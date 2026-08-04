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امرناتھ یاترا: 27 واں قافلہ روانہ، بالتل روٹ سے 964 یاتریوں نے کیا سفر کا آغاز
امرناتھ یاترا کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔ قافلوں کے آگے اور پیچھے ایسکارٹ کمانڈرز تعینات ہوتے ہیں۔
Published : August 4, 2026 at 10:55 AM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) امرناتھ یاترا 2026 کے تحت 27 واں یاتری قافلہ منگل کے روز جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان روانہ ہوا۔جوائنٹ پولیس کنٹرول روم (بیس کیمپ بھگوتی نگر) کی جانب سے فراہم کردہ تفصیلات کے مطابق، اس قافلے میں کل 964 یاتری شامل ہیں جو بالتل محور کے راستے گپھا کی جانب روانہ ہوئے۔ قافلے میں 744 مرد، 177 خواتین، ایک بچہ، 32 سادھو اور 10 سادھویاں شامل ہیں۔ اس بار پہلگام محور سے کوئی یاتری روانہ نہیں ہوا۔
یاتریوں کی نقل و حمل کے لیے کل 39 گاڑیوں کا انتظام کیا گیا، جن میں 21 بسیں، 8 چھوٹی گاڑیاں (منی موٹر وہیکلز) اور 10 ہلکی گاڑیاں (لائٹ موٹر وہیکلز) شامل ہیں۔ بالتل محور کے لیے قافلے کی روانگی کا وقت رات 2 بج کر 45 منٹ مقرر کیا گیا تھا۔
قابل ذکر ہے کہ امرناتھ یاترا کے لیے پولیس اور دیگر حفاظتی دستوں کی جانب سے سکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں، اور یاتریوں کے قافلے کی حفاظت کے لیے آگے اور پیچھے ایسکارٹ کمانڈرز تعینات ہیں۔ جوائنٹ پولیس کنٹرول روم کے مطابق، اب تک 1,41,712 یاتری شری امرناتھ کے درشن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ انتظامیہ نے یاتریوں کی محفوظ اور سہل آمد و رفت کے لیے راستوں پر نگرانی اور سکیورٹی مزید سخت کر دی ہے۔
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