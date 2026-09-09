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جموں کشمیر فلم فیسٹیول میں 'وندے ماترم' پر اتحادی این سی اور کانگریس کے درمیان اختلافات ابھر کر سامنے آگئے

جموں و کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں وزیراعلیٰ عمر عبداللہ کی موجودگی میں وندے ماترم کا مکمل ورژن بجایا گیا تھا۔

جموں و کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول
جموں و کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 9, 2026 at 5:01 PM IST

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سرینگر: جموں و کشمیر میں حکمران اتحاد میں داخلی انتشار ابھر کر سامنے آرہا ہے۔ بدھ کے روز ایک سرکاری تقریب میں 'وندے ماترم' کے مکمل ورژن کو بجانے کے بعد اتحادیوں میں لفظی جنگ جاری ہے۔ نیشنل کانفرنس نے اس کا دفاع کرتے ہوئے اپنے کانگریس پارٹی کے موقف کی مخالفت کی ہے۔

نیشنل کانفرنس (این سی) نے کہا کہ سرکاری تقریب میں قومی گیت کا مکمل ورژن چلانا ایک "قانونی ذمہ داری" ہے، اور مزید کہا کہ کسی کو بھی اسے گانے پر مجبور نہیں کیا گیا۔

جموں و کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول (آئی ایف ایف جے کے) میں پیر کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور این سی کے صدر فاروق عبداللہ کی موجودگی میں قومی گیت وندے ماترم کا مکمل ورژن چلائے جانے کے بعد یہ تنازعہ کھڑا ہوا۔

کانگریس پارٹی یونین ٹیریٹری جموں کشمیر میں نیشنل کانفرنس کی زیرقیادت حکومت کو باہر سے حمایت دے رہی ہے اور این سی اپوزیشن 'انڈیا' اتحاد کا حصہ بھی ہے۔ کانگریس نے اس واقعے پر عوامی طور پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ 90 رکنی جموں و کشمیر قانون ساز اسمبلی میں کانگریس کے پاس چھ نشستیں ہیں۔

تنقید کا جواب دیتے ہوئے نیشنل کانفرنس کے چیف ترجمان تنویر صادق نے صحافیوں کو بتایا کہ حکومتی پروٹوکول کو پارٹی کے نظریے سے الگ رکھا جانا چاہیے۔

صادق نے کہا، "نیشنل کانفرنس کا موقف واضح ہے۔ چونکہ پارلیمنٹ نے اسے اپنایا ہے، اس لیے 'وندے ماترم' بجانا قانونی ذمہ داری بن جاتا ہے، اور حکومت نے بالکل ایسا ہی کیا۔"

انہوں نے نوٹ کیا کہ غیر بی جے پی ریاستوں جیسے تلنگانہ اور کرناٹک کے وزرائے اعلیٰ نے بھی سرکاری تقریبات میں 'وندے ماترم' کا مکمل ورژن بجایا ہے۔

انہوں نے مزید کہا، "جہاں تک پارٹی کے موقف کا تعلق ہے، جو بھی 'وندے ماترم' گانا چاہتا ہے وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن کسی کو مجبور نہیں کیا جائے گا۔"

بعد ازاں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ایکس پر صادق کے بیانات کا اشتراک کیا۔

منگل کو کانگریس جنرل سکریٹری (تنظیم) کے سی وینوگوپال نے ایکس پر جموں و کشمیر انٹرنیشنل فلم فیسٹیول ایونٹ کا ایک ویڈیو پوسٹ کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ، 'وندے ماترم' کا مکمل ورژن "اس جامع اور متنوع وژن کے مطابق نہیں ہے جس کا ہمارے مجاہدین آزادی نے تصور کیا۔"

انہوں نے اتحادی شراکت داروں پر زور دیا کہ وہ کانگریس پارٹی کی 1937 کی ورکنگ کمیٹی کی تاریخی قرارداد کا احترام کریں، جس نے ہندوستان کے مذہبی تنوع اور ضمیر کے احترام میں گانے کا مختصر ورژن اختیار کیا تھا۔

جموں و کشمیر کانگریس کے سربراہ طارق حمید قرہ نے بدھ کو این سی کے اس اقدام پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قومی نشانوں کو ہندوستان کے آئینی اخلاق کی عکاسی کرنی چاہیے۔

قرہ نے ایکس پر لکھا، "اپنائے گئے ورژن نے احتیاط سے غور کیا گیا توازن قائم کیا؛ اس نے تاریخی اہمیت کو برقرار رکھا جبکہ ہندوستان کی تکثیری ثقافت کو بھی تسلیم کیا۔"

انہوں نے مزید کہا، "قومی علامتوں کا وقار اس وقت بڑھتا ہے جب وہ ہندوستان کے تنوع کو قبول کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ جب تنوع کو ان کے مطابق کرنے پر مجبور کیا جائے۔"

این سی کے ترجمان صادق نے قرہ کو ایکس پر ایک پوسٹ میں ٹیگ کیا اور کانگریس کے زیر اقتدار کرناٹک اور تلنگانہ میں یوم آزادی کی تقریبات کی ویڈیوز شیئر کیں، جہاں 'وندے ماترم' کا مکمل ورژن چلایا گیا۔

صادق نے کہا، "جناب طارق قرہ صاحب، براہ کرم اپنی پارٹی کے کانگریسی وزرائے اعلیٰ کے اقدامات پر ایک نظر ڈالیں اور اپنے قیمتی خیالات سب کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ!"

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TAGGED:

INTERNATIONAL FILM FESTIVAL OF JK
VANDE MATARAM LAW
NC VS CONGRESS
فلم فیسٹیول وندے ماترم
IFFJK VANDE MATARAM CONTROVERSY

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