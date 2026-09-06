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ایم بی بی ایس انٹرنز کو ہڑتال ختم کرنے کی مبینہ دھمکیاں، عمر عبداللہ سے وضاحت کا مطالبہ: آغا روح اللہ
روح اللہ نے کہاکہ ایک طرف حکومت نے انٹرنز کے مطالبے کو جائز قرار دیا اور دوسری جانب احتجاجی طلبا پر دباؤ ڈالا جارہا ہے۔
Published : September 6, 2026 at 7:09 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر میں اسٹائپنڈ میں اضافے کے مطالبے کو لے کر احتجاج کرنے والے ایم بی بی ایس انٹرنز کو مبینہ طور پر میڈیکل کالجوں کے پرنسپلز کی جانب سے ہڑتال ختم کرکے دوبارہ ڈیوٹی پر واپس آنے کی وارننگ دی جارہی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ آغا روح اللہ مہدی نے اس معاملے پر تشویش ظاہر کرتے ہوئے جموں و کشمیر کی وزیر صحت و طبی تعلیم سکینہ ایتو اور سرکاری میڈیکل کالجوں کے پرنسپلز کو خطوط لکھے ہیں۔
جموں و کشمیر کے سرکاری میڈیکل کالجوں میں ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز اپنے ماہانہ اسٹائپنڈ کو موجودہ 12,300 روپے سے بڑھا کر 30,000 روپے کرنے کا مطالبہ کررہے ہیں۔ اس مطالبے کے سلسلے میں انٹرنز نے غیر معینہ مدت کی ہڑتال شروع کر رکھی ہے۔ آغا روح اللہ نے وزیر صحت سکینہ ایتو کو بھیجے گئے خط میں کہا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران صورتحال میں تبدیلی آئی ہے اور میڈیکل کالجوں کے پرنسپلز کی جانب سے احتجاج کرنے والے انٹرنز کو ہڑتال جاری رکھنے کی صورت میں ممکنہ نتائج سے خبردار کیا جارہا ہے۔
انہوں نے وزیر سے سوال کیا کہ یہ وارننگ کس کے احکامات پر جاری کی جارہی ہے؟ روح اللہ نے کہا کہ ایک طرف حکومت نے انٹرنز کے مطالبے کو جائز قرار دیا اور دوسری جانب اداروں کے سربراہان کے ذریعے احتجاج کرنے والے طلبہ پر دباؤ ڈالا جارہا ہے۔ ان کے مطابق حکومت کا یہ متضاد طرزِ عمل معاملے کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ نیشنل کانفرنس کے رکن پارلیمنٹ نے کہا کہ احتجاج کرنے والے انٹرنز وہ نوجوان ہیں جنہوں نے ڈاکٹر بننے کے لیے تقریباً نو سال تعلیم اور تربیت میں صرف کیے ہیں اور اب اسپتالوں کے ایمرجنسی وارڈز میں رات بھر مریضوں کی خدمت انجام دیتے ہیں۔
ان کا کہنا تھا کہ انٹرنز کا پُرامن احتجاج کرنا ان کا آئینی حق ہے اور سفید کوٹ پہننے کی وجہ سے ان کا یہ حق ختم نہیں ہوجاتا۔ روح اللہ نے مطالبہ کیا کہ میڈیکل کالجوں میں احتجاج کرنے والے طلبہ کو دی جانے والی مبینہ دھمکیوں کا سلسلہ فوری طور پر بند کیا جائے اور وزیر صحت اس معاملے میں مداخلت کریں۔ جموں و کشمیر کے ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس انٹرنز کا کہنا ہے کہ ان کا اسٹائپنڈ تقریباً سات سال سے 12,300 روپے ماہانہ پر برقرار ہے، جبکہ ملک کی کئی دوسری ریاستوں میں انٹرنز کو اس سے کہیں زیادہ اسٹائپنڈ دیا جارہا ہے۔
انٹرنز کے مطابق وہ ایمرجنسی، او پی ڈی، وارڈز، آپریشن تھیٹرز، نائٹ شفٹس اور دیہی علاقوں میں بھی اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ احتجاج کرنے والے ڈاکٹروں کا مطالبہ ہے کہ ان کا ماہانہ اسٹائپنڈ بڑھا کر کم از کم 30 ہزار روپے کیا جائے اور اس سلسلے میں محض زبانی یقین دہانی کے بجائے باضابطہ تحریری حکم جاری کیا جائے۔ آغا روح اللہ نے اپنے خط میں کہا کہ چیف منسٹر پہلے ہی اسٹائپنڈ میں اضافے پر رضامندی ظاہر کرچکے ہیں اور 2023 میں حکومت کی جانب سے قائم کی گئی کمیٹی نے بھی اس میں اضافے کی سفارش کی تھی۔
رپورٹ کے مطابق 2023 میں محکمہ صحت و طبی تعلیم کی جانب سے تشکیل دی گئی کمیٹی نے 2025-26 کے لیے اسٹائپنڈ تقریباً 25 ہزار روپے کرنے کی سفارش کی تھی۔ بعد ازاں 2026 کی اسمبلی میں زیرِ بحث معاملے کے دوران تقریباً 26,300 روپے کی مجوزہ رقم کا بھی ذکر ہوا، تاہم اس پر ابھی تک باقاعدہ حکم نامہ جاری نہیں ہوا۔ روح اللہ کے مطابق اصل مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کی جانب سے ابھی تک ایسا تحریری حکم سامنے نہیں آیا جس میں نئی رقم، اس کے نفاذ کی تاریخ اور احتجاج میں حصہ لینے والے انٹرنز کو کسی قسم کی سزا نہ دینے کی واضح ضمانت موجود ہو۔
احتجاج کرنے والے انٹرنز بھی مسلسل اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ وہ محض زبانی یقین دہانیوں پر ہڑتال ختم نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی برس سے اسٹائپنڈ میں اضافے کا معاملہ زیرِ غور ہے اور مختلف سطحوں پر یقین دہانیاں بھی کرائی جاتی رہی ہیں، لیکن عملی طور پر رقم میں اضافہ نہیں کیا گیا۔ اسی لیے وہ اب باضابطہ سرکاری حکم نامے کا مطالبہ کررہے ہیں۔ آغا روح اللہ نے اپنے خط میں کہا کہ یہ تنازع بالآخر اسٹائپنڈ میں نظرثانی کے ساتھ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ ان کے بقول فیصلہ کرنے کا اختیار رکھنے والے متعلقہ افراد پہلے ہی اس مطالبے کو جائز قرار دے چکے ہیں۔
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انہوں نے حکومت پر زور دیا کہ احتجاج کرنے والے انٹرنز کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور معاملے کو مزید طول دینے کے بجائے واضح، تحریری اور قابلِ عمل فیصلہ کیا جائے۔ ادھر انٹرنز کی ہڑتال کے باعث جموں و کشمیر کے مختلف سرکاری میڈیکل کالجوں اور اسپتالوں میں طبی خدمات پر بھی اثر پڑنے کی اطلاعات ہیں۔ تاہم طلبہ کا کہنا ہے کہ طویل عرصے سے زیرِ التوا مطالبے کے حل کے لیے ان کے پاس احتجاج کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔