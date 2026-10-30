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شوپیاں میں جیلوں سے منسلک مبینہ دہشت گرد فنڈنگ نیٹ ورک بے نقاب، 10 مشتبہ افراد گرفتار
پولیس کے مطابق معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ پولیس نے اس معاملے میں مزید گرفتاریوں کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : October 30, 2026 at 10:35 AM IST
شوپیاں (شاہد ٹاک): جموں و کشمیر پولیس نے ضلع شوپیاں میں دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے مبینہ طور پر مالی معاونت فراہم کرنے والے ایک نیٹ ورک کا پردہ فاش کرتے ہوئے 10 افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کے مطابق اس نیٹ ورک کے روابط مختلف جیلوں میں بند دہشت گردوں اور ان کے ساتھیوں سے بتائے جا رہے ہیں۔
پولیس کی جانب سے جاری بیان کے مطابق مشتبہ آن لائن مالی لین دین کی تحقیقات کے دوران مختلف ادائیگی پلیٹ فارمز کے ذریعے رقم کی منتقلی کا سراغ لگایا گیا، جس کے بعد کئی افراد پر مشتمل ایک وسیع نیٹ ورک سامنے آیا۔ اس سلسلے میں پولیس اسٹیشن شوپیاں میں ایف آئی آر نمبر 231/2026 درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
گرفتار شدگان کی شناخت شوپیاں کے اویس شفیع نائیکو ، تجمل احمد شاہ ، معیز اقبال اور عماد یوسف گنائی، ثاقب ظہور وانی، عامر احمد گنائی اور پلوامہ سے تعلق رکھنے والے لیاقت نذیر لون، ناڈی گنڈ ترینج کے فردوس ٹھوکر اور کٹھوعہ کے محمد حنیف اور کاجو کے طور پر کی گئی ہے۔
ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان مبینہ طور پر عام لوگوں سے خفیہ طور پر رقوم جمع کرتے تھے اور انہیں مختلف مالیاتی ذرائع کے ذریعے آگے منتقل کیا جاتا تھا۔ پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ رقم لشکرِ طیبہ اور دی ریزسٹنس فرنٹ (ٹی آر ایف) کی دہشت گردانہ سرگرمیوں میں معاونت کے لیے استعمال کی جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ مبینہ طور پر دہشت گردوں کو لاجسٹک سہولیات، بشمول اسمارٹ فونز، فراہم کرنے کے لیے بھی رقم استعمال کی جاتی تھی۔
پولیس کے مطابق معاملے کی مزید تحقیقات جاری ہیں، جس کے دوران نیٹ ورک کے دیگر روابط، مالیاتی لین دین اور اس میں ملوث مزید افراد کی نشاندہی کی جا رہی ہے۔ پولیس نے مزید گرفتاریوں کا امکان بھی ظاہر کیا ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ اس کارروائی کا مقصد دہشت گردی کی مالی معاونت کرنے والے نیٹ ورکس کو ختم کرنا، غیر قانونی مالیاتی ذرائع کو روکنا اور جموں و کشمیر میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنا ہے۔
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