امرناتھ یاترا 2026 کی رجسٹریشن 15 اپریل سے ہوگی شروع، نئے قواعد جاری
امرناتھ یاتریوں کے لیے رجسٹریشن کے وقت صحت سرٹیفکیٹ کو لازمی قرار دیا ہے جس کے لیے مجاز ڈاکٹروں کی فہرست جاری کی گئی ہے۔
Published : April 9, 2026 at 5:51 PM IST
جموں (عامر تانترے): شری امرناتھ شرائن بورڈ (SASB) نے امرناتھ یاترا کی تیاریاں شروع کر دی ہیں، یاترا کے لیے پیشگی رجسٹریشن 15 اپریل سے شروع ہوگی۔ اگرچہ بورڈ نے ابھی تک یاترا کی شروعات کی تاریخ کا اعلان نہیں کیا، لیکن یاترا کے حوالہ سے کئی ہدایات جاری کی گئی ہیں جن میں پیشگی رجسٹریشن، لازمی ہیلتھ سرٹیفکیٹ اور دیگر کئی اصول و ضوابط شامل ہیں۔
جاری کیے گئے ہدایت نامے کے مطابق "درخواست دہندگان (امرناتھ یاتری) ملک بھر میں جموں و کشمیر بینک، اسٹیٹ بینک آف انڈیا، پنجاب نیشنل بینک اور یس بینک کی 554 شاخوں میں رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔"
اس سال 13 سال سے کم اور 70 سال سے زیادہ عمر کے افراد کو یاترا کے لیے رجسٹر کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اسی طرح چھ ہفتوں سے زیادہ حاملہ خواتین کو بھی یاترا میں شامل نہیں کیا جائے گا۔
یاتریوں کے لیے تفصیلی طبی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں جنہیں رجسٹریشن سے پہلے ڈاکٹر کے ذریعے پُر کرنا ہوگا۔ 8 اپریل 2026 کے بعد جاری کیا گیا لازمی ہیلتھ سرٹیفکیٹ (CHC) رجسٹریشن کے وقت ساتھ رکھنا ناگزیر ہے جس میں درخواست دہندہ کو اپنی صحت سے متعلق مکمل معلومات فراہم کرنی ہوں گی، جیسے کہ کہیں اسے سانس کی تکلیف، شوگر، بلڈ پریشر، دمہ، دل کی بیماری، مرگی، جوڑوں کا درد، ہائی الٹیٹیوڈ بیماری وغیرہ تو نہیں۔ خواتین کو اپنی حمل کی حالت بھی ظاہر کرنی ہوگی۔ فارم پر درخواست دہندہ کی تصویر بھی ضروری قرار دی گئی ہے اور اسے مجاز ڈاکٹر سے تصدیق کرانا بھی ضروری ہے۔ بورڈ نے ان ڈاکٹروں اور اداروں کی فہرست بھی جاری کی ہے جو یہ سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے مجاز ہیں۔
گروپ رجسٹریشن کی سہولت بھی فراہم کی گئی ہے، جس کے تحت 5 سے 30 افراد کا گروپ مشترکہ طور پر درخواست دے سکتا ہے۔ گروپ رجسٹریشن کے لیے 15 اپریل سے 20 مئی تک کا وقت ہوگا۔
یہ بھی پڑھیں: