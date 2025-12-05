ETV Bharat / jammu-and-kashmir
" الاٹمنٹ صرف ایک عارضی حق ہے،" ہائی کورٹ نے انڈو کشمیر کارپٹ فیکٹری کے وارثوں کی عرضی کو مسترد کر دیا
گیارہ کنال سے زیادہ کی یہ جائیداد 1952 میں مرحوم حاجی محمد جمال کو میسرز انڈو کشمیر کارپٹ فیکٹری چلانے کے لیےالاٹ کی گئی تھی۔
Published : December 5, 2025 at 9:53 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے سری نگر میں خالی ہونے والی جائیداد پر دہائیوں پرانی صنعتی لیز کی منسوخی کو برقرار رکھا ہے۔ عدالت کے ڈویژن بنچ نے پانچ ورثاء کی جانب سے دائر کی گئی اپیل کو خارج کر دیا۔ عرضی گزاروں نے زمین کا قبضہ برقرار رکھنے کی اپیل کی تھی۔ یہ پراپرٹی اصل میں کئی دہائیوں قبل ان کے پیشرو کو لیز پر دی گئی تھی۔
جسٹس سنجیو کمار اور جسٹس سنجے پریہار کی ڈویژن بنچ نے اپیل کنندہ 60 سالہ اشتیاق احمد میر اور ان کے خاندان کے دیگر چار افراد کی طرف سے دائر لیٹرز پیٹنٹ اپیل کو خارج کر دیا۔ درخواست گزاروں نے کسٹوڈین جنرل کے 2008 کے حکم کو چیلنج کیا تھا جس میں ان کے مرحوم رشتہ دار کی دیرینہ الاٹمنٹ منسوخ کر دی گئی تھی۔
11 کنال سے زیادہ کی یہ جائیداد اصل میں 1952 میں مرحوم حاجی محمد جمال کو میسرز انڈو کشمیر کارپٹ فیکٹری چلانے کے لیے الاٹ کی گئی تھی۔ 1990 میں جمال کے انتقال کے بعد، خاندان نے حقوق کی باضابطہ منتقلی کے بغیر قبضہ جاری رکھا، یہی ایک نقطہ تنازعہ کا مرکز بن گیا۔
بنچ نے اپنے 13 صفحات پر مشتمل فیصلے میں نوٹ کیا کہ اپیل کنندگان کو قانونی چارہ جوئی کے پہلے دور میں مسلسل تحفظ دیا گیا تھا لیکن وہ حکام کو یہ باور کرانے میں ناکام رہے کہ انہوں نے کرایہ کے بقایا جات کو ادا کر دیا ہے یا وہ لیز ہولڈ کے حقوق کے خودکار جانشینی کے حقدار ہیں۔
کسٹوڈین جنرل کے نتائج کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے، عدالت نے 2008 کے حکم میں ایک اہم مشاہدے پر زور دیا، جہاں کسٹوڈین جنرل نے کہا، "یہاں یہ بتانا مناسب ہے کہ اصل الاٹی، حاجی محمد جمال کی موت کے بعد متروکہ املاک کا صحیح طریقے سے انتظام نہیں کیا گیا تھا، اور کسٹوڈین ڈی چارجنگ میں بھی ناکام رہا ہے۔ اگر کرایہ دار/ الاٹی وقت پر کرایہ ادا کرنے کے پابند تھے، تو کسٹوڈین بھی کرایہ وصول کرنے کا پابند تھا۔ دونوں ناکام ہو چکے ہیں اور اس عمل میں خالی کرنے کے مفادات کو نقصان پہنچا ہے۔۔"
کسٹوڈین جنرل نے یہ بھی ریکارڈ کیا تھا کہ فیکٹری کے احاطے کو بند اور غیر فعال پایا گیا تھا، اور یہ کہ جائیداد کو "غیر مجاز افراد کے قبضے میں رکھنے کی اجازت دی گئی تھی" جس میں شراکت داری کی تشویش بھی شامل ہے جسے قانونی منتقلی کے طور پر تسلیم نہیں کیا گیا ہے۔ قانونی ورثاء نے ان دعوؤں کی تردید کی لیکن حکام کے سامنے اپنے استحقاق کا دستاویزی ثبوت فراہم کرنے میں ناکام رہے۔
اپیل کنندگان نے ہائی کورٹ کے سامنے استدلال کیا کہ انہوں نے مبینہ طور پر واجب الادا رقم سے زیادہ کرایہ ادا کیا ہے اور انہیں سماعت کا موقع دیے بغیر استعمال نہ کرنے کے نتائج تک پہنچ گئے ہیں۔ تاہم، بنچ نے قانونی دفعات کا جائزہ لینے کے بعد ان اپیلوں کو مسترد کر دیا۔
عدالت نے کہا کہ جائیداد کرایہ پر قابو پانے کے قانون کے تحت نہیں چلتی۔ عدالت نے کہا، "کرایہ کنٹرول ایکٹ خالی ہونے والی جائیداد پر لاگو نہیں ہوتا ہے۔۔۔ کرایہ کنٹرول ایکٹ کے تحت تحفظ حاصل کرنے کے لیے اپیل کنندگان کی درخواست مکمل طور پر غلط فہمی پر مبنی ہے۔"
فیصلے میں یہ بھی ریکارڈ کیا گیا ہے کہ ورثاء مطلوبہ پریمیم ادا کرکے نئے سرے سے الاٹمنٹ یا ریگولرائزیشن کے لیے درخواست دے سکتے تھے، یہ امکان پہلے کسٹوڈین جنرل نے تجویز کیا تھا۔ بنچ نے مشاہدہ کیا کہ پیشکش کا "کبھی جواب نہیں دیا گیا"۔
جسٹس پریہار نے بنچ کے لیے لکھتے ہوئے کہا کہ اپیل کنندگان کے دلائل قانونی اسکیم کو ختم نہیں کر سکتے۔ عدالت نے نوٹ کیا کہ اگر ورثاء نے 1990 کے بعد بھی قبضہ جاری رکھنے کا دعویٰ کیا تو پرانی شرائط پر ریگولرائزیشن نہیں ہو سکتی کیونکہ بعد کے قوانین میں پریمیم کی ادائیگی اور کرایہ پر نظر ثانی کی ضرورت تھی۔
بنچ نے اپیل کو خارج کر دیا اور حکام کو قانون کے مطابق آگے بڑھنے کی اجازت دی۔ عدالت نے یہ بھی اعادہ کیا کہ اگر ورثاء قواعد کی تعمیل کرنے کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ اب بھی ریگولرائزیشن کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔
یہ بھی پڑھیں: