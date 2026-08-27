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سماجی تنظیم نے 'یو جی سی ایکویٹی ریگولیشنز' میں کی اصلاحات کی مانگ
امر کشتریہ راجپوت سبھا نامی تنظیم نے یو جی سی ایکویٹی ریگولیشنز میں جنرل کیٹگری کی بہتر نمائندگی کا کیا مطالبہ۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 27, 2026 at 5:11 PM IST
رامبن (نواز رونیال ) : مرکزی زیر اہتمام جمون و کشمیر کے پہاڑی ضلع رامبن میں شری امر کشتریہ راجپوت سبھا نامی تنظیم نے یونیورسٹی گرانٹس کمیشن (یو جی سی) کے ایکویٹی ریگولیشنز 2023 کی سخت مخالفت کرتے ہوئے ادارہ جاتی ایکویٹی میکانزم میں جنرل کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے طلبہ کی ناکافی نمائندگی پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔
جمعرات کو رامبن میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سبھا کے ضلع صدر رامبن کرن دیو سنگھ چب اور سینئر نائب صدر سریندر سنگھ راجو نے کہا کہ تنظیم کو مذکورہ ضوابط کی بعض دفعات پر گہری تشویش ہے، کیونکہ ان کے مطابق "یہ جنرل کیٹیگری کے طلبہ کے مفادات کو متاثر کر سکتی ہیں۔"
سبھا کے رہنماؤں نے الزام عائد کیا کہ موجودہ نظام طلبہ کے تمام طبقات کے خدشات کو مناسب طور پر حل نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا کہ تعلیمی اداروں سے متعلق پالیسیوں میں مساوات اور انصاف کے اصولوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہونی چاہیے۔
انہوں نے یو جی سی اور مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ایکویٹی ریگولیشنز 2023 پر نظرثانی کی جائے اور ان ضوابط کو واپس لینے پر غور کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان ضوابط کے تحت تشکیل دی گئی ایکویٹی کمیٹیوں کی تشکیل اور طریقہ کار کا بھی ازسرنو جائزہ لیا جائے۔
تنظیم نے خاص طور پر ایکویٹی کمیٹیوں میں جنرل کیٹیگری کی لازمی نمائندگی یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ سبھا کے مطابق کمیٹیوں میں وسیع تر نمائندگی سے طلبہ کی شکایات اور دیگر متعلقہ معاملات کے ازالے میں انصاف، شفافیت اور غیر جانب داری کو فروغ ملے گا۔
نمائندوں نے کہا کہ "ہر طالب علم کو اس کے سماجی یا برادری سے تعلق سے قطع نظر، اپنے مسائل اور خدشات اٹھانے کے لیے ایک منصفانہ، شفاف اور مؤثر ادارہ جاتی نظام تک رسائی حاصل ہونی چاہیے۔" انہوں نے زور دیا کہ "مساوات اور شمولیت کو فروغ دینے کے مقصد سے بنائی یا نافذ کی جانے والی پالیسیوں میں جنرل کیٹیگری کے طلبہ کے مفادات کو نظرانداز نہیں کیا جانا چاہیے۔"
سبھا نے حکام پر زور دیا کہ "ایسے اقدامات نافذ کرنے سے قبل تمام متعلقہ فریقین سے مشاورت کی جائے، جو طلبہ اور تعلیمی اداروں پر نمایاں اثرات مرتب کر سکتے ہیں۔" پریس کانفرنس میں شری امر کشتریہ یوا راجپوت سبھا، رامبن کے صدر جوگیندر سنگھ راجو، نائب صدر ارون سنگھ منہاس، شری امر کشتریہ راجپوت سبھا یونٹ دھنڈرتھ کے صدر کرپال سنگھ، اور ایگزیکٹو ممبران سنجے سنگھ چب، منگل سنگھ ڈروڑا اور جگل کشور سنگھ چب بھی موجود تھے۔ اس موقع پر شرکاء نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔
راجپوت سبھا نے اپنے مطالبے کو دہراتے ہوئے کہا کہ ایسی پالیسی وضع کی جانی چاہیے جو مساوات کے مقصد اور آئینی اصولِ برابری کے درمیان مناسب توازن قائم کرے اور طلبہ کے ہر زمرے کے خدشات کو یکساں اہمیت دے۔
تنظیم نے کہا کہ وہ اس معاملے کو متعلقہ حکام کے سامنے مسلسل اٹھاتی رہے گی اور یو جی سی سے متعلق ایکویٹی دفعات کے نفاذ میں زیادہ نمائندگی، شفافیت اور غیر جانب داری کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھے گی۔
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