابندی (ایئریل رسٹرکشنز ) عائد کر دی گئیں ہیں جبکہ رواں برس ہیلی کاپٹر سروس کو بھی معطل رکھا گیا ہے ۔
جموں-سرینگر قومی شاہراہ اور دیگر اہم مقامات پر خصوصی ناکے قائم کیے گئے ہیں جہاں گاڑیوں اور مسافروں کی مکمل جانچ کی جا رہی ہے۔ پولیس، نیم فوجی دستے اور دیگر سیکورٹی ایجنسیاں مشترکہ طور پر گشت، ناکہ بندی اور تلاشی کارروائیاں انجام دے رہی ہیں تاکہ یاترا کے دوران امن و امان کو یقینی بنایا جا سکے۔
یاترا سے وابستہ سروس فراہم کرنے والوں، بشمول گھوڑا بانوں، پٹھوؤں اور دیگر کارکنان کی شناخت اور نگرانی کے نظام کو مزید مؤثر بنانے کے لیے کیو آر کوڈ پر مبنی تصدیقی نظام بھی متعارف کرایا گیا ہے۔
انتظامی سطح پر یاترا کے بہتر انعقاد اور مختلف محکموں کے درمیان تال میل کو یقینی بنانے کے لیے جموں و کشمیر حکومت نے دو سینئر آئی اے ایس افسران کو نوڈل افسر مقرر کیا ہے۔ شاہد اقبال چوہدری کو پہلگام روٹ جبکہ راہل یادو کو بالتل روٹ کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف محکموں کے 63 افسران کو کیمپ ڈائریکٹرز اور ایڈیشنل کیمپ ڈائریکٹرز کے طور پر تعینات کیا گیا ہے تاکہ یاترا کے دوران لاجسٹکس، یاتری سہولیات اور دیگر انتظامی امور کو مؤثر انداز میں چلایا جا سکے۔
یاتریوں کی سلامتی کو مزید مستحکم بنانے کے لیے اننت ناگ پولیس نے "پروجیکٹ ہاک آئی" کے نام سے ایک جدید اور جامع نگرانی و سیکورٹی منصوبہ متعارف کرایا ہے۔ اس منصوبے کے تحت فضائی نگرانی، جدید فیشل ریکگنیشن سسٹم، اسنائپر ٹیموں اور سی سی ٹی وی کیمروں پر مشتمل ایک مضبوط سیکورٹی نیٹ ورک قائم کیا گیا ہے۔
پروجیکٹ ہاک آئی کے تحت اہم مقامات پر پانچ ڈرون ڈیٹیچمنٹس تعینات کیے گئے ہیں، جو حقیقی وقت میں نگرانی انجام دیں گے۔ اس کے علاوہ حساس مقامات پر 28 مچان مورچے قائم کیے گئے ہیں جبکہ 22 خصوصی تربیت یافتہ اسنائپر ٹیمیں بھی مختلف اہم مقامات پر تعینات کی گئی ہیں۔ یاترا روٹ پر 416 ہائی ریزولوشن سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے ہیں اور فیشل ریکگنیشن سسٹم (ایف آر ایس ) کو بھی فعال کیا گیا ہے، جس کے ذریعے مشتبہ نقل و حرکت اور سرگرمیوں کی بروقت نشاندہی ممکن ہو سکے گی۔
جموں و کشمیر پولیس کے سیکورٹی ونگ نے یاترا کیمپوں میں جدید ترین حفاظتی آلات نصب کئے ہیں۔ ان میں پورٹیبل آر سی آئی ای ڈی جیمرز، ڈیپ سرچ میٹل ڈیٹیکٹرز، دھماکہ خیز مواد کا پتہ لگانے والے آلات، نان لائنر جنکشن ڈیٹیکٹرز، ملٹی ٹائپ سی سی ٹی وی سسٹمز، ایکس رے بیگیج انسپیکشن سسٹمز (ایکس بی آئی ایس )، ڈور فریم میٹل ڈیٹیکٹرز، ہینڈ ہیلڈ میٹل ڈیٹیکٹرز اور دیگر جدید آلات شامل ہیں، جن کا مقصد رسائی پر کنٹرول، نگرانی، اسکریننگ اور اینٹی سبوتاژ اقدامات کو مزید مؤثر بنانا ہے۔
قدرتی آفات اور خراب موسمی حالات سے نمٹنے کے لیے موسمی نگرانی کے نظام کو بھی جدید خطوط پر استوار کیا گیا ہے۔ سرینگر، بانہال ٹاپ، جموں اور لیہہ میں ڈوپلر ویدر ریڈارز کو فعال کر دیا گیا ہے، جو بالتل اور پہلگام دونوں راستوں کے علاوہ جموں-سرینگر قومی شاہراہ پر موسمی صورتحال کی مسلسل اور حقیقی وقت میں نگرانی کریں گے۔ یہ ریڈارز بادل پھٹنے، شدید بارش، گرج چمک، ژالہ باری اور تیز ہواؤں جیسے موسمی خطرات کی بروقت نشاندہی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے انتظامیہ کو فوری الرٹ جاری کرنے اور ضرورت پڑنے پر یاتریوں کی نقل و حرکت کو منظم کرنے میں مدد ملے گی۔
انتظامیہ نے یاترا کے مختلف راستوں پر 25 اہم مقامات پر 45 خصوصی ماؤنٹین ریسکیو ٹیمیں بھی تعینات کی ہیں، جنہیں فلیش فلڈ، لینڈ سلائیڈنگ اور دیگر ہنگامی حالات سے نمٹنے کے لیے خصوصی تربیت اور جدید ریسکیو آلات فراہم کیے گئے ہیں۔
یاترا کے پُرامن انعقاد اور ٹریفک نظام کو ہموار بنانے کے لیے جموں و کشمیر پولیس نے ایک جامع ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق یاترا کے دوران کشمیر سے جموں جانے والی عام گاڑیوں کو ہر روز صبح 11:30 بجے سے قبل نویوگ ٹنل عبور کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، جبکہ جموں سے کشمیر آنے والی گاڑیوں کو سہ پہر 3:00 بجے کے بعد نویوگ ٹنل عبور کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
ٹریفک کی روانی برقرار رکھنے کے لیے وادی کشمیر کے مختلف مقامات پر مخصوص کٹ آف اوقات بھی مقرر کیے گئے ہیں۔
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