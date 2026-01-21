ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جنوبی کشمیر کے پہاڑی علاقوں میں برفباری نہ ہونے کے برابر، موسمیاتی تبدیلی پر تشویش میں اضافہ
جموں وکشمیر کی زیادہ بڑی آبادی زراعت پر منحصر ہے، جموں و کشمیر کی زراعت میں برف اہم کردار ادا کرتی ہے۔
Published : January 21, 2026 at 6:15 PM IST
اننت ناگ( فیاض لولو): جنوبی کشمیر کے بیشتر پہاڑی علاقوں میں اس سال برفباری نہ ہونے کے برابر ریکارڈ کی گئی ہے، جو گزشتہ کئی برسوں کے مقابلے میں انتہائی کم ہے۔ رواں موسم سرما کے دوران کئی مقامات پر صرف ہلکی اور مختصر مدت کی برفباری دیکھنے کو ملی، تاہم مجموعی طور پر برف کی مقدار معمول سے کہیں کم رہی ہے۔
اننت ناگ کے سب سے بلند اور مشہور سیاحتی مقام سمتھن ٹاپ پر بھی اس موسم میں برف کی انتہائی کم تہہ نظر آ رہی ہے۔ سطح سمندر سے تقریباً ساڑھے تیرہ ہزار فٹ کی بلندی پر واقع سمتھن ٹاپ ماضی میں جون اور جولائی کی گرمیوں میں بھی برف سے ڈھکا رہتا تھا، جبکہ اپریل کے مہینے میں سڑک کو آمد و رفت کے لیے کھول دیا جاتا تھا۔ تاہم اس سال خشک موسم اور کم برفباری کے باعث وہاں برف کی مقدار نہ ہونے کے برابر ہے۔
مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ بدلتے موسمی حالات نے عوام میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق اگر یہی صورتحال برقرار رہی تو آنے والے وقت میں جنوبی کشمیر کو پانی کی قلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ برف پگھلنے سے ہی دریا اور چشموں کو پانی کی بڑی مقدار حاصل ہوتی ہے۔
دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے آنے والے دنوں میں موسم کی تبدیلی اور ممکنہ برفباری کی پیشگوئی سے عوامی حلقوں میں ایک نئی امید پیدا ہوئی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں برفباری کا سلسلہ شروع ہو جائے اور قدرتی آبی وسائل میں بہتری آئے۔