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سرکاری رہائش گاہوں کا الاٹمنٹ: غلام نبی آزاد اور رویندر رینہ کو مارچ 2027 تک سرکاری رہائش برقرار رکھنے کی اجازت
عدالت نے انتظامیہ کو مناسب حلف نامہ داخل کرنے،سرکاری رہائش گاہوں کی الاٹمنٹ برقرار رکھنے سے متعلق پالیسی کی وضاحت کرنےکے لیے وقت دیا ہے۔
Published : October 14, 2026 at 3:36 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) جموں و کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعلیٰ غلام نبی آزاد اور بی جے پی کے سابق صدر رویندر رینہ کو سرکاری رہائش گاہیں فراہم رکھنے کے معاملے میں یو ٹی انتظامیہ سے سوال کیا ہے کہ سیاسی شخصیات کو سرکاری رہائش گاہیں برقرار رکھنے کی اجازت دینے کے لیے کون سی پالیسی نافذ ہے اور متعلقہ کمیٹی کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار کہاں سے حاصل ہے۔
چیف جسٹس ڈاکٹر پشپندر سنگھ بھاٹی اور جسٹس راجیش سیکری پر مشتمل ڈویژن بنچ نے یہ سوال پروفیسر ایس کے بھلا کی جانب سے دائر مفادِ عامہ کی عرضی کی سماعت کے دوران اٹھایا۔ عدالت نے اس معاملے میں انتظامیہ کو مناسب حلف نامہ داخل کرنے اور سرکاری رہائش گاہوں کی الاٹمنٹ برقرار رکھنے سے متعلق یکساں پالیسی کی وضاحت کرنے کے لیے وقت دیا ہے۔
عدالت میں سماعت کے دوران درخواست گزار کے سینئر وکیل نے 26 دسمبر 2022 کے عدالتی حکم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ سرکاری املاک سے بے دخلی کے خلاف محض سکیورٹی کی بنیاد پر کسی کو تحفظ فراہم نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے مؤقف اختیار کیا کہ سکیورٹی کے نام پر سرکاری رہائش گاہوں پر غیر مجاز قبضے کو برقرار رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔
درخواست گزار کے وکیل نے اپنے دلائل کی حمایت میں سپریم کورٹ کے فیصلے ایس ڈی بنڈی بنام ڈویژنل ٹریفک آفیسر، کے ایس آر ٹی سی اور دہلی ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا بھی حوالہ دیا۔دوسری جانب، جموں و کشمیر انتظامیہ کی جانب سے پیش ہونے والی سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل مونیکا کولی نے عدالت کو بتایا کہ غلام نبی آزاد اور رویندر رینہ کی سرکاری رہائش گاہیں برقرار رکھنے سے متعلق معاملات 14 اگست 2026 کو نامزد کمیٹی کے اجلاس میں زیر غور آئے تھے۔ کمیٹی نے دونوں سیاسی رہنماؤں کے حق میں رہائش گاہوں کی الاٹمنٹ جاری رکھنے کی سفارش کی تھی۔
عدالت کو بتایا گیا کہ کمیٹی کی سفارشات پر مجاز اتھارٹی نے غور کرنے کے بعد دونوں رہنماؤں کو مارچ 2027 تک یا اگلے جائزے تک، جو بھی پہلے ہو، سرکاری رہائش گاہیں برقرار رکھنے کی اجازت دی ہے تاہم، ہائی کورٹ نے انتظامیہ سے استفسار کیا کہ جموں و کشمیر میں سرکاری رہائش گاہوں کی الاٹمنٹ اور انہیں برقرار رکھنے کے لیے کون سی یکساں پالیسی موجود ہے اور متعلقہ کمیٹی کو سیاسی شخصیات کے معاملات میں فیصلہ کرنے کا اختیار کس بنیاد پر حاصل ہے سینئر ایڈیشنل ایڈووکیٹ جنرل نے ان سوالات پر تفصیلی جواب دینے کے لیے مناسب حلف نامہ داخل کرنے کی مہلت طلب کی، جسے عدالت نے منظور کرلیا۔ ہائی کورٹ نے اس معاملے کی اگلی سماعت کے لیے 12 نومبر 2026 کی تاریخ مقرر کی ہے۔