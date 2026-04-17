ETV Bharat / jammu-and-kashmir

الطاف بخاری کی این سی اور پی ڈی پی پر تنقید، ریاستی درجہ اور آرٹیکل 370 کے معاملے پر عوام کو گمراہ کرنے کا لگایا الزام

Altaf Bukhari Accuses NC and PDP of Misleading Public on Statehood, Article 370 Urdu News
author img

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 17, 2026 at 4:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

سرینگر، (جاوید احمد ڈار): مرکزی زیر انتظام جموں و کشمیر کی گرمائی راجدھانی سرینگر میں آج جمعہ کے روز جموں و کشمیر اپنی پارٹی کے صدر سید محمد الطاف بخاری نے نیشنل کانفرنس (این سی) اور پیپلز ڈیمو کریٹک پارٹی (پی ڈی پی) پر اہم مسائل، بشمول ریاستی درجہ کی بحالی اور آرٹیکل 370 کے حوالے سے عوام کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔


یہاں سرینگر میں ایک شمولیتی تقریب کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے الطاف بخاری نے کہا کہ این سی اور پی ڈی پی سے ان کی پارٹی میں شامل ہونے والوں کو کبھی بھی اپنی شناخت پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ انہوں نے کہا، “ان شاء اللہ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم ان کے مسائل حل کریں گے اور ان کی عزت و وقار کو برقرار رکھیں گے۔”

علاقائی آبادی کے تناسب سے ملازمتیں دی جانیں

ریزرویشن پالیسی کے حوالے سے اپنی پارٹی کے سربراہ نے آبادی کی بنیاد پر ملازمتوں کی تقسیم کی وکالت کی۔ انہوں نے کہا، “70 فیصد آبادی کو 30 فیصد ملازمتیں نہیں مل سکتیں۔ 70 فیصد آبادی کو 70 فیصد ملازمتیں ملنی چاہئیں۔” انہوں نے مزید کہا کہ جموں و کشمیر میں رہنے والے لوگوں کو علاقائی آبادی کے تناسب سے ملازمتیں دی جانی چاہئیں۔

پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلریشن کے وعدوں پر سوال

سابق وزیر الطاف بخاری نے کہا کہ انہوں نے کسی بھی برادری پر تنقید نہیں کی بلکہ ان جماعتوں کو نشانہ بنایا ہے جنہوں نے گزشتہ 75 برسوں سے اس خطے پر حکمرانی کی ہے۔ انہوں نے پیپلز الائنس فار گپکار ڈیکلریشن (پی اے جی ڈی) سے بھی ان کے نامکمل وعدوں پر سوال اٹھایا۔ انہوں نے کہا، “کہاں ہے 370، کہاں ہے 35A، کہاں ہے ریاستی درجہ؟ جو پی اے جی ڈی آپ نے بنایا تھا، وہ عوام کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے مترادف ہے۔”

“دہلی کے ایجنٹ” قرار دینے کا الزام
اپنی پارٹی کے صدر نے مرکز اور لیفٹیننٹ گورنر کے ساتھ رابطے کے اپنے فیصلے کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے نوجوانوں کے مسائل جیسے ویریفکیشن، ایمنسٹی اور پاسپورٹ جیسے معاملات کو ترجیح دی ہے۔ انہوں نے الزام لگایا، “جب ہم جیسے لوگوں نے 2019 کے بعد یہاں زمینوں اور ملازمتوں کو بچایا، تو آپ نے انتخابات میں ہماری شبیہ خراب کی” اور مرکزی دھارے کی علاقائی جماعتوں پر انہیں “دہلی کے ایجنٹ” قرار دینے کا الزام لگایا۔ انہوں نے کہا، “سچائی سامنے آنی چاہیے۔ آج وہی لوگ جو اپنی پارٹی کو نشانہ بناتے تھے، وہیں بیٹھ کر ایل جی صاحب سے اپیل کر رہے ہیں۔ ہم صرف جواب چاہتے ہیں۔”

TAGGED:

APNI PARTY ALTAF BUKHARI
ALTAF BUKHARI APNI PARTY
ALTAF BUKHARI ACCUSES PDP AND NC
NC MISLEADING PUBLIC ON STATEHOOD
ALTAF BUKHARI ACCUSES NC AND PDP

Quick Links / Policies

ایڈیٹر کی پسند

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.