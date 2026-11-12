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کان کنی کی اجازتوں کےغلط استعمال پرکابینہ وزیر جاوید احمد ڈار کی جانب سے تحقیقات اور کارروائی کی یقین دہانی
اطلاعات کے مطابق اجازت ناموں کا استعمال مقررہ مقاصد کے بجائے دھان کے کھیتوں سے مٹی نکالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔
Published : November 12, 2026 at 12:02 PM IST
پلوامہ(سید عادل مشتاق): ضلع پلوامہ میں کانکنی کے لیے حاصل کردہ اجازت ناموں کے مبینہ غلط استعمال کا انکشاف، کابینہ وزیر جاوید احمد ڈار کی تحقیقات اور کارروائی کی یقین دہانی
ضلع پلوامہ کے مختلف علاقوں میں کانکنی کے لیے محکمہ جیولوجی اینڈ مائننگ کی جانب سے جاری کردہ اجازت ناموں کے مبینہ غلط استعمال کی شکایات سامنے آ رہی ہیں، جس پر عوامی حلقوں میں تشویش پائی جا رہی ہے۔
اطلاعات کے مطابق مختلف سرکاری مقاصد جن میں ریلوے منصوبہ بھی شامل ہے کے لیے مٹی کی کھدائی کی اجازت حاصل کی گئی، تاہم مبینہ طور پر ان اجازت ناموں کا استعمال مقررہ مقاصد کے بجائے دھان کے کھیتوں سے مٹی نکالنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ضلع پلوامہ میں پہلے ہی زرعی اراضی، خصوصاً دھان کے کھیتوں میں کمی واقع ہو رہی ہے، ایسے میں زرعی زمین سے مٹی کی کھدائی کے واقعات تشویش کا باعث بن رہے ہیں۔
دوسری جانب ضلع کے مختلف مقامات پر مبینہ غیر قانونی کانکنی کی شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے ڈسٹرکٹ منرل آفیسر پلوامہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ بعض مقامات پر ریلوے کے نام پر اجازت حاصل کی گئی، تاہم مبینہ طور پر اس کا استعمال کسی دوسرے مقصد کے لیے کیا گیا۔ محکمہ زراعت کی جانب سے بھی اس معاملے کا جائزہ لینے اور ضروری اقدامات کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔
اس معاملے پر وزیر زراعت جاوید احمد ڈار نے غیر قانونی کانکنی کے خلاف کارروائی اور محکمہ مائننگ میں موجود خامیوں کی نشاندہی کرکے انہیں دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔
انہوں نے اعتراف کیا کہ علاقے میں غیر قانونی کانکنی سے متعلق شکایات سامنے آ رہی ہیں، جس کے نتیجے میں حکومت کو حاصل ہونے والے ریونیو کا بھی نقصان ہو رہا ہے۔
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وزیر نے کہا کہ انہوں نے حال ہی میں محکمہ مائننگ کی ذمہ داری سنبھالی ہے اور اب محکمے کی کارکردگی کا باریک بینی سے جائزہ لیا جائے گا۔ جہاں بھی خامیاں اور کمزوریاں سامنے آئیں گی، انہیں دور کرنے کے لیے ضروری اقدامات کئے جائیں گے۔