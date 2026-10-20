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ریاسی ضلع کے امتحانی مرکز میں ریاضی کے پرچے کی مبینہ خرابی، جموں کشمیر بورڈ نے تین رکنی کمیٹی تشکیل دے دی
تین دن کے اندر حقائق پر مبنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت، مرکز کے سپرنٹنڈنٹ سمیت پورے نگران عملے کو تبدیل کرنے کا حکم۔
Published : October 20, 2026 at 10:41 PM IST
جموں: (اشرف گنائی) جموں و کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے ضلع ریاسی کے ماہورے میں دسویں جماعت کے امتحانی مرکز نمبر 182022 پر ریاضی کے امتحان کے آغاز کے کچھ ہی دیر بعد سوالیہ پرچے میں مبینہ خرابی کے معاملے کی تحقیقات کے لیے تین رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے۔
بورڈ نے کمیٹی کو تین دن کے اندر حقائق پر مبنی رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی ہے۔ 19 اکتوبر 2026 کو جاری کردہ حکم نامے کے مطابق یہ کمیٹی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول ماہورے کے پرنسپل، زونل ایجوکیشن آفیسر (زی ای او) ماہورے اور جے کے بوس کے انچارج برانچ آفس ماہورے پر مشتمل ہے۔
کمیٹی کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ واقعے کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے کر حقائق کی بنیاد پر رپورٹ تیار کرے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اگر معاملے میں کسی اہلکار کی کوتاہی ثابت ہوتی ہے تو اس کی ذمہ داری طے کرکے مزید ضروری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ اس دوران بورڈ نے فوری انتظامی اقدام کرتے ہوئے ماہورے کے امتحانی مرکز کے سپرنٹنڈنٹ کو تبدیل کرنے کے ساتھ ساتھ پورے نگران عملے کو بھی تبدیل کرنے کی ہدایت دی ہے، تاکہ امتحانات کا سلسلہ بلا رکاوٹ جاری رہے اور مرکز پر امتحانات کا منظم انعقاد یقینی بنایا جا سکے۔
یہ معاملہ دسویں جماعت کے ریاضی کے امتحان کے دوران پیش آنے والے مبینہ واقعے کے بعد سوشل میڈیا پر اٹھنے والے سوالات کے تناظر میں اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ تاہم، واقعے کی اصل نوعیت اور ذمہ داری کا تعین تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی ہو سکے گا۔
جے کے بورڈ کے جوائنٹ سیکریٹری امتحانات، جموں ڈویژن کی جانب سے جاری حکم نامے میں معاملے کو انتہائی فوری نوعیت کا قرار دیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ضروری کارروائی کی ہدایت دی گئی ہے۔