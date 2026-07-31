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امرناتھ یاترا 2026: 24ویں بیچ کے 1605 یاتری جموں سے بالتل روانہ

24ویں جتھے میں 1215 مرد یاتری، 335 خواتین، 48 سادھو، 5 سادھویاں اور 2 سادھو بچے شامل تھے۔

امرناتھ یاترا 2026: 24ویں بیچ کے 1605 یاتری جموں سے بالتل روانہ
امرناتھ یاترا 2026: 24ویں بیچ کے 1605 یاتری جموں سے بالتل روانہ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : July 31, 2026 at 9:15 AM IST

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جموں (محمد اشرف گنائی): شری امرناتھ جی یاترا 2026 کے تحت 24واں قافلہ جمعہ کی علی الصبح بھگوتی نگر بیس کیمپ جموں سے سخت حفاظتی انتظامات کے درمیان بالتل کے لیے روانہ ہوا۔

جوائنٹ پولیس کنٹرول روم، بیس کیمپ بھگوتی نگر کی جانب سے جاری تفصیلات کے مطابق اس بیچ میں مجموعی طور پر 1605 یاتری شامل تھے۔

سرکاری تفصیلات کے مطابق امرناتھ یاتریوں کا 24واں جتھہ رات دو بج کر 42 منٹ پر روانہ کیا گیا۔ اس میں ایک ہزار دو سو پندرہ مرد یاتری، تین سو پینتیس خواتین، 48 سادھو، پانچ سادھویاں اور دو سادھو بچے شامل تھے۔

اس بیچ کے لیے پہلگام روٹ سے کوئی یاتری روانہ نہیں ہوا۔ یاتریوں کو لے جانے والے قافلے میں 54 گاڑیاں شامل تھیں،جن میں 38 بسیں، 7 ایم ایم وی، 9 ایل ایم وی اور دیگر گاڑیاں شامل تھیں۔ سرکاری ریکارڈ کے مطابق اب تک امرناتھ یاترا پر جانے والے یاتریوں کی مجموعی تعداد 1,35,806 تک پہنچ گئی ہے


واضح رہے کہ حالیہ خراب موسمی حالات کے بعد یاترا کو مرحلہ وار بحال کیا گیا تھا اور حکام کی جانب سے موسم اور راستوں کی صورتحال پر مسلسل نظر رکھی جا رہی ہے۔

سالانہ امرناتھ یاترا چار لاکھ سے زائد کا ہندسہ عبور کر چکی ہے اور مزید یاتریوں کے گپھا کی طرف بڑھنے کے ساتھ، یہ تعداد مزید بڑھے گی۔ یہ یاترا تین جولائی کو شروع ہوئی تھی اور 28 اگست تک جاری رہے گی۔

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