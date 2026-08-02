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امرناتھ یاتریوں کا 25واں قافلہ جموں سے روانہ، این ایچ 44 پر ٹریفک پلان جاری

تمام یاتریوں کو بالتل روٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا ہے، جب کہ پہلگام روٹ سے کوئی قافلہ روانہ نہیں ہوا۔

Baltal: Personnel of the Jammu and Kashmir Police's Mountain Rescue Team (MRT) assist pilgrims along the Baltal route during the annual Amarnath Yatra near the Amarnath Cave shrine, in Baltal, Thursday, July 30, 2026.
جموں اور کشمیر پولیس کی ماؤنٹین ریسکیو ٹیم کے اہلکار 30 جولائی، 2026 کو بالتل کے راستے پر امرناتھ یاتریوں کی مدد کرتے ہوئے (PTI Photo)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 2, 2026 at 10:10 AM IST

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جموں: (محمد اشرف گنائی) امرناتھ جی یاترا 2026 کے سلسلے میں اتوار کو جموں کے بھگوتی نگر بیس کیمپ سے یاتریوں کا 25واں قافلہ سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان بالتل کیمپ کے لیے روانہ کیا گیا۔ جوائنٹ پولیس کنٹرول روم، بیس کیمپ بھگوتی نگر کی جانب سے جاری کردہ تفصیلات کے مطابق، اس قافلے میں مجموعی طور پر 3,886 یاتری شامل ہیں۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، قافلے میں 3,098 مرد، 673 خواتین، 5 بچے، 87 سادھو، 22 سادھویاں اور ایک سادھو بچہ شامل ہے، جب کہ غیر ملکی یاتریوں کی تعداد صفر درج کی گئی ہے۔

تمام یاتریوں کو بالتل روٹ کے ذریعے روانہ کیا گیا ہے، جب کہ پہلگام روٹ سے کوئی قافلہ روانہ نہیں ہوا۔ یاتریوں کی نقل و حمل کے لیے 177 گاڑیاں روانہ کی گئیں، جن میں 42 بسیں، 53 منی بسیں، 53 ایل ایم وی (LMV) گاڑیاں اور 4 دو پہیہ گاڑیاں شامل ہیں۔ حکام کے مطابق، یاترا کے آغاز سے اب تک 1,39,692 یاتری شری امرناتھ جی کے درشن کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔

دوسری جانب، یاترا کے پیش نظر ٹریفک پولیس نے دو اگست کے لیے خصوصی ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق، موسم سازگار رہنے اور سڑکوں کی صورت حال بہتر ہونے کی صورت میں جموں-سرینگر قومی شاہراہ ( این ایچ 44) پر امرناتھ یاترا کے قافلے، ایل ایم وی، مسافر اور نجی گاڑیوں کو دونوں سمتوں میں چلنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم، بھاری گاڑیوں (HMVs) کو ایک کے بعد ایک (متبادل طریقے سے) دنوں میں چلنے کی اجازت دی جائے گی۔


ٹریفک ایڈوائزری کے مطابق، ایل ایم وی اور نجی گاڑیوں کے لیے مخصوص کٹ آف ٹائمنگ مقرر کی گئی ہے۔ نگروٹہ سے سرینگر کی جانب جانے والی گاڑیوں کو صبح سات بجے سے دوپہر 12 بجے تک، جکھینی (ادھم پور) سے سرینگر کی جانب صبح آٹھ بجے سے دوپہر ایک بجے تک، جب کہ قاضی گنڈ سے جموں کی جانب آنے والی گاڑیوں کو صبح 11:30 بجے سے شام 5:30 بجے تک روانہ ہونے کی اجازت ہوگی۔ کٹ آف ٹائمنگ گزرنے کے بعد کسی بھی گاڑی کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔

دوسری جانب، ہیوی موٹر وہیکلز کے لیے بتایا گیا ہے کہ موسم اور ٹریفک کی مجموعی صورت حال کو مدنظر رکھتے ہوئے جکھینی سے سرینگر کی جانب نقل و حرکت کی اجازت ہوگی، تاہم شام سات بجے کے بعد کسی بھی بھاری گاڑی کو چلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔

مزید برآں، یاترا کے دوران ٹریفک کے دباؤ کو کم کرنے کے لیے انتظامیہ نے فیصلہ کیا ہے کہ پیٹرول، ڈیزل اور ایل پی جی کے خالی ٹینکرز، خالی سلنڈر لے جانے والی گاڑیاں، ایف سی آئی کی خالی گاڑیاں اور جلد خراب ہونے والی اشیائے خوردونوش لے جانے والے 10 ٹائروں تک کے ٹرک مقررہ دنوں میں مغل روڈ کا استعمال کریں گے۔

TAGGED:

BALTAL ROUTE
PILGRIMS FRESH BATCH LEAVES JAMMU
JAMMU SRINAGAR HIGHWAY
TRAFFIC ADVISORY
AMARNATH YATRA 2026

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