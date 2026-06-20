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مبینہ طبی بدعنوانی: جی ایم سی اننت ناگ کے کارڈیالوجسٹ کے خلاف سنگین الزامات، برطرفی کا امکان
ڈاکٹر سید مقبول پرالزام ہے کہ انہوں نے ٹرانزیکشن مینجمنٹ سسٹم (TMS) پر103 مریضوں کو"ڈوئل چیمبر پیس میکر امپلانٹیشن" پیکیج کے تحت درج کیا۔
Published : June 20, 2026 at 12:18 PM IST
ٍٍٍٍاننت ناگ (میر اشفاق): محکمہ صحت و طبی تعلیم (ایچ ایم ای ) نے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) اننت ناگ کے ماہر امراض قلب ڈاکٹر سید مقبول کے خلاف مبینہ طبی بے ضابطگیوں، پی ایم جے اے وائی صحت اسکیم کے غلط استعمال اور پیشہ ورانہ بدعنوانی کے الزامات کے تحت بڑی محکمانہ کارروائی شروع کر دی ہے۔
محکمہ کی جانب سے جاری کردہ چارج شیٹ کے مطابق ڈاکٹر سید مقبول پر الزام ہے کہ انہوں نے ٹرانزیکشن مینجمنٹ سسٹم (TMS) پر 103 مریضوں کو "ڈوئل چیمبر پیس میکر امپلانٹیشن" پیکیج کے تحت درج کیا، جبکہ مبینہ طور پر ان مریضوں پر "لیفٹ بنڈل برانچ ایریا پیسنگ" (LBBAP) طریقہ کار انجام دیا گیا۔
چارج شیٹ میں مزید الزام عائد کیا گیا ہے کہ مذکورہ ڈاکٹر نے پی ایم جے اے وائی-صحت اسکیم کے کیش لیس اصول کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مستحق مریضوں سے علاج کے عوض رقم وصول کروائی۔ ایک معاملے میں ایک مریض کو مبینہ طور پر 70 ہزار روپے ایک نجی کمپنی کو ادا کرنے پر مجبور کیا گیا، حالانکہ وہ سرکاری اسکیم کے تحت مفت علاج کا حقدار تھا۔
محکمہ نے یہ الزام بھی عائد کیا ہے کہ ڈاکٹر نے طبی آلات اور امپلانٹس کی خریداری کے لیے منظور شدہ سرکاری طریقہ کار کو نظر انداز کرتے ہوئے نجی سپلائرز کے ذریعے سامان حاصل کیا، جس سے شفافیت اور جوابدہی کے نظام پر سوالات کھڑے ہوئے ہیں۔
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ادھر سکمز صورہ کے ماہرین کی جانب سے کی گئی ایک جائزہ رپورٹ میں مبینہ طور پر انکشاف ہوا ہے کہ 55 جائزہ لیے گئے معاملات میں سے 27 مریضوں میں ایل بی بی اے پی طریقہ کار کے لیے مطلوبہ طبی جواز موجود نہیں تھا، جس کے بعد متعدد کلیمز مسترد کر دیے گئے۔ محکمہ صحت نے ان الزامات کو سنگین نوعیت کا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر تحقیقات کے دوران یہ الزامات ثابت ہو جاتے ہیں تو متعلقہ ڈاکٹر کے خلاف سخت محکمانہ کارروائی، بشمول ملازمت سے برطرفی، عمل میں لائی جا سکتی ہے۔