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خاتون عہدیدار کے ساتھ مبینہ بدسلوکی: آئی اے ایس افسر کے خلاف جموں میں احتجاج، تادیبی کارروائی کا مطالبہ
آن لائن میٹنگ کی ویڈیو وائرل ہونے پر ملازمین اور سماجی تنظیموں کا غم و غصہ؛ متعلقہ افسر کی معطلی اور احتساب کا مطالبہ
Published : October 18, 2026 at 8:14 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) سینئر آئی اے ایس افسر کمار راجیو رنجن کے مبینہ غیر پیشہ ورانہ رویے اور ایک جونیئر خاتون افسر کے ساتھ نامناسب سلوک کے معاملے پر ملازمین، سماجی کارکنوں اور خواتین کی تنظیموں نے جموں میں شدید احتجاج کرتے ہوئے حکومت سے سخت قانونی و محکمانہ کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ احتجاجی مظاہرین کے مطابق، محکمہ محنت و روزگار کے انتظامی سیکریٹری کمار راجیو رنجن نے ایک آن لائن محکمانہ جائزہ اجلاس کے دوران گاندربل میں تعینات جے کے اے ایس افسر و اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایمپلائمنٹ، بینش وانی کے ساتھ مبینہ طور پر نازیبا اور غیر پارلیمانی زبان استعمال کی۔
اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد جموں و کشمیر کے مختلف حلقوں میں شدید بے چینی اور ردعمل سامنے آیا ہے۔ احتجاج کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ملازمین کی نمائندہ میناکشی شرما نے واقعے کی مذمت کی اور کہا کہ سرکاری دفاتر میں خواتین ملازمین کے ساتھ ناروا رویہ کسی بھی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہاکہ ’’ایک طرف نوراتری جیسے مقدس تہوار کے دوران خواتین کو تکریم دی جاتی ہے، تو دوسری جانب اعلیٰ عہدوں پر فائز افسران خواتین کے احترام اور دفتری آداب کو پامال کرتے ہوئے غیر پارلیمانی زبان استعمال کر رہے ہیں۔‘‘
میناکشی شرما کا کہنا تھا کہ خواتین افسران گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ انتظامی فرائض بھی احسن طریقے سے انجام دیتی ہیں، اس لیے کام کی جگہ پر ان کے ساتھ عزت و وقار کا سلوک کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ متعدد خواتین ملازمین پیشہ ورانہ اور ذاتی دباؤ کی وجہ سے نامناسب رویوں کو خاموشی سے برداشت کرتی ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ایسے واقعات سے چشم پوشی برتی جائے۔ انہوں نے ویڈیو کانفرنس کے دوران باوقار انداز میں اپنا مؤقف پیش کرنے پر خاتون افسر بینش وانی کے طرزِ عمل کو سراہتے ہوئے کہا کہ ملازمین کے وقار کی حفاظت حکومت کی اولین ذمہ داری ہے۔
میناکشی شرما نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاملے میں فوری اور فیصلہ کن کارروائی کرے، جس میں متعلقہ افسر کی معطلی، برطرفی یا قبل از وقت ریٹائرمنٹ سمیت دیگر تادیبی اقدامات شامل ہوں۔ انہوں نے واضح کیاکہ ’’سرکاری ملازم عوام کی خدمت کے لیے مامور ہوتا ہے، کسی افسر کا ذاتی ملازم نہیں۔ خواہ خاتون ہو یا مرد، کسی بھی سرکاری اہلکار کی عزتِ نفس مجروح کرنا ناقابلِ قبول ہے۔‘‘
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واضح رہے کہ یہ تنازع آن لائن محکمانہ جائزہ میٹنگ کی مبینہ ویڈیو منظرِ عام پر آنے کے بعد شروع ہوا، جس میں کمار راجیو رنجن اور خاتون جے کے اے ایس افسر بینش وانی کے درمیان تلخ کلامی دکھائی دیتی ہے۔ الزامات کے مطابق، جب بینش وانی نے اپنے محکمے کا مؤقف واضح کرنے کی کوشش کی تو انہیں بار بار بولنے سے روکا گیا اور مبینہ طور پر تضحیک آمیز لہجہ اختیار کیا گیا۔ اس دوران خاتون افسر کو معطلی اور ملازمت سے برطرفی کی سفارش کی دھمکی دیے جانے کا الزام بھی عائد کیا گیا ہے۔